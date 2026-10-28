Rács mögött várhatja a nyomozás végét a volt fideszes miniszter

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH)
a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás veszélyeztetésének kockázata miatt kezdeményezte a letartóztatás meghosszabbítását.
A bíróság elutasította a védelem enyhébb kényszerintézkedésre vonatkozó kérelmét, valamint Seszták óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését is.
A nyomozás középpontjában a Volánbusz személyszállítási szerződései és autóbusz-beszerzései állnak. A megalapozott gyanú szerint Seszták Miklós és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át a közlekedési vállalattal szerződéses kapcsolatban álló cégektől, közvetítőkön keresztül. A Portfolio korábban részletesen beszámolt a gyanúsításról és az érintett állami beszerzésekről.
Az ügyészség szerint a volt miniszter emellett építőipari állami megrendelésekhez kapcsolódóan is részesülhetett kenőpénzekből. Egy vállalkozói kör az elnyert beruházások szerződéses értékének 10 százalékát ajánlotta fel számára, amiből több mint egymilliárd forint jogtalan előny származhatott. A Nemzeti Sportközpontok uszoda- és tornaterem-fejlesztéseihez kapcsolódóan további mintegy 270 millió forint elfogadásával gyanúsítják.
Seszták Miklós mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az Országgyűlés, letartóztatását pedig két nappal később rendelték el. Az ügy október elején újabb vitát váltott ki, miután kiderült, hogy a politikussal szemben korábban rejtett figyelést alkalmaztak. A KDNP a megfigyelés jogszerűségét vitatta, az ügyészség szerint azonban az intézkedésnek megvolt a törvényes alapja. Seszták korábban valamennyi gyanúsítást visszautasította, az eljárás továbbra is folyamatban van.
Címlapkép: Seszták Miklós fideszes országgyűlési képviselő a Metal Kingdom új beruházását bejelentõ sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. március 17-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás
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