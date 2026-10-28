Szakértők szerint Ukrajna lett az egyik legnagyobb bizonytalanság az európai gázpiacon

Reggel már 98,5 euró/MWh-n is járt a következő havi gáz ára a holland TTF-tőzsdén, ami 2022 decembere óta a legmagasabb szint. Ugyanakkor az elemzők szerint a magas árak és az európai tárolói készletszintek mellett a következő tél egyik legnagyobb bizonytalansága az, hogy Ukrajna exportőr vagy importőr lesz-e a fűtési szezonban.

Az ukrajnai helyzet nagy bizonytalanság

– mondta a Montelnek Erisa Pasko, az Energy Aspects tanácsadó cég vezető európai gázelemzője.

Az elemző szerint az ország az elmúlt két évben helyre tudta állítani a kitermelését, és az idei tárolói célkitűzését is túlteljesítette már. Ennek is köszönhető az, hogy Ukrajna

a hónap elején részlegesen feloldotta a hazai gázexport 2022-es orosz invázió után bevezetett tilalmát,

így a vállalatok az előző havi kitermelésük legfeljebb 15 százalékát exportálhatják.

Az Energy Aspects szerint Ukrajna várhatóan szerény, nagyjából 0,7 milliárd köbméteres exporttal számolhat a télen. Ez nem sok, de mindenképp előrelépés ahhoz képest, hogy egy éve még 4,3 milliárd köbméter nettó importra szorult.

"A helyzet továbbra is rendkívül bizonytalan, mert arra számítunk, hogy Oroszország fokozza a támadásokat az energetikai infrastruktúra ellen a télen" – mondta Pasko, majd hozzátette:

ha Oroszországnak sikerül ugyanakkora kárt okoznia, mint amekkorát az elmúlt két tél során láttunk, akkor Ukrajna visszakerülhet nettó importőri pozícióba, és ez ismét szorosabbá tenné az európai mérleget, mert azt az európai piacról tudná csak pótolni.

Az elemző szerint ez inkább a tél második felében következhet be, főleg ha Ukrajna felhasználja a készletei egy részét. A tanácsadó becslése szerint ezek a hónap végére 15,9 milliárd köbmétert érnek el.

Ezt a forgatókönyvet „nagyon reálisnak” nevezte Jurij Onyiskiv, az LSEG vezető gázelemzője is. „Ha a hazai mérleg jelentősen beszűkül egy hidegbetörés közepette, és az orosz támadások hatására visszaesik a hazai termelés, az megemelné a helyi árakat a kelet- és közép-európai piacok fölé, így az export veszteségessé válna” – mondta.

A spekulánsok is beszálltak

A spekulatív befektetők a múlt héten 7 százalékkal növelték a nettó vételi (long) pozíciójukat a TTF-gázban

– derül ki az ICE szerdán közzétett adataiból, amit szintént a Montel írt meg. A nettó vételi pozíció 14 terawattórával, 207 terawattórára emelkedett. Péntekig közel 384 terawattórányi vételi és több mint 176 terawattórányi eladási pozíciót tartottak. A gázpiaci összesített kitettségük, vagyis a vételi és eladási fogadások összege nagyjából 5 százalékkal, 560 terawattóra körülre nőtt.

A TTF következő hónapra szóló jegyzése a múlt héten 7 százalékot emelkedett, pénteken 93,8 euró per megawattórán zárt. Szerda reggel 98,5 euróig ment fel, ami 2022 decembere óta a legmagasabb szint.

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