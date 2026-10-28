Vagyonadó: benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot - Mutatjuk, mi változott

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Tizenhat lényegesebb ponton változtak a vagyonadó szabályai a törvény kedd este közzétett új szövegében, az október elején társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezethez képest, és a módosítások egy része könnyít, más része viszont szigorít az adózók helyzetén. A külföldi ingatlantartó cégeknél már levonhatók az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó tartozások, a legfeljebb 100 millió forint saját tőkéjű vállalkozásoknál pedig egyszerűbb értékelés is választható. A kisebbségi kedvezménynél ugyanakkor össze kell számítani a közeli hozzátartozók részesedését, a negatív saját tőkét pedig nullának kell tekinteni. Erősebb védelmet kapnak azok, akik valós adatokkal használják a NAV ingatlanértékelési modelljét, a súlyosan alulértékelő szakértőkre viszont 100 ezer forintos bírság vár. Egyes esetekben adóemelő hatású lehet a külföldön adóztatható vagyon miatti magyar adócsökkentés új számítási módja is.

Valóságos adózási és pénzügyi törvényjavaslati dömpinget valósított meg a Tisza-kormány kedd este. Kármán András pénzügyminiszter egy videójában már jelezte, hogy érkeznek a parlament elé a legfontosabb jogszabály-módosítások.

Ebbben cikkünkben az adózást érintő 2027-es változások közül a vagyonadóval foglalkozunk részletesen. Összevetjük, hogy az október 27-én benyújtott törvényjavaslat miben és mennyiben tér el az október 6-án társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezettől. Cikkünkben azt is felsoroljuk, mi az, ami nem változott és lényeges eleme a vagyonadónak.

Korábbi elemzéseink a vagyonadó témájában itt olvashatóak:

Fotó: részlet a vagyonadóról szóló törvényjavaslatból.

1. Kijavították a külföldi ingatlantartó cégek bruttó értéken történő adóztatásának problémáját

Korábban: a külföldi illetőségű adóalany meghatározott külföldi ingatlantartó társaságban fennálló részesedését a magyarországi ingatlanok arányos számított értékén kellett figyelembe venni. A szabály nem rendelkezett az ingatlantartó társaság kapcsolódó tartozásainak levonásáról.

Most: kifejezetten levonható az ingatlan megszerzéséhez, létesítéséhez, fenntartásához vagy értéknövelő beruházásához közvetlenül kapcsolódó tartozás, és az így csökkentett értéket kell a tulajdoni hányaddal arányosítani.

Jelentősége: ez érdemi korrekció a korábban tárgyalt ingatlanos problémára. A szöveg már nem egyszerűen a finanszírozási tartozásokat figyelmen kívül hagyó ingatlanértékből indul ki.

Helye: 18. §; korábban 12. § (9).

2. A kisebbségi kedvezménynél össze kell számítani a közeli hozzátartozók részesedését

Korábban: a kisebbségi részesedés értékelési kedvezményénél nem szerepelt külön családi összeszámítás.

Most: a kisebbségi helyzet megállapításakor a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók tulajdoni hányadát egybe kell számítani.

Jelentősége: például két házastárs 30–30%-os részesedése alapján már nem lehet egyszerűen két, külön-külön 30%-os kisebbségi pozícióból kiindulni. Az összeszámított 60% miatt a kisebbségi értékelési kedvezmény nem járna.

Ez nem a házastársak teljes vagyonának vagy egymilliárdos levonásának összevonása: kifejezetten a kisebbségi kedvezmény feltételéről szól.

Helye: 1. melléklet V. d) pont.

3. A legfeljebb 100 millió forint saját tőkéjű cégekre választható egyszerűsítés került be

Korábban: nem volt ilyen külön választási lehetőség.

Most: ha az utolsó lezárt beszámoló szerinti saját tőke nem haladja meg a 100 millió forintot, az adózó választhatja a saját tőke tulajdoni részesedéssel arányos értékét az általános képlet helyett.

Jelentősége: egy alacsony saját tőkéjű, de magas nyereségű vállalkozásnál ez jelentősen alacsonyabb számított értéket eredményezhet.

Fontos: a 100 millió a cég saját tőkéjére vonatkozik, nem a piaci cégértékére vagy a tulajdonos összvagyonára.

Helye: 15. § (9).

4. Új végső megoldás: adathiánynál a részesedés szerzési értéke alkalmazandó

Korábban: nem volt ilyen kifejezett végső értékelési szabály.

Most: ha sem a törvényi képlet, sem az előírásoknak megfelelő független cégértékelés nem alkalmazható, mert a szükséges információk az adózónak fel nem róható okból hiányoznak, a bekerülési, szerzési értékből kell kiindulni.

Jelentősége: kezelik azt az esetet, amikor a tulajdonos önhibáján kívül nem tud megfelelő adatot szerezni. Ez azonban nem szabad választás az alacsonyabb szerzési érték javára.

Helye: 15. § (10).

5. Jelentősen átírták a holding fogalmát

Korábban: holdingnak az a társaság minősült, amelynek egyedi mérlegében a társasági részesedések értéke elérte az összes eszköz 90%-át.

Most: két feltételt kapcsolnak össze:

a társaság elsődleges célja más cégek részesedéseinek birtoklása és az azokon keresztüli irányítás legyen;

a 90%-os arányba a részesedéseken túl értékpapírok, más befektetett pénzügyi eszközök, pénzeszközök, saját célra használt ingatlanok és a tulajdonolt cégekkel szembeni követelések is beleszámítsanak.

Jelentősége: nem egyszerűen bővítették a fogalmat: az eszközkört kiszélesítették, de működési célra vonatkozó feltételt is beépítettek. Ez fontos, mert a holdingokra továbbra is eltérő, saját tőkére épülő értékelés vonatkozik.

Helye: 5. § 16. pont és 1. melléklet II. pont.

6. Enyhült a rejtett tartalékok ellenőrzésének és jelentésének adminisztrációja

Két összefüggő módosítás történt:

Nem kell könyvvizsgálói felülvizsgálat, ha a rejtett tartalék megállapításakor az érintett eszközök piaci értékeként a törvény szerinti számított értéket használják. Más esetekben a felülvizsgálati követelmény megmarad.

Az 500 millió forint feletti saját tőkéjű belföldi társaság kapcsolódó tájékoztatási kötelezettsége csak akkor áll be, ha legalább egy tulajdonos kéri. A korábbi szöveg ezt automatikusan előírta.

Jelentősége: kevesebb cégnél keletkezik szükségtelen adat-előállítási és jelentési kötelezettség. Tulajdonosi kérés esetén a tájékoztatás továbbra is a tulajdonosokra és a NAV-ra is kiterjed.

Helye: 1. melléklet IV. c) pont; 34. § (1)–(2).

7. A negatív saját tőkét nullának kell tekinteni

Korábban: a negatív hozamértékre volt nullázási szabály, a negatív saját tőkére nem szerepelt ugyanez.

Most: az utolsó lezárt beszámoló szerinti negatív saját tőkét is nullának kell venni.

Jelentősége: a negatív saját tőke nem csökkentheti a pozitív hozamértékből képzett cégértéket. Ez tehát egyes cégeknél magasabb adózási értéket eredményezhet a korábbi szöveghez képest.

Helye: 1. melléklet V. a) pont.

8. Külön korrekciót kapott a kiválás és a konszolidált beszámoló

Kiválásnál: a tovább működő társaság múltbeli eredményét csökkenteni kell a kivált társasághoz rendelhető eredménnyel. Konszolidált beszámolónál: le kell választani az elkülönítetten kimutatott kisebbségi, nem ellenőrző tulajdonosokra jutó saját tőkét és eredményt.

Jelentősége: a számított érték jobban követheti, hogy ténylegesen melyik társasághoz és tulajdonosi körhöz tartozik a vagyon, illetve a profit.

Helye: 1. melléklet V. c) és VIII. pont.

9. Új, erős védelem a NAV ingatlanértékelési modelljének használatához

Korábban: nem volt ilyen kifejezett korlátozás az adóhatóság későbbi értékmegállapítására.

Most: a modell használatával kapott értéktől eltérő értéket és ebből eredő adóhiányt a NAV akkor állapíthat meg, ha bizonyítja, hogy az adózó nem az ingatlan valós paramétereit adta meg.

Jelentősége: valós adatok megadásakor a modell eredményének kockázatát nem lehet egyszerűen az adózóra visszaterhelni. Ez erősebb védelem, mint a szabályos szakértői értékeléshez kapcsolódó, már korábban is létező bírság- és pótlékmentesség.

Helye: 31. § (4).

10. Az ingatlanértékelési modell fogalmába az üdülők és a telkek is bekerültek

Korábban: a fogalom lakásokat és felépítmény nélküli mezőgazdasági ingatlanokat nevesített.

Most: az üdülőket és a telkeket is felsorolja; ezekhez külön fogalommeghatározás is készült.

Jelentősége: szélesebb ingatlankörre tervezik a modell alkalmazását. Ez önmagában még nem jelenti, hogy minden ilyen ingatlanra ténylegesen rendelkezésre áll majd modellérték.

Az indexálásnál emellett egyértelműbben előírják a NAV honlapján működő kalkulátor használatát.

Helye: 5. § 30., 37. és 41. pont; 19. § (4); 23. § (9).

11. Új százezer forintos bírság az ingatlanértékelőknek

Korábban: ismételt, súlyos alulértékeléshez nyilvántartásból törlés kapcsolódott.

Most: ha szakmai vagy törvényi szabálysértés miatt a szakértő a valós forgalmi érték 70%-át el nem érő értéket állapít meg, a NAV 100 ezer forint bírságot szab ki rá.

A 365 napon belüli legalább három végleges ilyen bírság törléshez vezet. Újabb bírság az ismételt felvételhez szükséges kétéves várakozást is újraindíthatja.

Jelentősége: már egyetlen ilyen értékelésnek külön pénzügyi szankciója lehet. A törlés feltételeinek szövegezéséből kikerült a korábbi, bírósági megtámadáshoz kapcsolódó külön kikötés is.

Helye: 23. § (5)–(7).

12. Új szabály segíti a korábban vásárolt külföldi ingatlanok értékelését

Korábban: ha a szerzésévi és az azt követő éves értékelési szabály nem volt alkalmazható, a szöveg a külföldi hivatalos, kataszteri vagy adózási érték felé lépett tovább.

Most: közbeiktattak egy részletes szabályt a korábbi vételár vagy szerzéskori hatósági érték visszamenőleges indexálására. Az értéknövelő beruházások értékét is indexálni kell.

Az indexáláshoz az éves 3%-os mérték vagy a megfelelő hivatalos külföldi ingatlanárindex használható.

Jelentősége: a régen megszerzett külföldi ingatlanokra egyértelműbb számítási út került a törvénybe.

Helye: 20. § (3).

13. Megváltozott a külföldön adóztatható vagyon miatti magyar adócsökkentés

Ez különösen fontos, és egyes esetekben adóemelő hatású változás.

Azokra az esetekre vonatkozik, amikor az adóegyezmény megengedi a külföldi vagyon figyelembevételét a többi vagyon adójának meghatározásakor.

Korábban: a levonandó adót a külföldi vagyonelemek összesített számított értékéből vezették le, külön egymilliárdos levonás kifejezett előírása nélkül.

Most: a külföldi vagyonhoz kapcsolódó tartozásokat és az egymilliárdos értékhatárt is figyelembe kell venni a levonandó adó kiszámításánál.

Részletes indoklás a törvényjavaslatból: "a szabály alkalmazása során először a belföldi és külföldi vagyonelemek összesített számított értékét kell alapul venni. Az így kapott összeget a törvény által rögzített adócsökkentő tételekkel (szakértői díj, illetve az adóalapba tartozó vagyonelemeket terhelő adók) korrigálva meg kell állapítani az adót. Az így megállapított adóból ezt követően le kell vonni a külföldi vagyonelemek összesített számított értéke alapján, a (2) bekezdés b) pont alkalmazása nélkül számított adónak megfelelő összeget, vagyis azt „az elvi adóösszeget”, amit, amennyiben önálló vagyonként adózna, a külföldi vagyonrész után kellene fizetni. A levonás eredményeként előálló összeg az adóalany fizetendő adója".

Például, ha a magánszemély belföldi vagyonelemeinek számított értéke 3 milliárd forint, a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon mentesítendő külföldi vagyonelemeinek számított értéke pedig 2 milliárd forint, az összesített 5 milliárd forint vagyon után – az 1 milliárd forintos adóalapba nem számító értékhatár figyelembevételével – 4 milliárd forint adóalap után 40 millió forint adó keletkezne. A külföldi vagyonelemek 2 milliárd forintos számított értékére az adóalapba nem számító értékhatár figyelembevételével 10 millió forint adó jut, amelyet a teljes vagyon alapján megállapított adóból le kell vonni. A magánszemély Magyarországon fizetendő adója így 30 millió forint.

A példa értelmezése: tartozások és további adókedvezmények nélkül, 3 milliárd forint belföldi és 2 milliárd forint egyezmény alapján mentesítendő külföldi vagyonnál a korábbi szöveg alapján 40 millió − 20 millió = 20 millió forint, az új szöveg alapján 40 millió − 10 millió = 30 millió forint magyar adó adódik

Helye: 11. §; 12. § (2) c); a 12. § indokolása.

14. Kikerült a részvények első évi, hosszabb átlagárfolyam-választási lehetősége

Korábban: 2026-ra a társasági részesedések értékelésénél is választható volt egy, a tárgyévi átlagárfolyamra építő átmeneti megoldás.

Most: ez a külön részvényszabály kikerült. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, például kötvényekre vonatkozó átmeneti választási lehetőség megmaradt.

Jelentősége: részvényeknél 2026-ban is az általános szabály érvényes, év végi záróárfolyam, illetve 10%-ot meghaladó eltérésnél, a 180 napos átlagárfolyam.

Helye: régi 35. § (2) elhagyása; új 39. §.

15. Az adószámos magánszemélyek önálló tevékenységét külön nevesítették

Korábban: az érintett rendelkezések egyéni vállalkozót és mezőgazdasági őstermelőt említettek.

Most: bekerült az adószám birtokában folytatott más önálló tevékenység is.

Jelentősége: az ehhez használt, kapcsolódó vagy költségként elszámolt ingó tárgyak teljes értékét is figyelembe kell venni; a személyes használati tárgyakra vonatkozó kivétel nem alkalmazható automatikusan rájuk. Az ilyen tevékenységből származó jövedelemre ugyanakkor külön hozamértéket nem számítanak.

Helye: 9. § (4); 16. § (4).

16. Pontosították a gyermekek tartozásainak és az öröklési ügyeknek a kezelését

Kiskorúaknál: kifejezetten rendezik az örökölt vagy saját keresményből szerzett vagyonhoz kapcsolódó, igazolt tartozásokat is, nemcsak magukat a vagyonelemeket.

Halálesetnél és öröklésnél: kikerült az elhunyt adójának megállapítására előírt külön, a hagyatékátadáshoz kapcsolt 90 napos határidő; az elévülési idő újrakezdése helyett annak halál és a hagyatékátadás megismerése közötti nyugvásáról rendelkeznek; külön kezelik azt az esetet, amikor az örökölt vagyon miatt szükséges önellenőrzést az általános szabályok már kizárják: ilyenkor a NAV állapítja meg az adót.

Helye: 10. § (4)–(5); 29. § (2)–(5).

További tartalmi pontosítások

Cégértékelési szolgáltatás: A tervezet nem határozta meg a fogalmat, a javaslat viszont most új definíciót vezet be, amely a kapcsolódó pénzügyi, iparági és stratégiai elemzést, tranzakciós vagy döntéstámogató tanácsadást is nevesíti. Ez az értékelőkre vonatkozó bevételi feltételek alkalmazásánál is számíthat. Helye: 5. § 6. pont.

Szabályozott piac: Új fogalom pontosítja az uniós és az elismert harmadik országbeli piacok kezelését. Helye: 5. § 33. pont.

A NAV szakértői nyilvántartása: már minden belföldi ingatlanértékelőnek szerepelnie kell benne, az igazságügyi szakértőknek is. A tervezetben csak az ingatlanvagyon-értékelőkről vezetett volna nyilvántartást a NAV.

Családi összeszámítás: a kisebbségi kedvezmény mértékét is érinti. Két testvér 20–20%-a együtt 40%, így 30% helyett csak 25%-os csökkentés jár. Az élettárs nem számít közeli hozzátartozónak.

Termőföld: A fogalomból kikerült a külterületi elhelyezkedés követelménye. A besorolásnál az ingatlan-nyilvántartási jellemzők kerülnek előtérbe. Helye: 5. § 39. pont.

Ingóság biztosítási értéke: Kifejezetten egyedi értékelésen alapuló, biztosítási szerződésben rögzített értéket kívánnak meg. Helye: 24. § (2) c).

Külföldi magánszemély adóazonosítása: Külön előírják a bevallás előtti bejelentkezést, ha nincs adóazonosító száma. Helye: 29. § (8).

Bevallási felület: A rendszeresített űrlap helyett a NAV által biztosított elektronikus felületet nevesítik. Az elektronikus ügyintézés elve már korábban is szerepelt.

Szerkezeti átalakítás: A korábbi 35 paragrafusból 39 lett, elsősorban az alapelvek külön paragrafusokba rendezése és az ingatlanos részesedés külön szabályozása miatt. Ez önmagában nem négy új adóztatási rendelkezést jelent.

Ami nem változott és fontos

Megmaradt az egymilliárd forintos értékhatár. Főszabály szerint az adóköteles vagyon igazolt tartozásokkal csökkentett értékének egymilliárd forint feletti része képezi az adóalapot.

Nem változtak az adókulcsok. Az adóalap 100 milliárd forintig terjedő részére 1 százalékos, az ezt meghaladó részre 1,5 százalékos kulcs vonatkozna. A felső sáv határa az egymilliárdos levonás utáni adóalaphoz kapcsolódik.

Megmaradt a bevezetés menetrendje. A törvény 2026. december 15-én lépne hatályba, az első adókötelezettséget főszabály szerint a 2026. december 31-i vagyonállapot alapján kellene megállapítani. Az első bevallás és befizetés határideje 2027. augusztus 31. lenne.

Továbbra is magánszemélyek és vagyonkezelési adóalanyok fizetnék az adót. A szokásos gazdasági társaságok közvetlenül nem válnának adóalannyá; tulajdonosaiknál azonban a társasági részesedés értéke beleszámíthatna az adóköteles vagyonba.

A belföldi illetőségűeknél továbbra is a világvagyonból indulna ki az adóztatás. A magyarországi és külföldi vagyont egyaránt figyelembe kellene venni, a nemzetközi egyezményekből következő korlátokkal.

A külföldi illetőségűek meghatározott magyarországi vagyona is adóköteles maradna. A korlátozott adókötelezettség magyarországi ingatlanokra, az ezekhez kapcsolódó jogokra és a tervezetben meghatározott társasági részesedésekre terjedne ki.

Megmaradt a legalább tíz éve külföldön élő magyarok kivétele. Aki a tárgyév utolsó napján legalább tíz éve életvitelszerűen külföldön él, azt a tervezet nem tekintené belföldi illetőségű magánszemélynek.

Megmaradt a kiküldött külföldi munkavállalók öt évre szóló illetőségi kivétele. Ez továbbra is a tervezetben meghatározott foglalkoztatási és egyéb feltételek teljesülése esetén alkalmazható.

Nem változott a házastársi vagyon kezelésének alapelve. Megmaradtak a vagyon megosztására vonatkozó szabályok; a tervezet nem vezetne be általános, házaspáronkénti adóalap-összevonást.

Megmaradt a személyes használati tárgyak és a lakásberendezés főszabály szerinti kivétele. Az értékhatár feletti vagyontárgyak azonban továbbra is külön elbírálás alá esnének: ide tartoznak a darabonként 3 millió forintot meghaladó értékű műtárgyak, gyűjtemények és ékszerek, valamint a 10 millió forintot meghaladó értékű járművek.

Nem jelent meg új, kifejezett általános mentesség az állampapírokra, a TBSZ-re és a nyugdíjbiztosításokra. Önmagában ezek a megtakarítási formák továbbra sem biztosítanának általános vagyonadó-mentességet.

Megmaradt a cégértékelés főképlete. A számításban a saját tőke egyharmados, a hozamérték kétharmados súllyal szerepelne. A hozamértéket továbbra is a hároméves átlagos adózott eredményből, 15 százalékos tőkésítési rátával határoznák meg.

Megmaradt az egyedi cégértékelés feltételekhez kötött lehetősége. Ez továbbra sem lenne az egységes képlet helyett minden esetben szabadon választható megoldás.

Nem változott a kisebbségi részesedésekhez kapcsolódó értékcsökkentés mértéke. A 25, illetve 30 százalékos csökkentés megmaradt, bár az alkalmazását módosítja a közeli hozzátartozók részesedéseinek új összeszámítási szabálya.

Megmaradt a rejtett tartalékok figyelembevételéhez kapcsolódó, 500 millió forintos saját­tőke-küszöb. Az ehhez kötődő értékelési korrekciós rendszer alapja nem változott.

Megmaradt a korábbi vagyonátruházások vizsgálatának lehetősége. A szabályozás továbbra is jelentőséget tulajdonítana a vagyonadó bevezetésének köztudomásúvá válását követő ügyleteknek, és fenntartaná az adózó igazolási kötelezettségét.

A kapcsolt vagyonkezelési adóalanyok továbbra is közösen használhatnák fel az egymilliárdos értékhatárt. Az adóalapjukat és a fizetendő adójukat ugyanakkor külön állapítanák meg.

Megmaradt egyes, ugyanazt a vagyonelemet terhelő adók beszámítása. A törvényi feltételekkel továbbra is levonható lenne az érintett vagyonelem után megfizetett helyi adó és gépjárműadó.

Megmaradt a kötelező szakértői értékelés költségéhez kapcsolódó adókedvezmény. Az igazolt díj 50 százaléka, legfeljebb 2 millió forint csökkenthetné az adót.

Megmaradt a kérelmezhető fizetési könnyítés. A tervezet továbbra is lehetőséget adna 12, kivételesen 24 hónapos könnyítésre, de a cégvagyonra nem vezetne be általános, automatikus fizetési halasztást.

Megmaradt az adó 5 százalékáról való rendelkezés lehetősége. A ténylegesen megfizetett adó ekkora részét a Nemzeti Együttműködési Alap javára lehetne felajánlani.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök (j) és Kármán András pénzügyminiszter a jövő évi költségvetés részleteiről tartott sajtótájékoztatón a Pénzügyminisztériumban 2026. október 27-én. Forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert