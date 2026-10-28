Szakértők szerint Ukrajna lett az egyik legnagyobb bizonytalanság az európai gázpiacon

Az ukrajnai helyzet nagy bizonytalanság
– mondta a Montelnek Erisa Pasko, az Energy Aspects tanácsadó cég vezető európai gázelemzője.
Az elemző szerint az ország az elmúlt két évben helyre tudta állítani a kitermelését, és az idei tárolói célkitűzését is túlteljesítette már. Ennek is köszönhető az, hogy Ukrajna
a hónap elején részlegesen feloldotta a hazai gázexport 2022-es orosz invázió után bevezetett tilalmát,
így a vállalatok az előző havi kitermelésük legfeljebb 15 százalékát exportálhatják.
Az Energy Aspects szerint Ukrajna várhatóan szerény, nagyjából 0,7 milliárd köbméteres exporttal számolhat a télen. Ez nem sok, de mindenképp előrelépés ahhoz képest, hogy egy éve még 4,3 milliárd köbméter nettó importra szorult.
"A helyzet továbbra is rendkívül bizonytalan, mert arra számítunk, hogy Oroszország fokozza a támadásokat az energetikai infrastruktúra ellen a télen" – mondta Pasko, majd hozzátette:
ha Oroszországnak sikerül ugyanakkora kárt okoznia, mint amekkorát az elmúlt két tél során láttunk, akkor Ukrajna visszakerülhet nettó importőri pozícióba, és ez ismét szorosabbá tenné az európai mérleget, mert azt az európai piacról tudná csak pótolni.
Az elemző szerint ez inkább a tél második felében következhet be, főleg ha Ukrajna felhasználja a készletei egy részét. A tanácsadó becslése szerint ezek a hónap végére 15,9 milliárd köbmétert érnek el.
Ezt a forgatókönyvet „nagyon reálisnak” nevezte Jurij Onyiskiv, az LSEG vezető gázelemzője is. „Ha a hazai mérleg jelentősen beszűkül egy hidegbetörés közepette, és az orosz támadások hatására visszaesik a hazai termelés, az megemelné a helyi árakat a kelet- és közép-európai piacok fölé, így az export veszteségessé válna” – mondta.
A spekulánsok is beszálltak
A spekulatív befektetők a múlt héten 7 százalékkal növelték a nettó vételi (long) pozíciójukat a TTF-gázban
– derül ki az ICE szerdán közzétett adataiból, amit szintént a Montel írt meg. A nettó vételi pozíció 14 terawattórával, 207 terawattórára emelkedett. Péntekig közel 384 terawattórányi vételi és több mint 176 terawattórányi eladási pozíciót tartottak. A gázpiaci összesített kitettségük, vagyis a vételi és eladási fogadások összege nagyjából 5 százalékkal, 560 terawattóra körülre nőtt.
A TTF következő hónapra szóló jegyzése a múlt héten 7 százalékot emelkedett, pénteken 93,8 euró per megawattórán zárt. Szerda reggel 98,5 euróig ment fel, ami 2022 decembere óta a legmagasabb szint.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szakértők szerint Ukrajna lett az egyik legnagyobb bizonytalanság az európai gázpiacon
Sok múlhat azon, hogyan vészelik át a következő telet.
Bejelentette a miniszter: nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember veszi át az állami ügynökség vezetését
Megvan a NIÜ új vezérigazgatója!
35 milliárdos beruházást jelentett be a Coca-Cola Magyarországon
Kapitány István a cég vezetőivel tárgyalt.
Közel 50 százalékos keresleti ugrás a magyar piacon: kapkodtak a bérlők a csarnokokért
A Budapesti Ingatlantanácsadók Egyeztető Fórumának harmadik negyedéves adatai alapján.
Alábbhagyott az oltási lelkesedés az Egyesült Államokban: azonnal megérezte a globális gyógyszergyártó
Gyengül a vakcinák értékesítése.
Lecsapolják a mocsarat: a kormány felbontotta a tízmilliárdos szerződéseket
Szétosztják a korábban egyetlen üzletembernek jutó állami milliárdokat.
Újabb lezáráshullám jön Budapest környékén
Komoly forgalmi változások jönnek az M0-son és az M2-esen.
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról- az utolsó nyitott kérdésekre is megvan a válasz
Este megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról. Már minden feltétel előírás, ismert. A még nyitott kérdésekre is megérkezett a válasz. Kiderült hogyan kombinálható a Wekerle+ a többi támogat
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.