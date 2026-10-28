Újabb lezáráshullám jön Budapest környékén

Munkavégzés lesz az M0-s autóút és az M2 autópálya több pontján november elején, az autósoknak kisebb forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerdán az MTI-t.

Azt írták, november 2. 22 órától november 3. reggel 5 óráig szalagkorlátjavítási munkákat végeznek az M0-s autóút és az M2-es autópálya több csomópontjában. Emellett november 2. 10 órától várhatóan november 3. 18 óráig burkolatjavítási munkák is lesznek az M0-s autóút M31-es csomópontjában - tették hozzá.

A közlés szerint a munkavégzés idején várható forgalomkorlátozások elsősorban a fel- és lehajtó ágaknál lesznek, és az érintett csomópontokban ideiglenes terelőútvonalakon biztosítják a közlekedést.

A közútkezelő jelezte, hogy a munkálatokat az éjszakai órákra ütemezték, annak érdekében, hogy a szükséges beavatkozásokat a nappali csúcsforgalom elkerülésével, a lehető legkisebb fennakadás mellett végezhessék el. A tájékoztatás szerint a munkavégzés négy csomópontot érint.

Ideiglenes forgalmi rend lép életbe az M0-s autóúton a Dunakeszi-dél/Káposztásmegyer csomópontnál, ahol a Megyeri híd felől érkezők a munkavégzés idején nem tudnak lehajtani Dunakeszi és Káposztásmegyer irányába.

Változás lesz az M0-s autóúton az M0-M2 csomópontban is, ahol az M2-es autópályáról érkezők ideiglenesen nem tudnak majd közvetlenül felhajtani az M0-s autóútra az M3-as autópálya irányába. A M2-es autópálya Gödöllő-Vácrátót csomópontjában a Budapest felé közlekedők a munkavégzés alatt nem tudják használni a Gödöllő-Vácrátót csomópont lehajtóját, a Dunakeszi-Tóváros/Fót-Kisalag csomópontban pedig a Budapest felől érkezők számára zárják le a csomópont lehajtóját.

Az M0-s autóút M31-es csomópontjában burkolatjavítás miatt nem lehet majd felhajtani az M0 autóútra a Megyeri híd irányába - írták. A közútkezelő rögzítette: a lezárások idején valamennyi érintett helyszínen sárga terelőnyilak segítik a közlekedők eligazítását, emellett az aktuális forgalmi helyzetről az utinform.hu oldalon is lehet tájékozódni.

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