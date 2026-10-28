Rengeteg a meglepetés a kormány adócsomagjában! – Mutatjuk, hol jönnek könnyítések, csökkentések és adóemelések!

A Tisza-kormány kedden késő este benyújtott adótörvény-módosító javaslatának legnagyobb horderejű intézkedéseiről Kármán András pénzügyminiszter már a keddi videójában beszámolt, valamint sok – például a vagyonadót és a katát érintő szabályozásról külön is írtunk a Portfolion.
Kármán ismertette többek között a reklámadó visszavezetésének pontos sávjait, a nagyvállalati adóterhek tervezett emelését, a sportolók kedvezményes adózásának korlátozását és az új lakások 5 százalékos áfájának határidő nélküli fenntartását.
A parlamenthez benyújtott részletes törvényjavaslat azonban több olyan rendelkezést is tartalmaz, amely a bejelentésben nem kapott figyelmet, pedig magánszemélyek, egyéni vállalkozók és cégek százezreinek adózási környezetét érintheti.
A változtatások többségét 2027. január 1-jétől vezetnék be, de egyes intézkedések csak később lépnének életbe.
Alább ezeket vesszük számba részletesen.
Akár havi 204 500 forintra emelkedhet a cégautóadó
Az egyik legjelentősebb új intézkedés a cégautóadó átalakítása, melynek értelmében a kormány 2027-től külön adósávokat vezetne be a 120 kilowattnál nagyobb teljesítményű személygépkocsik számára.
A jelenlegi rendszerben a 120 kilowatt feletti autók egyetlen teljesítménykategóriába tartoznak, így azonos környezetvédelmi besorolás esetén ugyanannyi adót kell fizetni egy 130 és egy 250 kilowattos személygépkocsi után.
A javaslat ezt a kategóriát négy részre bontaná: 121–140, 141–180, 181–250 és 250 kilowatt feletti teljesítményű gépkocsikra. Az adó összege továbbra is a környezetvédelmi besorolástól függne, de az erősebb autók esetében jelentősen magasabb terheket eredményezne.
A legnagyobb teljesítményű, kedvezőtlen környezetvédelmi besorolású autók havi adója 204 500 forint lehetne, ami éves szinten 2,45 millió forintot jelentene egyetlen gépkocsi után.
|
A 2027-es tervezett cégautó-adós havi tételek
|
Teljesítmény
|
Kedvezőtlen besorolás
|
Közepes besorolás
|
Kedvező besorolás
|
0–50 kW
|
39 000 Ft
|
20 000 Ft
|
17 500 Ft
|
51–90 kW
|
51 500 Ft
|
25 500 Ft
|
20 000 Ft
|
91–120 kW
|
77 000 Ft
|
51 500 Ft
|
25 500 Ft
|
121–140 kW
|
116 000 Ft
|
87 500 Ft
|
58 500 Ft
|
141–180 kW
|
131 500 Ft
|
99 000 Ft
|
66 500 Ft
|
181–250 kW
|
172 000 Ft
|
129 000 Ft
|
86 500 Ft
|
250 kW felett
|
204 500 Ft
|
154 000 Ft
|
103 000 Ft
|
Forrás: Portfolio-gyűjtés, parlament.hu. Megjegyzés: a táblázatban szereplő összegek a 2027-re javasolt adótételek, nem valamennyi kategóriában a jelenlegi adóhoz képest bekövetkező emelés mértékét mutatják.
Értelemszerűen, a változtatás különösen a nagyobb teljesítményű, jellemzően drágább céges autók fenntartási költségeit növelné.
A gépjárműadó beszámításának szabályait is jelentősen szigorítanák, mert míg a jelenlegi rendszerben a megfelelő feltételek teljesülése esetén a személygépkocsi után megfizetett gépjárműadó levonható az ugyanarra az autóra fizetendő cégautóadóból,
addig a jövőben egy adóalany csak egyetlen, általa választott gépkocsi esetében élhetne a beszámítással.
Egy tíz-húsz autóból álló vállalati flottánál így nem csupán az egyes gépkocsik adója emelkedhetne, hanem a korábban kihasználható gépjárműadó-beszámítás is lényegében megszűnne a flotta nagy részénél.
Elmaradhat az átalányadózók 2027-re beígért könnyítése
Az egyéni vállalkozók számára kedvezőtlen változást tartalmaz a törvényjavaslat:
a kormány visszavonná az átalányadózás általános költséghányadának már elfogadott, 2027-re tervezett emelését.
A korábbi módosítás értelmében az általános költséghányad 2026-ban 45 százalékra emelkedett, 2027. január 1-jétől pedig 50 százalékra nőtt volna.
A mostani javaslat azonban kimondja, hogy az 50 százalékos költséghányadot bevezető rendelkezés nem lép hatályba.
Az általános szabály szerint átalányadózó egyéni vállalkozók így jövőre is a bevételük 45 százalékát számolhatnák el vélelmezett költségként, a korábban megígért 50 százalék helyett.
Viszont ennél érdemi alternatívát jelenthet a kata-szerinti adózás teljes visszavezetése, amelyről ebben a cikkünkben részletesen írtunk:
A különbség az adóalapban is megjelenik majd az átalanyadózásnál, így egy évi 10 millió forintos bevételű vállalkozó esetében az 50 százalékos költséghányad 5 millió forintos számított jövedelmet eredményezett volna, míg a tervezett, 45 százalékos költséghányad mellett ez 5,5 millió forint.
A tényleges többletteher függ az alkalmazható adómentességtől, a vállalkozó jogállásától és a járulékfizetési szabályoktól, de az intézkedés a korábban elfogadott 2027-es szabályokhoz képest magasabb adó- és járulékalapot eredményezhet.
A módosítás nem a speciális, magasabb költséghányaddal adózó tevékenységeket célozza, hanem az általános költséghányad további emelését akadályozná meg.
Megfeleznék a céges éttermi reprezentáció adómentes felső határát
Fontos módosítás, hogy a vállalatok üzleti vendéglátására vonatkozó adókedvezmény is szűkülne: most az étteremben vagy cukrászdában nyújtott, megfelelő feltételeknek megfelelő reprezentációs vendéglátás a vállalkozás éves összes bevételének 1 százalékáig, de legfeljebb 100 millió forintig adómentes.
A törvényjavaslat ezt a felső határt 100 millió forintról 50 millió forintra csökkentené 2027-től.
A bevételhez kapcsolódó 1 százalékos korlát megmaradna, tehát a cégeknek továbbra is a két értékhatár közül az alacsonyabbat kellene figyelembe venniük.
A változás elsősorban a nagy árbevételű vállalatokat érintheti, ahol az üzleti partnerek vendéglátására, reprezentációs eseményekre és vállalati rendezvényekre fordított összeg eléri az 50 millió forintos plafont.
Egy 10 milliárd forintos árbevételű vállalkozásnál például az 1 százalékos bevételarányos korlát 100 millió forintot jelentene. A tervezett módosítás alapján azonban legfeljebb 50 millió forintnyi, a kedvezmény feltételeinek megfelelő reprezentáció után lehetne igénybe venni az adómentességet. A fennmaradó rész után az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó általános adózási szabályokat kellene alkalmazni.
A szigorítás már a 2027-ben kezdődő adóévre elszámolt reprezentációra lenne alkalmazható.
A globális minimumadó és a nemzetközi adatcsere is változik
A multinacionális vállalatcsoportokat érintő globális minimumadó szabályait több ponton módosítaná az előterjesztés.
A változtatások elsősorban a belföldi kiegészítő adó kiszámításánál alkalmazható számviteli standardokat, a devizanem megválasztását, valamint a csoporttagok közötti adókötelezettségek megosztását érintik.
Bizonyos esetekben a vállalatcsoport öt adóévre választhatna, hogy a helyi számviteli standard szerinti devizanemben vagy a végső anyavállalat konszolidált beszámolójának devizanemében állapítja meg a belföldi kiegészítő adót.
Az átmeneti adóévre vonatkozó globálisminimumadó-bevallás, adatszolgáltatás és adófizetés határidejét egységesen az adott adóév végét követő 18 hónapban határoznák meg.
A nemzetközi adóhatósági együttműködés is bővülne, tehát a NAV további országokkal és joghatóságokkal folytathatna automatikus információcserét többek között a pénzügyi számlák, a kriptoeszköz-ügyletek, a multinacionális vállalatcsoportok országonkénti jelentései és a globális minimumadó adatai alapján.
A vállalkozások adminisztrációján is egyszerűsítenének
Az adócsomag több kisebb, adminisztrációt csökkentő intézkedést is tartalmaz: megszűnne például az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, könyvviteli szolgáltatók, vámtanácsadók és vámügynökök külön fényképes hatósági igazolványának rendszere.
A tevékenység végzésére való jogosultságot a közhiteles elektronikus nyilvántartás igazolná.
A családi őstermelői gazdaságok esetében pontosítanák a bevételek és költségek megosztásának szabályait, ha a tagok év közben módosítják a nyereség és a veszteség egymás közötti felosztását.
A vállalati jelentéstételben is könnyítéseket terveznek, így a fenntarthatósági jelentések (ESG) készítésére kötelezett vállalkozások köre szűkülne, a kisebb beszállítók pedig meghatározott esetekben megtagadhatnák a kötelezően elvárhatónál részletesebb fenntarthatósági adatok szolgáltatását.
2027 közepétől kötelezővé válna az elektronikus áfabevallás
Jelentős átalakulás várna a vállalkozások áfabevallási rendszerére is, amit végre elér a teljes mértékű digitalizáció, ami a gazdaság fehéredését segítheti.
A Pénzügyminisztérium tervezete ugyanis fokozatosan kötelezővé tenné a tranzakciószintű elektronikus áfabevallás, az eÁFA alkalmazását.
Az új rendszerben a vállalkozásoknak az adóhatóság elektronikus felületén vagy gép-gép kapcsolaton keresztül, az egyes ügyletekre vonatkozó részletes adatok alapján kellene teljesíteniük bevallási kötelezettségüket.
A kötelező átállás két lépcsőben történne.
- 2027. július 1-jétől az idei adóévben a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező, havi áfabevallásra kötelezett, Magyarországon letelepedett vállalkozásokat érintené az új előírás.
- 2028. január 1-jétől pedig – szűk kivételekkel – általánossá válna az eÁFA kötelező használata.
Az áfaszabályok között ugyanakkor kisebb könnyítések is szerepelnek:
- a kézi nyugtákról teljesítendő adatszolgáltatás határideje három napról hét napra hosszabbodna, ami több időt biztosítana a vállalkozásoknak a szükséges adatok beküldésére.
- A közösségi közlekedési közszolgáltatást nyújtó adóalanyok pedig 2027. január 1-jétől mentesülnének a nyugtaadási kötelezettség alól az érintett közlekedési szolgáltatások tekintetében.
Több adatot kap a NAV a tbsz-ekről
A tartós befektetési szerződések (tbsz-ek) ellenőrizhetőségét is erősítené a kormány, így a bankoknak és befektetési szolgáltatóknak részletes éves adatszolgáltatást kellene teljesíteniük az adóhatóság részére az ügyfeleik által megkötött dokumentumokról.
Az új adatszolgáltatás kiterjedne többek között:
- a szerződés megkötésére és típusára;
- a gyűjtőév során befizetett pénzösszegre;
- a lekötési átutalásokra és az ezekhez kapcsolódó igazolások adataira.
Az érintett szolgáltatóknak az adóévet követő január 31-éig kellene elküldeniük az adatokat.
Az új kötelezettségek a 2026. december 31. után kötött, újrakötött vagy lekötési átutalással érintett szerződésekre vonatkoznának.
A változtatás nem vezetne be új adókulcsot a tbsz-ekre, és a lekötési időhöz kötődő adókedvezményeket sem módosítaná közvetlenül.
Jelentősen drágulhatnak a szivarok és a szivarkák
A pénzügyminiszter keddi bejelentésében már beszélt az egészségre káros termékek magasabb adóztatásáról, de a törvényjavaslat a dohánytermékekre vonatkozó pontos változásokat is tartalmazza:
- a szivarok és a szivarkák értékarányos jövedékiadó-mértéke 2027. január 1-jétől 14 százalékról 21 százalékra emelkedne,
- a szivarkák minimumadója pedig ezer darabonként 6100 forintról 11 600 forintra nőne, ami csaknem 90 százalékos emelés.
A jövedéki adó növekedése a fogyasztói árakban is megjelenhet, bár a tényleges áremelkedés a gyártók és kereskedők árazási döntéseitől, valamint a termékek áfaterhétől is függ.
A tömény szeszes italoknál szintén megismerhetővé vált az emelés pontos mértéke:
a whisky, a vodka, a gin, a rum, a pálinka és az érintett köztes alkoholtermékek jövedéki adója 2027. január 1-jétől 12 százalékkal nőne a már közzétett, inflációval korrigált adómértékhez képest.
Az üzemanyagok egy részénél viszont a kormány elhalasztaná az adóemelést, mert a törvény indokolása szerint a prémium benzin, a prémium gázolaj és a kerozin érintett jövedékiadó-mértékeinek 2027-es valorizációja fél évvel később, július 1-jén következne be.
Az adóraktárak számára is könnyítést vezetnének be: a jövedékiadó-előlegfizetés negyedéves értékhatárát 6 millióról 12 millió forintra emelnék, így több kisebb adóraktár mentesülhetne az előlegfizetési kötelezettség alól.
Részletesebb szabályok derültek ki a rehabilitációs hozzájárulás emeléséről
Kármán András kedden már jelezte, hogy a nagyobb munkáltatóknál emelkedne a rehabilitációs hozzájárulás, a törvényjavaslatból azonban az emelés pontos sávjai is megismerhetők.
A hozzájárulást azoknak a meghatározott létszámot elérő munkáltatóknak kell fizetniük, amelyek nem teljesítik a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására előírt 5 százalékos arányt.
A kormány a foglalkoztatotti létszámtól függően állapítaná meg az egy hiányzó munkavállaló után fizetendő éves hozzájárulást:
|
A tervezett változtatás szabályai:
|
Munkáltató létszáma
|
Éves hozzájárulás egy hiányzó fő után
|
250 fő alatt
|
A minimálbér 9-szerese
|
250–499 fő
|
A minimálbér 11-szerese
|
500–999 fő
|
A minimálbér 13-szorosa
|
1000 főtől
|
A minimálbér 15-szöröse
|
Forrás: Portfolio, parlament.hu
A kisebb munkáltatóknál megmaradna a jelenlegi, kilencszeres minimálbérhez kötött mérték. A legalább 1000 fős vállalkozásoknál viszont az egy hiányzó munkavállalóra jutó éves hozzájárulás a korábbihoz képest kétharmadával emelkedne.
A javaslat ugyanakkor új ösztönzőket is tartalmaz: ennek fontos eleme, hogy bizonyos fogyatékossággal élő, illetve meghatározott gyermekvédelmi ellátásokban részesülő fiatal munkavállalókat kétszeresen lehetne figyelembe venni a kötelező foglalkoztatási arány teljesítésekor.
Egy ilyen munkavállaló foglalkoztatása tehát két főként lenne beszámítható, ami csökkenthetné a munkáltató rehabilitációs hozzájárulási kötelezettségét.
Könnyítést kapnának a természeti károkat elszenvedő cégek
A társasági adóban a fejlesztési tartalék felhasználására vonatkozó szabályok is módosulnának, ezúttal a vállalkozások számára kedvező irányban: lehetővé tennék, hogy a cégek meghatározott feltételekkel adóalap-csökkentést érvényesítsenek a későbbi beruházásaik finanszírozására lekötött összegek után.
A felhasználásra jelenleg főszabály szerint négy adóév áll rendelkezésre, viszont
a kormány terve szerint elemi kár esetén ez a határidő egy évvel meghosszabbodhatna, vagyis a fejlesztési tartalék még fel nem használt részét a lekötést követő ötödik adóév végéig lehetne beruházásra fordítani.
A kedvezmény olyan természeti károk esetében lenne alkalmazható, mint például az árvíz, a belvíz, az aszály, a jégeső, a fagy, a vihar vagy a földrengés. De nem veszik ezt készpénznek bemondásra: az elemi kár bekövetkezését igazolni kellene, például biztosítói dokumentummal, hatósági jegyzőkönyvvel vagy más megfelelő okirattal.
Ha ilyen dokumentum nem áll rendelkezésre, a vállalkozás saját jegyzőkönyvet is készíthetne, amelyet a kár bekövetkezését követő 15 napon belül meg kellene küldenie a NAV-nak.
Átalakul a transzferárak ellenőrzése és adatszolgáltatása
A kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyleteinek adózása (transzferárazás) szintén módosulna: a társaságiadó-bevallásba épített adatszolgáltatás helyett külön nyomtatványon kellene bevallani a NAV-nak a szokásos piaci ár meghatározásának módját.
A határidő nem változna: a külön adatszolgáltatást is az éves társaságiadó-bevallás benyújtására előírt határidőig kellene teljesíteni.
A 2026-os adóévre a vállalkozások még választhatnák a korábbi adatszolgáltatási szabályokat.
A javaslat emellett a kedvezményezett eszközátruházásoknál is hangsúlyozná, hogy a tranzakciót valós gazdasági és kereskedelmi okoknak kell megalapozniuk, amelyek fennállását az adózónak kell bizonyítania.
Változik a munkavállalói részvényjuttatások adózása
A munkavállalói résztulajdonosi programok (MRP-k) egy részénél a szociális hozzájárulási adó megfizetésének szabályait is átírnák:
a javadalmazási típusú MRP-programból származó érintett jövedelem után a szochofizetési kötelezettség a kifizetőt terhelné.
A javaslat fontos eleme, hogy az adókötelezettségre nem vonatkozna a magánszemélyhez kapcsolódó éves felső korlát.
A 2027. január 1-je előtt indított érintett programoknál átmeneti rendelkezés biztosítaná, hogy az új szabályokat először a 2028. december 31. után juttatott bevételekre kelljen alkalmazni.
Egyszerűsödne a külföldi fellépők és sportolók adóztatása
Külön szabályozást kapnának a Magyarországon ideiglenesen tevékenykedő külföldi előadóművészek és sportolók: a rendszer azokra az érintettekre vonatkozna, akik egy 12 hónapos időszakon belül legfeljebb 30 napot töltenek Magyarországon.
Ők eddig nem minősültek belföldinek a magyar társadalombiztosítási szabályok szerint, és magyarországi tevékenységükből itt adóztatható jövedelemre tesznek szert.
Az új előírások alapján a magyarországi kifizető állapítaná meg, vonná le, vallaná be és fizetné meg az adót.
A bevétel meghatározásakor az utazási és szállásköltségek meghatározott feltételekkel nem számítanának bevételnek, emellett a fellépéshez kapcsolódó költségek is levonhatók lennének.
A bevétel legfeljebb 50 százalékáig nyilatkozat alapján, ennél nagyobb mértékben pedig igazolt költségeket lehetne figyelembe venni.
Az érdemi könnyítés az EU-n kívüli szereplők esetében, hogy a magyar kifizető a külföldi magánszemély adóazonosító jelének közlése nélkül is teljesíthetné a kifizetést, ha az előírt illetőségi feltételek teljesülnek.
Szigorodhat a NAV fellépése az adóelkerülő ügyletekkel szemben
Az adóeljárási szabályokat érintő módosítások között az adóhatóság ellenőrzési és behajtási lehetőségeit erősítő rendelkezések is szerepelnek: a javaslat pontosítaná, hogyan kell megítélni azokat a szerződéseket és összetett ügyletsorozatokat, amelyek elsődleges célja valamilyen adóelőny megszerzése, miközben azokat nem támasztják alá megfelelő gazdasági indokok.
Különösen jelentős lehet a bizonyítási szabályok változása, így 2027-től ha az adóhatóság által feltárt bizonyítékok alapján valószínűsíthető a rendeltetésellenes joggyakorlás, az adózónak kellene bizonyítania, hogy a szóban forgó ügyletet az adóelőnyön kívüli, valós gazdasági vagy üzleti szempontok is indokolták.
Az adótartozások behajtásánál is változás jönne: a fizetési könnyítés időtartama alatt a végrehajtáshoz való jog elévülése nyugodna, vagyis a könnyítés időszaka nem számítana bele a végrehajtási elévülési határidőbe.
Fontos megjegyezni, hogy a módosításokról az Országgyűlésnek még döntenie kell, így a végleges szabályok a parlamenti eljárás – így a bizottsági ülések – során változhatnak.
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