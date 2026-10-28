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Tisza-kormány: alapjaiban változik meg a magyar adórendszer, új sebességre kapcsol az elszámoltatás
Gazdaság

Tisza-kormány: alapjaiban változik meg a magyar adórendszer, új sebességre kapcsol az elszámoltatás

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A 2027-es költségvetéshez kapcsolódó adócsomag és a kormány gazdasági tervei határozhatják meg leginkább a szerdai politikai agendát: a Tisza-kormány kedd késő este több adótörvény-javaslatot nyújtott be a múlt héten már nagyvonalakban ismertetett büdzséhez. Számos részletszabályt ismerhetünk meg, várhatóan a különadók és az új módosítások körül komolyabb politikai és szakértői vita várható. Kármán András pénzügyminiszter ígérete szerint a kabinet középtávú költségvetési tervét ma a szélesebb nyilvánosság is megismerheti. Emellett új fejlemények várhatók a végrehajtási ügyekben
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Lecsapolják a mocsarat: a kormány felbontotta a tízmilliárdos szerződéseket

Véget érhet az állami kommunikációs megbízások egyszereplős korszaka, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) ugyanis a valódi piaci versenyre épülő, többszereplős keretmegállapodásokra tér át. Pósfai Gábor belügyminiszter szerint az első két tervezetről tartott nyilvános piaci konzultáción közel 400 érdemi kérdés és javaslat érkezett a piaci szereplőktől, a szakmai szervezetektől és a hatóságoktól. Az NKOH a következő napokban értékeli az észrevételeket, majd a közbeszerzések elindítása előtt személyesen is egyeztet a szakmai szervezetekkel. A tervek szerint az eddigi egyetlen szolgáltató helyett legfeljebb tíz vállalkozás kaphat megbízást. Júliusban ugyanis a hivatal felmondta a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoporttal kötött, összesen 150 milliárd forintos megállapodásokat, a korábbi kifizetések átvilágítása és a kapcsolódó nyomozások pedig azóta is folynak.

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Lecsapolják a mocsarat: a kormány felbontotta a tízmilliárdos szerződéseket
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Csendben belenyúl az üzemanyagok adózásába a kormány

Újabb könnyítés jöhet a magyarországi üzemanyagpiacon: a 27-én este benyújtott törvényjavaslat alapján fél évvel elhalasztanák a prémiumbenzin, a prémiumgázolaj és a kerozin jövedéki adójának 2027-es emelését. Az intézkedés az autósok számára néhány forintos literenkénti megtakarítást jelenthet, miközben az üzemanyag-kiskereskedők, köztük a Mol mozgásterét is javíthatja. Megnéztük, mekkora piacot érinthet a változás, és mit jelenthet mindez a hazai olajvállalatnak.

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Csendben belenyúl az üzemanyagok adózásába a kormány
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Rengeteg a meglepetés a kormány adócsomagjában! – Mutatjuk, hol jönnek könnyítések, csökkentések és adóemelések!

A keddi adóbejelentéseken túl számos további változást is tartalmaz a kormány parlament elé benyújtott, 110 oldalas adócsomagja. A nagy teljesítményű céges autóknál akár havi 204 500 forintra emelkedhet az adó, az egyéni vállalkozók pedig eleshetnek egy korábban már elfogadott könnyítéstől. Megfeleznék az éttermi és cukrászdai reprezentáció adómentességének felső határát, részletesebb adatokat kapna a NAV a tartós befektetési számlákról, és fokozatosan kötelezővé válna az elektronikus áfabevallás. A javaslatban ugyanakkor beruházási könnyítés és több adminisztratív egyszerűsítés is szerepel. Összegyűjtöttük azokat a fontosabb rendelkezéseket, amelyekről Kármán András pénzügyminiszter keddi bejelentésében még nem, vagy csak érintőlegesen esett szó.

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Rengeteg a meglepetés a kormány adócsomagjában! – Mutatjuk, hol jönnek könnyítések, csökkentések és adóemelések!
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Új buszokkal készülnek a HÉV-felújításokra, Vitézy ismertette a beszerzés részleteit

Összesen 250 új, alacsonypadlós, csuklós autóbusz beszerzését indította el a MÁV a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelésére. A járművek egy része a fővárosi agglomeráció és a vidéki nagyvárosok elővárosi vonalain javítja majd a szolgáltatás színvonalát, míg a többi busz a várható vasúti és HÉV-rekonstrukciók idején szükséges pótlási feladatokat látja el – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.

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Új buszokkal készülnek a HÉV-felújításokra, Vitézy ismertette a beszerzés részleteit
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Célkeresztbe kerülek a tao-támogatások

Tizenegy év alatt 1408 milliárd forintnyi támogatási igazolást állítottak ki a magyar sport-tao rendszerében. A társasági adóból származó források felhasználásáról, a támogatások pontos összegeiről és a kedvezményezettek köréről szóló adatokat részletesen ismertette a kormánya szerdai Facebook-bejegyzésben.

A közzétett felületek a társaságiadó-kedvezmény rendszerén keresztül a hazai sportba áramló milliárdok átláthatóságát hivatottak elősegíteni. Az adatokból jól látszik, hogy a támogatási modell több mint egy évtizedes fennállása óta a gazdasági szereplők jelentős forrásokat csatornáztak át a sportfinanszírozásba.

A Miniszterelnökség Interaktív diagramokon és térképen foglalta össze a társasági adóból származó sporttámogatások adatait, összegeit és kedvezményezettjeit.

Az új vizuális eszközök és adatbázisok segítségével az érdeklődők nemcsak az egyes projektekre jutó finanszírozási összegeket böngészhetik, hanem a támogatások területi megoszlását és a kedvezményezett szervezetek pontos körét is nyomon követhetik.

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Üzenetet küldött a Ryanair a magyar kormánynak

Újabb repülőgépet hoz a Ryanair budapesti bázisára és új célállomásokat is bejelentett az idei téli szezonra, miközben a repülőtéri díjak csökkentésére kéri a magyar kormányt - derül ki a cég közleményéből.

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Üzenetet küldött a Ryanair a magyar kormánynak
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Megjött a törvényjavaslat a nyugdíjemelésekről: a 120 ezres minimum benne van, de egy fontos részlet még hiányzik

Kedd este benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek az alacsony nyugdíjak és egyes szociális ellátások 2027-es emeléséről szóló törvényjavaslatot. A dokumentum megerősíti, hogy januártól 120 ezer forintra emelkedne az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege, 60 ezer forint lenne az árvaellátási minimum, és jelentősen változnának az időskorúak járadékának szabályai is. A javaslatot összevetettük az október elején társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezettel: a kormány érdemi változtatás nélkül terjesztette a parlament elé a korábban ismertetett intézkedéseket. A jelenlegi kisnyugdíjasok szempontjából ugyanakkor még hiányzik egy fontos lépés: a 146 ezer forint alatti, már folyósított jogosult ellátások sávos felzárkóztatását, köztük a 137, 140 és 143 ezer forintos garantált végösszegeket külön kormányrendelet szabályozná – ennek tervezete már nyilvános, de a végleges szabályokat még nem hirdették ki.

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Megjött a törvényjavaslat a nyugdíjemelésekről: a 120 ezres minimum benne van, de egy fontos részlet még hiányzik
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Barabás Gyula: kész a kormány középtávú programja, készülünk az ERM II-re

Három százalék alatti hiány, három százalék feletti növekedés - ezt célozza a Pénzügyminisztérium ma megjelenő középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési programja. Barabás Gyula, a PM államtitkára a Portfolio-nak elmondta: a cél a termelékenység dinamizálása, amihez a kormány a költségvetési stabilitás mellett a versenyhelyzet helyreállításával, a NER lebontásával, a gazdasági erőforrások piaci alapú elosztásával járulhat hozzá. A tervezett hiánycsökkentési pálya bemutatása után az euróbevezetés céldátuma és többek között a különadók sorsa a következő években dől el. Az euróbevezetés érdekében a PM és a jegybank felkészül az ERM II árfolyamrendszerbe való belépéshez vezető tárgyalásokra.

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Barabás Gyula: kész a kormány középtávú programja, készülünk az ERM II-re
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Előállt a kormány a kata-javaslatának részleteivel – mutatjuk, mik változtak a tervezetben!

Kedd késő este az Országgyűlés elé került a Tisza-kormány módosított katatörvény-javaslata, amely csak néhány ponton tér el az október elején bemutatott, sokak által bírált tervezettől. 2027-től a főfoglalkozású vállalkozók havi 100 ezer, a mellékállásúak 50 ezer forint tételes adót fizetnének, az éves bevételi határ pedig 22 millió forintra emelkedne. Újra lehetne cégeknek számlázni, de egy bizonyos összeg felett kiegészítő adót kellene fizetni, és a visszaélések elleni korlátozások is lényegében megmaradtak. A kormány elsősorban az adóelszámolás és a régi kataból való áttérés részleteit pontosította, emellett enyhített egy adminisztratív határidőn. A magasabb adóért cserébe jelentősen nőne a főállású katások társadalombiztosítási ellátásainak alapja, a régi rendszer pedig 2029 elején végleg megszűnne.

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Előállt a kormány a kata-javaslatának részleteivel – mutatjuk, mik változtak a tervezetben!
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Kedd éjjel egy lépéssel közelebb került Magyarország az amerikai nukleáris képességekhez

Az amerikai reaktortechnológia magyarországi alkalmazását és a kis moduláris atomreaktorok előkészítését segítené az a törvényjavaslat, amelyet kedden este nyújtott be a kormány az Országgyűlésnek - mutatjuk a legfontosabb részleteket!

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Kedd éjjel egy lépéssel közelebb került Magyarország az amerikai nukleáris képességekhez
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Megépül az út, amire a fél Közép-Dunántúl vár – döntött a kormány

Kormányhatározat alapján elkezdődik a Kaposvár és Dombóvár közötti új közúti összeköttetés tervezése, jelentette be Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. A régóta tervezett, mintegy 20–25 kilométeres út első ütemben kétsávos lenne, később azonban négysávosra is bővíthetik. Az új nyomvonal kiválthatja a 61-es főút településeken átvezető szakaszait, így csökkenhet az átmenő forgalom, a napi ingázás pedig gyorsabb és biztonságosabb lehet. A miniszter szerint a projekt azt valósítja meg, amit évtizedeken át csak ígérgettek. A tervezési feladat becsült nettó értéke 388,9 millió forint.

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Megépül az út, amire a fél Közép-Dunántúl vár – döntött a kormány
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Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány

Jövőre szinte minden bizonnyal megszűnik a vállalkozások évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulása – derül ki a Tisza-kormány szerda késő este benyújtott törvényjavaslatából. A módosítás a hátralékok behajtásáról szóló rendelkezést is eltörölné, a kamarai regisztráció azonban továbbra is kötelező marad. A díj eltörlése mintegy több mint 900 ezer vállalkozást érint, a kamarai rendszer pedig évente nagyjából 4,5 milliárd forint bevételtől eshet el.

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Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány
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Már a visszatérésre készül Orbán Viktor bukott szövetségese

A Szerb Haladó Párt (SNS) két éven belül, de akár korábban is visszatérhet a hatalomba - jelentette ki Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnök kedd este, két nappal azután, hogy pártja vereséget szenvedett az előrehozott parlamenti választáson.

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Már a visszatérésre készül Orbán Viktor bukott szövetségese
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Tisza-kormány: felpörgött a kabinet, jelentősen megváltoznak a bérek, a nyugdíjak és a hitelek, új sebességre kapcsol az elszámoltatás

Bőven adott munkát a kormány a szerda reggel az adótörvényekre kíváncsi szakértőknek, vállalati döntéshozóknak: a kedden késő este benyújtott javaslatokban több olyan változás is szerepel, amelyről korábban még nem esett szó.

A gazdasági bejelentések mellett azonban más ügyekben is mozgalmasnak ígérkezik a nap:

  • Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának Magyarországra látogató delegációja Sophie Wilmès EP-alelnök vezetésével 14 órakor sajtótájékoztatót tart.
  • Majd ugyanebben az időpontban ülésezik az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága, amely Kiss Ferenc volt önálló bírósági végrehajtót hallgatja meg. A testület a további meghallgatásokról és a titoktartási kötelezettség alóli felmentés kezdeményezéséről is dönthet.

Ahogy arról írtunk, Kármán András kedd este videóban ismertette a 2027-es adócsomag legfontosabb elemeit.

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A tervek szerint januártól 9 százalékra csökken a minimálbéresek személyi jövedelemadó-terhelése, bruttó 680 ezer forintos keresetig pedig további adójóváírás lép életbe.

A családi pótlék összege megduplázódik, az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege pedig 120 ezer forintra emelkedik.

A nagyvállalatokra és egyes ágazatokra ugyanakkor magasabb adóterhek várnak.

Az éjszaka megjelent törvényjavaslatok alapján a kormány finomított a vagyonadó szabályain, és bevezetné az úgynevezett exit taxet, amely a külföldre költöző, jelentős befektetési vagyonnal rendelkező magánszemélyeket érintheti. A banki extraprofitadó lényegében változatlan maradna, a kisebb biztosítók terhei viszont emelkedhetnek, és módosulna a tranzakciós illeték is. A kabinet az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop megszüntetéséről is benyújtotta javaslatát.

A Wekerle Programot kedden Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a gazdasági és energetikai, valamint a pénzügyi tárca vezetőjével közösen. Az Otthon Start helyébe a Wekerle Plusz hitel lép, és újraindulnak a lakásfelújítási támogatások. Visszatér a lakástakarékok állami támogatása, a kormány pedig megfizethető bérlakások és kollégiumok építését ösztönözné. A miniszterelnök később pontosította, hogy az Otthon Start keretében október 31-ig lehet adásvételi szerződést kötni.

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Az elszámoltatások ügyében a legfontosabb, hogy a Fővárosi Törvényszék kedden

európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, mivel a bíróság szerint mindketten külföldre távoztak, és feltehetően Európán kívül tartózkodnak.

A korábbi lélegeztetőgép-beszerzések ügyében szintén nemzetközi elfogatóparancs kiadásáról érkezett hír. A Tudományos és Technológiai Minisztérium a Gondosóra program korábbi működtetése miatt tett feljelentést, miután felmerült, hogy a felhasználók adataihoz a Fidesz is hozzáférhetett.

Az amerikai fél kérésére elhalasztották Orbán Anita külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter keddre tervezett washingtoni találkozóját, amelyre valamikor a hét második felében kerülhet sor.

Magyar Péter bejelentette, hogy az Országgyűlés jövő héten szavazhat december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, és ugyanekkor a legfőbb ügyész személyéről is döntés várható. A gazdasági hírek közül az iváncsai akkumulátorgyárra kiszabott újabb, 100 millió forintos környezetvédelmi bírság kapott figyelmet.

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Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részletek az adócsomagról és a pénzesővel kecsegtető programról

Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen

Címlapkép forrása: Didem Mente/Anadolu via Getty Images

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Vagyonadó: benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot - Mutatjuk, mi változott

Tizenhat lényegesebb ponton változtak a vagyonadó szabályai a törvény kedd este közzétett új szövegében, az október elején társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezethez képest, és a módosítások egy része könnyít, más része viszont szigorít az adózók helyzetén. A külföldi ingatlantartó cégeknél már levonhatók az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó tartozások, a legfeljebb 100 millió forint saját tőkéjű vállalkozásoknál pedig egyszerűbb értékelés is választható. A kisebbségi kedvezménynél ugyanakkor össze kell számítani a közeli hozzátartozók részesedését, a negatív saját tőkét pedig nullának kell tekinteni. Erősebb védelmet kapnak azok, akik valós adatokkal használják a NAV ingatlanértékelési modelljét, a súlyosan alulértékelő szakértőkre viszont 100 ezer forintos bírság vár. Egyes esetekben adóemelő hatású lehet a külföldön adóztatható vagyon miatti magyar adócsökkentés új számítási módja is.

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Vagyonadó: benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot - Mutatjuk, mi változott
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Itt az exit tax - Új adót vezet be Magyarországon a Tisza-kormány

A vagyonadóról szóló törvénytervezet október elejei bemutatásakor már szóba került az exit tax bevezetése Magyarországon, kedd este pedig meg is jelent a részletes szabályozás, egy időben a vagyonadóról szóló törvényjavaslat parlamenti benyújtásával.

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Itt az exit tax - Új adót vezet be Magyarországon a Tisza-kormány
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Megérkezett a mentőöv a babaváró hiteleseknek: kijött a rendelet, így úszható meg a horrorisztikus büntetés

A Tisza-kormány által még júniusban vállalt november 1-jei határidővel hatályba lép a 322/2026. számú kormányrendelet, amely elsősorban azoknak a házaspároknak nyújt segítséget, akiknél nem teljesült — vagy várhatóan nem fog teljesülni — a gyermekvállalási feltétel. Őket emiatt eddig a kamattámogatás visszafizetésére kötelezték, miközben a hitelük kamatozása kvázi a személyi kölcsönök szintjére ugrott volna. Egyszerre több fronton, többek között részletfizetési kedvezménnyel, alacsony jövedelem esetén tartozáselengedéssel is mérsékli az ő terheiket a kormány. A gyermekvállalás elmaradása miatt megemelkedő kamatokkal kapcsolatban az új szerződések esetében megszűnik a büntető jelleg, a meglévő szerződések esetében pedig egy kevésbé formális, nem kötelező érvényű méltányossági elvárást fogalmaz meg a rendelet a bankok felé.

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Megérkezett a mentőöv a babaváró hiteleseknek: kijött a rendelet, így úszható meg a horrorisztikus büntetés
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Itt a törvényjavaslat a pénzügyi szektor adóiról: megugrik a kisebb biztosítók különadója, változik a tranzakciós illeték

Megjelent az Országgyűlés honlapján több kormányzati adójavaslat is, köztük a bankok és biztosítók különadóiról és a tranzakciós illeték változásairól szóló törvényjavaslatok. A banki extraprofitadó az idei év logikáját fogja követni, a biztosítóknál megszűnnek a hagyományos biztosítási adónak a kisebb szereplőket helyzetbe hozó sávjai, a tranzakciós illetéken pedig részben enyhít, részben szigorít a kormány.

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Itt a törvényjavaslat a pénzügyi szektor adóiról: megugrik a kisebb biztosítók különadója, változik a tranzakciós illeték
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Benyújtották a javaslatot: megszűnik az árrésstop!

Megszüntetné az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátozást a kormány. A kedden benyújtott törvényjavaslat az inflációs folyamatok normalizálódásával és a forint erősödésével indokolja a lépést.

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Benyújtották a javaslatot: megszűnik az árrésstop!

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