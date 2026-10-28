Új buszokkal készülnek a HÉV-felújításokra, Vitézy ismertette a beszerzés részleteit

A járműbeszerzés két fő részre oszlik.
- Az egyik csomagban 120 új, dízelüzemű, alacsonypadlós csuklós busz szerepel, amelyek közül 80 kék színű jármű a budapesti agglomerációban – például Érd és Dunakeszi térségében – kapcsolódik be a BKK integrált közlekedési rendszerébe,
- 40 sárga autóbusz pedig a vidéki nagyvárosok elővárosi vonalain áll majd forgalomba.
A lépés illeszkedik ahhoz a fejlesztési koncepcióhoz, amelynek keretében 2027-től létrejön az egységes regionális BKK, elősegítve a fővárost terhelő gépjárműforgalom mérséklését – tette hozzá Vitézy a posztban.
A beszerzés másik, 130 darabos kontingense
közvetlenül a hév- ÉS VASÚTI beruházások lebonyolítását szolgálja,
mivel a munkálatok idején a meglévő járműállománnyal nem lenne biztosítható a megfelelő színvonalú pótlás.
Az uniós források hazahozatalával sok év üresjárat után végre reális közelségbe került a H5-ös, H6-os és H7-es HÉV-vonalak felújítása és a teljes járműállomány cseréje
– emelte ki Vitézy Dávid.
A felújítások befejeztével ezek a buszok is a regionális és az elővárosi menetrend szerinti flotta részévé válnak. A szaktárca megalakulása óta a MÁV már 515 új autóbusz-beszerzési eljárást indított el a minisztérium megrendelésére. "Ez már olyan nagyságrendű járműbeszerzés, amely egyszerre teheti lehetővé a távolsági és a helyközi közlekedés színvonalának érdemi javítását, valamint a következő évek nagy vasúti és HÉV-beruházásaihoz szükséges pótlókapacitás biztosítását" – mutatott rá a miniszter.
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