Rengeteg a meglepetés a kormány adócsomagjában! – Mutatjuk, hol jönnek könnyítések, csökkentések és adóemelések!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A keddi adóbejelentéseken túl számos további változást is tartalmaz a kormány parlament elé benyújtott, 110 oldalas adócsomagja. A nagy teljesítményű céges autóknál akár havi 204 500 forintra emelkedhet az adó, az egyéni vállalkozók pedig eleshetnek egy korábban már elfogadott könnyítéstől. Megfeleznék az éttermi és cukrászdai reprezentáció adómentességének felső határát, részletesebb adatokat kapna a NAV a tartós befektetési számlákról, és fokozatosan kötelezővé válna az elektronikus áfabevallás. A javaslatban ugyanakkor beruházási könnyítés és több adminisztratív egyszerűsítés is szerepel. Összegyűjtöttük azokat a fontosabb rendelkezéseket, amelyekről Kármán András pénzügyminiszter keddi bejelentésében még nem, vagy csak érintőlegesen esett szó.

A Tisza-kormány kedden késő este benyújtott adótörvény-módosító javaslatának legnagyobb horderejű intézkedéseiről Kármán András pénzügyminiszter már a keddi videójában beszámolt, valamint sok – például a vagyonadót és a katát érintő szabályozásról külön is írtunk a Portfolion.

Kármán ismertette többek között a reklámadó visszavezetésének pontos sávjait, a nagyvállalati adóterhek tervezett emelését, a sportolók kedvezményes adózásának korlátozását és az új lakások 5 százalékos áfájának határidő nélküli fenntartását.

A parlamenthez benyújtott részletes törvényjavaslat azonban több olyan rendelkezést is tartalmaz, amely a bejelentésben nem kapott figyelmet, pedig magánszemélyek, egyéni vállalkozók és cégek százezreinek adózási környezetét érintheti.

A változtatások többségét 2027. január 1-jétől vezetnék be, de egyes intézkedések csak később lépnének életbe.

Alább ezeket vesszük számba részletesen.

Akár havi 204 500 forintra emelkedhet a cégautóadó

Az egyik legjelentősebb új intézkedés a cégautóadó átalakítása, melynek értelmében a kormány 2027-től külön adósávokat vezetne be a 120 kilowattnál nagyobb teljesítményű személygépkocsik számára.

A jelenlegi rendszerben a 120 kilowatt feletti autók egyetlen teljesítménykategóriába tartoznak, így azonos környezetvédelmi besorolás esetén ugyanannyi adót kell fizetni egy 130 és egy 250 kilowattos személygépkocsi után.

A javaslat ezt a kategóriát négy részre bontaná: 121–140, 141–180, 181–250 és 250 kilowatt feletti teljesítményű gépkocsikra. Az adó összege továbbra is a környezetvédelmi besorolástól függne, de az erősebb autók esetében jelentősen magasabb terheket eredményezne.

A legnagyobb teljesítményű, kedvezőtlen környezetvédelmi besorolású autók havi adója 204 500 forint lehetne, ami éves szinten 2,45 millió forintot jelentene egyetlen gépkocsi után.

A 2027-es tervezett cégautó-adós havi tételek Teljesítmény Kedvezőtlen besorolás Közepes besorolás Kedvező besorolás 0–50 kW 39 000 Ft 20 000 Ft 17 500 Ft 51–90 kW 51 500 Ft 25 500 Ft 20 000 Ft 91–120 kW 77 000 Ft 51 500 Ft 25 500 Ft 121–140 kW 116 000 Ft 87 500 Ft 58 500 Ft 141–180 kW 131 500 Ft 99 000 Ft 66 500 Ft 181–250 kW 172 000 Ft 129 000 Ft 86 500 Ft 250 kW felett 204 500 Ft 154 000 Ft 103 000 Ft Forrás: Portfolio-gyűjtés, parlament.hu. Megjegyzés: a táblázatban szereplő összegek a 2027-re javasolt adótételek, nem valamennyi kategóriában a jelenlegi adóhoz képest bekövetkező emelés mértékét mutatják.

Értelemszerűen, a változtatás különösen a nagyobb teljesítményű, jellemzően drágább céges autók fenntartási költségeit növelné.

A gépjárműadó beszámításának szabályait is jelentősen szigorítanák, mert míg a jelenlegi rendszerben a megfelelő feltételek teljesülése esetén a személygépkocsi után megfizetett gépjárműadó levonható az ugyanarra az autóra fizetendő cégautóadóból,

addig a jövőben egy adóalany csak egyetlen, általa választott gépkocsi esetében élhetne a beszámítással.

Egy tíz-húsz autóból álló vállalati flottánál így nem csupán az egyes gépkocsik adója emelkedhetne, hanem a korábban kihasználható gépjárműadó-beszámítás is lényegében megszűnne a flotta nagy részénél.

Elmaradhat az átalányadózók 2027-re beígért könnyítése

Az egyéni vállalkozók számára kedvezőtlen változást tartalmaz a törvényjavaslat:

a kormány visszavonná az átalányadózás általános költséghányadának már elfogadott, 2027-re tervezett emelését.

A korábbi módosítás értelmében az általános költséghányad 2026-ban 45 százalékra emelkedett, 2027. január 1-jétől pedig 50 százalékra nőtt volna.

A mostani javaslat azonban kimondja, hogy az 50 százalékos költséghányadot bevezető rendelkezés nem lép hatályba.

Az általános szabály szerint átalányadózó egyéni vállalkozók így jövőre is a bevételük 45 százalékát számolhatnák el vélelmezett költségként, a korábban megígért 50 százalék helyett.

Viszont ennél érdemi alternatívát jelenthet a kata-szerinti adózás teljes visszavezetése, amelyről ebben a cikkünkben részletesen írtunk:

A különbség az adóalapban is megjelenik majd az átalanyadózásnál, így egy évi 10 millió forintos bevételű vállalkozó esetében az 50 százalékos költséghányad 5 millió forintos számított jövedelmet eredményezett volna, míg a tervezett, 45 százalékos költséghányad mellett ez 5,5 millió forint.

A tényleges többletteher függ az alkalmazható adómentességtől, a vállalkozó jogállásától és a járulékfizetési szabályoktól, de az intézkedés a korábban elfogadott 2027-es szabályokhoz képest magasabb adó- és járulékalapot eredményezhet.

A módosítás nem a speciális, magasabb költséghányaddal adózó tevékenységeket célozza, hanem az általános költséghányad további emelését akadályozná meg.

Megfeleznék a céges éttermi reprezentáció adómentes felső határát

Fontos módosítás, hogy a vállalatok üzleti vendéglátására vonatkozó adókedvezmény is szűkülne: most az étteremben vagy cukrászdában nyújtott, megfelelő feltételeknek megfelelő reprezentációs vendéglátás a vállalkozás éves összes bevételének 1 százalékáig, de legfeljebb 100 millió forintig adómentes.

A törvényjavaslat ezt a felső határt 100 millió forintról 50 millió forintra csökkentené 2027-től.

A bevételhez kapcsolódó 1 százalékos korlát megmaradna, tehát a cégeknek továbbra is a két értékhatár közül az alacsonyabbat kellene figyelembe venniük.

A változás elsősorban a nagy árbevételű vállalatokat érintheti, ahol az üzleti partnerek vendéglátására, reprezentációs eseményekre és vállalati rendezvényekre fordított összeg eléri az 50 millió forintos plafont.

Egy 10 milliárd forintos árbevételű vállalkozásnál például az 1 százalékos bevételarányos korlát 100 millió forintot jelentene. A tervezett módosítás alapján azonban legfeljebb 50 millió forintnyi, a kedvezmény feltételeinek megfelelő reprezentáció után lehetne igénybe venni az adómentességet. A fennmaradó rész után az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó általános adózási szabályokat kellene alkalmazni.

A szigorítás már a 2027-ben kezdődő adóévre elszámolt reprezentációra lenne alkalmazható.

A globális minimumadó és a nemzetközi adatcsere is változik

A multinacionális vállalatcsoportokat érintő globális minimumadó szabályait több ponton módosítaná az előterjesztés.

A változtatások elsősorban a belföldi kiegészítő adó kiszámításánál alkalmazható számviteli standardokat, a devizanem megválasztását, valamint a csoporttagok közötti adókötelezettségek megosztását érintik.

Bizonyos esetekben a vállalatcsoport öt adóévre választhatna, hogy a helyi számviteli standard szerinti devizanemben vagy a végső anyavállalat konszolidált beszámolójának devizanemében állapítja meg a belföldi kiegészítő adót.

Az átmeneti adóévre vonatkozó globálisminimumadó-bevallás, adatszolgáltatás és adófizetés határidejét egységesen az adott adóév végét követő 18 hónapban határoznák meg.

A nemzetközi adóhatósági együttműködés is bővülne, tehát a NAV további országokkal és joghatóságokkal folytathatna automatikus információcserét többek között a pénzügyi számlák, a kriptoeszköz-ügyletek, a multinacionális vállalatcsoportok országonkénti jelentései és a globális minimumadó adatai alapján.

A vállalkozások adminisztrációján is egyszerűsítenének

Az adócsomag több kisebb, adminisztrációt csökkentő intézkedést is tartalmaz: megszűnne például az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, könyvviteli szolgáltatók, vámtanácsadók és vámügynökök külön fényképes hatósági igazolványának rendszere.

A tevékenység végzésére való jogosultságot a közhiteles elektronikus nyilvántartás igazolná.

A családi őstermelői gazdaságok esetében pontosítanák a bevételek és költségek megosztásának szabályait, ha a tagok év közben módosítják a nyereség és a veszteség egymás közötti felosztását.

A vállalati jelentéstételben is könnyítéseket terveznek, így a fenntarthatósági jelentések (ESG) készítésére kötelezett vállalkozások köre szűkülne, a kisebb beszállítók pedig meghatározott esetekben megtagadhatnák a kötelezően elvárhatónál részletesebb fenntarthatósági adatok szolgáltatását.

2027 közepétől kötelezővé válna az elektronikus áfabevallás

Jelentős átalakulás várna a vállalkozások áfabevallási rendszerére is, amit végre elér a teljes mértékű digitalizáció, ami a gazdaság fehéredését segítheti.

A Pénzügyminisztérium tervezete ugyanis fokozatosan kötelezővé tenné a tranzakciószintű elektronikus áfabevallás, az eÁFA alkalmazását.

Az új rendszerben a vállalkozásoknak az adóhatóság elektronikus felületén vagy gép-gép kapcsolaton keresztül, az egyes ügyletekre vonatkozó részletes adatok alapján kellene teljesíteniük bevallási kötelezettségüket.

A kötelező átállás két lépcsőben történne.

2027. július 1-jétől az idei adóévben a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező, havi áfabevallásra kötelezett, Magyarországon letelepedett vállalkozásokat érintené az új előírás. 2028. január 1-jétől pedig – szűk kivételekkel – általánossá válna az eÁFA kötelező használata.

Az áfaszabályok között ugyanakkor kisebb könnyítések is szerepelnek:

a k ézi nyugtákról teljesítendő adatszolgáltatás határideje három napról hét napra hosszabbodna , ami több időt biztosítana a vállalkozásoknak a szükséges adatok beküldésére.

, ami több időt biztosítana a vállalkozásoknak a szükséges adatok beküldésére. A közösségi közlekedési közszolgáltatást nyújtó adóalanyok pedig 2027. január 1-jétől mentesülnének a nyugtaadási kötelezettség alól az érintett közlekedési szolgáltatások tekintetében.

Több adatot kap a NAV a tbsz-ekről

A tartós befektetési szerződések (tbsz-ek) ellenőrizhetőségét is erősítené a kormány, így a bankoknak és befektetési szolgáltatóknak részletes éves adatszolgáltatást kellene teljesíteniük az adóhatóság részére az ügyfeleik által megkötött dokumentumokról.

Az új adatszolgáltatás kiterjedne többek között:

a szerződés megkötésére és típusára;

a gyűjtőév során befizetett pénzösszegre;

a lekötési átutalásokra és az ezekhez kapcsolódó igazolások adataira.

Az érintett szolgáltatóknak az adóévet követő január 31-éig kellene elküldeniük az adatokat.

Az új kötelezettségek a 2026. december 31. után kötött, újrakötött vagy lekötési átutalással érintett szerződésekre vonatkoznának.

A változtatás nem vezetne be új adókulcsot a tbsz-ekre, és a lekötési időhöz kötődő adókedvezményeket sem módosítaná közvetlenül.

Jelentősen drágulhatnak a szivarok és a szivarkák

A pénzügyminiszter keddi bejelentésében már beszélt az egészségre káros termékek magasabb adóztatásáról, de a törvényjavaslat a dohánytermékekre vonatkozó pontos változásokat is tartalmazza:

a szivarok és a szivarkák értékarányos jövedékiadó-mértéke 2027. január 1-jétől 14 százalékról 21 százalékra emelkedne,

a szivarkák minimumadója pedig ezer darabonként 6100 forintról 11 600 forintra nőne, ami csaknem 90 százalékos emelés.

A jövedéki adó növekedése a fogyasztói árakban is megjelenhet, bár a tényleges áremelkedés a gyártók és kereskedők árazási döntéseitől, valamint a termékek áfaterhétől is függ.

A tömény szeszes italoknál szintén megismerhetővé vált az emelés pontos mértéke:

a whisky, a vodka, a gin, a rum, a pálinka és az érintett köztes alkoholtermékek jövedéki adója 2027. január 1-jétől 12 százalékkal nőne a már közzétett, inflációval korrigált adómértékhez képest.

Az üzemanyagok egy részénél viszont a kormány elhalasztaná az adóemelést, mert a törvény indokolása szerint a prémium benzin, a prémium gázolaj és a kerozin érintett jövedékiadó-mértékeinek 2027-es valorizációja fél évvel később, július 1-jén következne be.

Az adóraktárak számára is könnyítést vezetnének be: a jövedékiadó-előlegfizetés negyedéves értékhatárát 6 millióról 12 millió forintra emelnék, így több kisebb adóraktár mentesülhetne az előlegfizetési kötelezettség alól.

Részletesebb szabályok derültek ki a rehabilitációs hozzájárulás emeléséről

Kármán András kedden már jelezte, hogy a nagyobb munkáltatóknál emelkedne a rehabilitációs hozzájárulás, a törvényjavaslatból azonban az emelés pontos sávjai is megismerhetők.

A hozzájárulást azoknak a meghatározott létszámot elérő munkáltatóknak kell fizetniük, amelyek nem teljesítik a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására előírt 5 százalékos arányt.

A kormány a foglalkoztatotti létszámtól függően állapítaná meg az egy hiányzó munkavállaló után fizetendő éves hozzájárulást:

A tervezett változtatás szabályai: Munkáltató létszáma Éves hozzájárulás egy hiányzó fő után 250 fő alatt A minimálbér 9-szerese 250–499 fő A minimálbér 11-szerese 500–999 fő A minimálbér 13-szorosa 1000 főtől A minimálbér 15-szöröse Forrás: Portfolio, parlament.hu

A kisebb munkáltatóknál megmaradna a jelenlegi, kilencszeres minimálbérhez kötött mérték. A legalább 1000 fős vállalkozásoknál viszont az egy hiányzó munkavállalóra jutó éves hozzájárulás a korábbihoz képest kétharmadával emelkedne.

A javaslat ugyanakkor új ösztönzőket is tartalmaz: ennek fontos eleme, hogy bizonyos fogyatékossággal élő, illetve meghatározott gyermekvédelmi ellátásokban részesülő fiatal munkavállalókat kétszeresen lehetne figyelembe venni a kötelező foglalkoztatási arány teljesítésekor.

Egy ilyen munkavállaló foglalkoztatása tehát két főként lenne beszámítható, ami csökkenthetné a munkáltató rehabilitációs hozzájárulási kötelezettségét.

Könnyítést kapnának a természeti károkat elszenvedő cégek

A társasági adóban a fejlesztési tartalék felhasználására vonatkozó szabályok is módosulnának, ezúttal a vállalkozások számára kedvező irányban: lehetővé tennék, hogy a cégek meghatározott feltételekkel adóalap-csökkentést érvényesítsenek a későbbi beruházásaik finanszírozására lekötött összegek után.

A felhasználásra jelenleg főszabály szerint négy adóév áll rendelkezésre, viszont

a kormány terve szerint elemi kár esetén ez a határidő egy évvel meghosszabbodhatna, vagyis a fejlesztési tartalék még fel nem használt részét a lekötést követő ötödik adóév végéig lehetne beruházásra fordítani.

A kedvezmény olyan természeti károk esetében lenne alkalmazható, mint például az árvíz, a belvíz, az aszály, a jégeső, a fagy, a vihar vagy a földrengés. De nem veszik ezt készpénznek bemondásra: az elemi kár bekövetkezését igazolni kellene, például biztosítói dokumentummal, hatósági jegyzőkönyvvel vagy más megfelelő okirattal.

Ha ilyen dokumentum nem áll rendelkezésre, a vállalkozás saját jegyzőkönyvet is készíthetne, amelyet a kár bekövetkezését követő 15 napon belül meg kellene küldenie a NAV-nak.

Átalakul a transzferárak ellenőrzése és adatszolgáltatása

A kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyleteinek adózása (transzferárazás) szintén módosulna: a társaságiadó-bevallásba épített adatszolgáltatás helyett külön nyomtatványon kellene bevallani a NAV-nak a szokásos piaci ár meghatározásának módját.

A határidő nem változna: a külön adatszolgáltatást is az éves társaságiadó-bevallás benyújtására előírt határidőig kellene teljesíteni.

A 2026-os adóévre a vállalkozások még választhatnák a korábbi adatszolgáltatási szabályokat.

A javaslat emellett a kedvezményezett eszközátruházásoknál is hangsúlyozná, hogy a tranzakciót valós gazdasági és kereskedelmi okoknak kell megalapozniuk, amelyek fennállását az adózónak kell bizonyítania.

Változik a munkavállalói részvényjuttatások adózása

A munkavállalói résztulajdonosi programok (MRP-k) egy részénél a szociális hozzájárulási adó megfizetésének szabályait is átírnák:

a javadalmazási típusú MRP-programból származó érintett jövedelem után a szochofizetési kötelezettség a kifizetőt terhelné.

A javaslat fontos eleme, hogy az adókötelezettségre nem vonatkozna a magánszemélyhez kapcsolódó éves felső korlát.

A 2027. január 1-je előtt indított érintett programoknál átmeneti rendelkezés biztosítaná, hogy az új szabályokat először a 2028. december 31. után juttatott bevételekre kelljen alkalmazni.

Egyszerűsödne a külföldi fellépők és sportolók adóztatása

Külön szabályozást kapnának a Magyarországon ideiglenesen tevékenykedő külföldi előadóművészek és sportolók: a rendszer azokra az érintettekre vonatkozna, akik egy 12 hónapos időszakon belül legfeljebb 30 napot töltenek Magyarországon.

Ők eddig nem minősültek belföldinek a magyar társadalombiztosítási szabályok szerint, és magyarországi tevékenységükből itt adóztatható jövedelemre tesznek szert.

Az új előírások alapján a magyarországi kifizető állapítaná meg, vonná le, vallaná be és fizetné meg az adót.

A bevétel meghatározásakor az utazási és szállásköltségek meghatározott feltételekkel nem számítanának bevételnek, emellett a fellépéshez kapcsolódó költségek is levonhatók lennének.

A bevétel legfeljebb 50 százalékáig nyilatkozat alapján, ennél nagyobb mértékben pedig igazolt költségeket lehetne figyelembe venni.

Az érdemi könnyítés az EU-n kívüli szereplők esetében, hogy a magyar kifizető a külföldi magánszemély adóazonosító jelének közlése nélkül is teljesíthetné a kifizetést, ha az előírt illetőségi feltételek teljesülnek.

Szigorodhat a NAV fellépése az adóelkerülő ügyletekkel szemben

Az adóeljárási szabályokat érintő módosítások között az adóhatóság ellenőrzési és behajtási lehetőségeit erősítő rendelkezések is szerepelnek: a javaslat pontosítaná, hogyan kell megítélni azokat a szerződéseket és összetett ügyletsorozatokat, amelyek elsődleges célja valamilyen adóelőny megszerzése, miközben azokat nem támasztják alá megfelelő gazdasági indokok.

Különösen jelentős lehet a bizonyítási szabályok változása, így 2027-től ha az adóhatóság által feltárt bizonyítékok alapján valószínűsíthető a rendeltetésellenes joggyakorlás, az adózónak kellene bizonyítania, hogy a szóban forgó ügyletet az adóelőnyön kívüli, valós gazdasági vagy üzleti szempontok is indokolták.

Az adótartozások behajtásánál is változás jönne: a fizetési könnyítés időtartama alatt a végrehajtáshoz való jog elévülése nyugodna, vagyis a könnyítés időszaka nem számítana bele a végrehajtási elévülési határidőbe.

Fontos megjegyezni, hogy a módosításokról az Országgyűlésnek még döntenie kell, így a végleges szabályok a parlamenti eljárás – így a bizottsági ülések – során változhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images