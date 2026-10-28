Tisza-kormány: felpörgött a kabinet, jelentősen megváltoznak a bérek, a nyugdíjak és a hitelek, új sebességre kapcsol az elszámoltatás

Bőven adott munkát a kormány a szerda reggel az adótörvényekre kíváncsi szakértőknek, vállalati döntéshozóknak: a kedden késő este benyújtott javaslatokban több olyan változás is szerepel, amelyről korábban még nem esett szó.

A gazdasági bejelentések mellett azonban más ügyekben is mozgalmasnak ígérkezik a nap:

A z Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának Magyarországra látogató delegációja Sophie Wilmès EP-alelnök vezetésével 14 órakor sajtótájékoztatót tart.

Majd ugyanebben az időpontban ülésezik az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága, amely Kiss Ferenc volt önálló bírósági végrehajtót hallgatja meg. A testület a további meghallgatásokról és a titoktartási kötelezettség alóli felmentés kezdeményezéséről is dönthet.

Ahogy arról írtunk, Kármán András kedd este videóban ismertette a 2027-es adócsomag legfontosabb elemeit.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 27. Kármán András videóval jelentkezett és vadonatúj részleteket árult el az új adócsomagról

A tervek szerint januártól 9 százalékra csökken a minimálbéresek személyi jövedelemadó-terhelése, bruttó 680 ezer forintos keresetig pedig további adójóváírás lép életbe.

A családi pótlék összege megduplázódik, az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege pedig 120 ezer forintra emelkedik.

A nagyvállalatokra és egyes ágazatokra ugyanakkor magasabb adóterhek várnak.

Az éjszaka megjelent törvényjavaslatok alapján a kormány finomított a vagyonadó szabályain, és bevezetné az úgynevezett exit taxet, amely a külföldre költöző, jelentős befektetési vagyonnal rendelkező magánszemélyeket érintheti. A banki extraprofitadó lényegében változatlan maradna, a kisebb biztosítók terhei viszont emelkedhetnek, és módosulna a tranzakciós illeték is. A kabinet az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop megszüntetéséről is benyújtotta javaslatát.

A Wekerle Programot kedden Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a gazdasági és energetikai, valamint a pénzügyi tárca vezetőjével közösen. Az Otthon Start helyébe a Wekerle Plusz hitel lép, és újraindulnak a lakásfelújítási támogatások. Visszatér a lakástakarékok állami támogatása, a kormány pedig megfizethető bérlakások és kollégiumok építését ösztönözné. A miniszterelnök később pontosította, hogy az Otthon Start keretében október 31-ig lehet adásvételi szerződést kötni.

Az elszámoltatások ügyében a legfontosabb, hogy a Fővárosi Törvényszék kedden

európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, mivel a bíróság szerint mindketten külföldre távoztak, és feltehetően Európán kívül tartózkodnak.

A korábbi lélegeztetőgép-beszerzések ügyében szintén nemzetközi elfogatóparancs kiadásáról érkezett hír. A Tudományos és Technológiai Minisztérium a Gondosóra program korábbi működtetése miatt tett feljelentést, miután felmerült, hogy a felhasználók adataihoz a Fidesz is hozzáférhetett.

Az amerikai fél kérésére elhalasztották Orbán Anita külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter keddre tervezett washingtoni találkozóját, amelyre valamikor a hét második felében kerülhet sor.

Magyar Péter bejelentette, hogy az Országgyűlés jövő héten szavazhat december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, és ugyanekkor a legfőbb ügyész személyéről is döntés várható. A gazdasági hírek közül az iváncsai akkumulátorgyárra kiszabott újabb, 100 millió forintos környezetvédelmi bírság kapott figyelmet.

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