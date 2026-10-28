Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány
Jövőre szinte minden bizonnyal megszűnik a vállalkozások évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulása – derül ki a Tisza-kormány szerda késő este benyújtott törvényjavaslatából. A módosítás a hátralékok behajtásáról szóló rendelkezést is eltörölné, a kamarai regisztráció azonban továbbra is kötelező marad. A díj eltörlése mintegy több mint 900 ezer vállalkozást érint, a kamarai rendszer pedig évente nagyjából 4,5 milliárd forint bevételtől eshet el.
Már a visszatérésre készül Orbán Viktor bukott szövetségese
A Szerb Haladó Párt (SNS) két éven belül, de akár korábban is visszatérhet a hatalomba - jelentette ki Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnök kedd este, két nappal azután, hogy pártja vereséget szenvedett az előrehozott parlamenti választáson.
Tisza-kormány: felpörgött a kabinet, jelentősen megváltoznak a bérek, a nyugdíjak és a hitelek, új sebességre kapcsol az elszámoltatás
Bőven adott munkát a kormány a szerda reggel az adótörvényekre kíváncsi szakértőknek, vállalati döntéshozóknak: a kedden késő este benyújtott javaslatokban több olyan változás is szerepel, amelyről korábban még nem esett szó.
A gazdasági bejelentések mellett azonban más ügyekben is mozgalmasnak ígérkezik a nap:
- Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának Magyarországra látogató delegációja Sophie Wilmès EP-alelnök vezetésével 14 órakor sajtótájékoztatót tart.
- Majd ugyanebben az időpontban ülésezik az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága, amely Kiss Ferenc volt önálló bírósági végrehajtót hallgatja meg. A testület a további meghallgatásokról és a titoktartási kötelezettség alóli felmentés kezdeményezéséről is dönthet.
Ahogy arról írtunk, Kármán András kedd este videóban ismertette a 2027-es adócsomag legfontosabb elemeit.
A tervek szerint januártól 9 százalékra csökken a minimálbéresek személyi jövedelemadó-terhelése, bruttó 680 ezer forintos keresetig pedig további adójóváírás lép életbe.
A családi pótlék összege megduplázódik, az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege pedig 120 ezer forintra emelkedik.
A nagyvállalatokra és egyes ágazatokra ugyanakkor magasabb adóterhek várnak.
Az éjszaka megjelent törvényjavaslatok alapján a kormány finomított a vagyonadó szabályain, és bevezetné az úgynevezett exit taxet, amely a külföldre költöző, jelentős befektetési vagyonnal rendelkező magánszemélyeket érintheti. A banki extraprofitadó lényegében változatlan maradna, a kisebb biztosítók terhei viszont emelkedhetnek, és módosulna a tranzakciós illeték is. A kabinet az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstop megszüntetéséről is benyújtotta javaslatát.
A Wekerle Programot kedden Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a gazdasági és energetikai, valamint a pénzügyi tárca vezetőjével közösen. Az Otthon Start helyébe a Wekerle Plusz hitel lép, és újraindulnak a lakásfelújítási támogatások. Visszatér a lakástakarékok állami támogatása, a kormány pedig megfizethető bérlakások és kollégiumok építését ösztönözné. A miniszterelnök később pontosította, hogy az Otthon Start keretében október 31-ig lehet adásvételi szerződést kötni.
Az elszámoltatások ügyében a legfontosabb, hogy a Fővárosi Törvényszék kedden
európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, mivel a bíróság szerint mindketten külföldre távoztak, és feltehetően Európán kívül tartózkodnak.
A korábbi lélegeztetőgép-beszerzések ügyében szintén nemzetközi elfogatóparancs kiadásáról érkezett hír. A Tudományos és Technológiai Minisztérium a Gondosóra program korábbi működtetése miatt tett feljelentést, miután felmerült, hogy a felhasználók adataihoz a Fidesz is hozzáférhetett.
Az amerikai fél kérésére elhalasztották Orbán Anita külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter keddre tervezett washingtoni találkozóját, amelyre valamikor a hét második felében kerülhet sor.
Magyar Péter bejelentette, hogy az Országgyűlés jövő héten szavazhat december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, és ugyanekkor a legfőbb ügyész személyéről is döntés várható. A gazdasági hírek közül az iváncsai akkumulátorgyárra kiszabott újabb, 100 millió forintos környezetvédelmi bírság kapott figyelmet.
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Vagyonadó: benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot - Mutatjuk, mi változott
Tizenhat lényegesebb ponton változtak a vagyonadó szabályai a törvény kedd este közzétett új szövegében, az október elején társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezethez képest, és a módosítások egy része könnyít, más része viszont szigorít az adózók helyzetén. A külföldi ingatlantartó cégeknél már levonhatók az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó tartozások, a legfeljebb 100 millió forint saját tőkéjű vállalkozásoknál pedig egyszerűbb értékelés is választható. A kisebbségi kedvezménynél ugyanakkor össze kell számítani a közeli hozzátartozók részesedését, a negatív saját tőkét pedig nullának kell tekinteni. Erősebb védelmet kapnak azok, akik valós adatokkal használják a NAV ingatlanértékelési modelljét, a súlyosan alulértékelő szakértőkre viszont 100 ezer forintos bírság vár. Egyes esetekben adóemelő hatású lehet a külföldön adóztatható vagyon miatti magyar adócsökkentés új számítási módja is.
Itt az exit tax - Új adót vezet be Magyarországon a Tisza-kormány
A vagyonadóról szóló törvénytervezet október elejei bemutatásakor már szóba került az exit tax bevezetése Magyarországon, kedd este pedig meg is jelent a részletes szabályozás, egy időben a vagyonadóról szóló törvényjavaslat parlamenti benyújtásával.
Megérkezett a mentőöv a babaváró hiteleseknek: kijött a rendelet, így úszható meg a horrorisztikus büntetés
A Tisza-kormány által még júniusban vállalt november 1-jei határidővel hatályba lép a 322/2026. számú kormányrendelet, amely elsősorban azoknak a házaspároknak nyújt segítséget, akiknél nem teljesült — vagy várhatóan nem fog teljesülni — a gyermekvállalási feltétel. Őket emiatt eddig a kamattámogatás visszafizetésére kötelezték, miközben a hitelük kamatozása kvázi a személyi kölcsönök szintjére ugrott volna. Egyszerre több fronton, többek között részletfizetési kedvezménnyel, alacsony jövedelem esetén tartozáselengedéssel is mérsékli az ő terheiket a kormány. A gyermekvállalás elmaradása miatt megemelkedő kamatokkal kapcsolatban az új szerződések esetében megszűnik a büntető jelleg, a meglévő szerződések esetében pedig egy kevésbé formális, nem kötelező érvényű méltányossági elvárást fogalmaz meg a rendelet a bankok felé.
Itt a törvényjavaslat a pénzügyi szektor adóiról: megugrik a kisebb biztosítók különadója, változik a tranzakciós illeték
Megjelent az Országgyűlés honlapján több kormányzati adójavaslat is, köztük a bankok és biztosítók különadóiról és a tranzakciós illeték változásairól szóló törvényjavaslatok. A banki extraprofitadó az idei év logikáját fogja követni, a biztosítóknál megszűnnek a hagyományos biztosítási adónak a kisebb szereplőket helyzetbe hozó sávjai, a tranzakciós illetéken pedig részben enyhít, részben szigorít a kormány.
Benyújtották a javaslatot: megszűnik az árrésstop!
Megszüntetné az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátozást a kormány. A kedden benyújtott törvényjavaslat az inflációs folyamatok normalizálódásával és a forint erősödésével indokolja a lépést.
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Tisza-kormány: felpörgött a kabinet, jelentősen megváltoznak a bérek, a nyugdíjak és a hitelek, új sebességre kapcsol az elszámoltatás
Főként a gazdasági kérdések kerülnek Magyar Péter miniszterelnök és miniszterei fókuszába.
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