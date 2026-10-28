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Változás a budapesti reptéri buszon: új fizetési lehetőséget vezetett be a BKK
Gazdaság

Változás a budapesti reptéri buszon: új fizetési lehetőséget vezetett be a BKK

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Október 28-tól már bankkártyával is megvásárolható a helyszínen váltott vonaljegy a 200E repülőtéri buszon – jelentette be a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A fejlesztés célja a jegyvásárlás egyszerűsítése és a készpénzhasználat csökkentése.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Kőbánya-Kispest között közlekedő 200E járaton mostantól a felszálláskor, POS-terminálon keresztül is lehet bankkártyával fizetni a helyszínen váltott vonaljegyért.

A hagyományos bankkártyák mellett mobiltelefonnal és digitális tárcába regisztrált virtuális bankkártyával is lehet fizetni. Fontos ugyanakkor, hogy az utasok továbbra is papíralapú jegyet kapnak, amelyet a vásárlást követően a megszokott módon érvényesíteni kell.

A BKK szeptember elején már bevezette a bankkártyás fizetést a 105-ös, a 210-es és a 210B buszokon, a lehetőséget pedig most a reptéri járatra is kiterjesztette.

A társaság tervei szerint 2027 első negyedévében további járatokon is elérhetővé válhat a szolgáltatás.

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A BKK emellett hosszabb távon a jelenleg valamennyi metróvonalon és a 100E Repülőtéri Expresszen működő Budapest Pay&GO rendszer további kiterjesztésén is dolgozik.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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