16°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Véget vet a kormány az állami börtöncégek privilégiumának
Gazdaság

Véget vet a kormány az állami börtöncégek privilégiumának

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Alapjaiban alakítaná át a kormány azt a rendszert, amelyben egyes állami szerveknek és állami tulajdonú vállalatoknak kötelező a büntetés-végrehajtás által előállított termékeket és szolgáltatásokat beszerezniük – derül ki a szerdán társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetből. Ennek értelmében a jövőben az érintett szervezetek maguk dönthetnének arról, hogy a börtöncégektől vagy más piaci szereplőktől vásárolnak. A kormány a változtatást a verseny erősítésével, a beszerzések rugalmasabbá tételével és a közpénzek hatékonyabb felhasználásával indokolja.

Kevéssé ismert, de jelenleg a belügyi ágazaton kívül működő, meghatározott állami intézményeknek és állami vállalatoknak bizonyos termékeket és szolgáltatásokat a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságoktól kell megrendelniük. A beszerzéseket a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) koordinálja, és az érintett szervezetek nem választhatnak szabadon más beszállítót.

A börtöncégek ajánlatának elutasításához például eddig legalább 20 százalékkal kedvezőbb piaci árat vagy különleges minőségi követelményeket kellett igazolniuk.

Egy most társadalmi egyeztetésre küldött új szabályozás megszüntetné ezt a kötöttséget: az állami szervezeteknek többé nem kellene először a BVOP-hoz fordulniuk, és más beszállító választásához sem lenne szükségük a büntetés-végrehajtás hozzájárulására vagy arra vonatkozó igazolására, hogy nem tudja teljesíteni a megrendelést.

Így megszűnne a hulladékgazdálkodási szolgáltatások kötelező igénybevételére és a negyedéves igénybejelentésre vonatkozó előírás is. A közbeszerzési szabályokat ugyanakkor továbbra is be kellene tartani, vagyis a szabad beszállítóválasztás nem jelentene mentességet a közbeszerzési kötelezettségek alól.

Még több Gazdaság

Már több mint 60 áldozata van a spanyol vonatbalesetnek

Tisza-kormány: alapjaiban változik meg a magyar adórendszer, új sebességre kapcsol az elszámoltatás

Állítólag eltűnt Tiborcz István neve a NAV nyilvántartásából, üzlettársai viszont több magántőkealapnál is feltűnnek

A büntetés-végrehajtás központi ellátási rendszere nem szűnne meg, csak önkéntessé válna annak igénybevétele.

A BVOP továbbra is megszervezné és koordinálná a megrendelések teljesítését, a börtöncégeket pedig a rendelkezésre álló kapacitásaik keretei között továbbra is ellátási kötelezettség terhelné.

A rendszer változatlanul a nettó 100 ezer forintot elérő vagy meghaladó igényekre vonatkozna.

A teljesítésben kizárólag köztartozásmentes, a munkaügyi előírásoknak megfelelő büntetés-végrehajtási szervezetek vehetnének részt.

Az uniós közbeszerzési értékhatár alatti megrendeléseknél az állami intézménynek pontosan meg kellene határoznia az igényelt termék vagy szolgáltatás mennyiségét, műszaki jellemzőit, minőségét és a teljesítési határidőt. A BVOP-nak tíz munkanapon belül ki kellene jelölnie a teljesítésre alkalmas börtöncéget, és megküldenie annak árajánlatát, vagy jeleznie kellene, ha a megrendelés nem teljesíthető. Hiányos igénybejelentés esetén öt munkanapon belül hiánypótlást kérhetnének, amelyre további tíz munkanap állna rendelkezésre, de ha elfogadják 15 munkanapon belül szerződést kellene kötni.

A nagyobb, uniós közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseknél szintén megszűnne a kötelező igénybevétel. Az ajánlatot kérő állami szervezetnek a BVOP harminc napon belül adna előzetes, tájékoztató jellegű árajánlatot, az elfogadott ajánlat alapján pedig további harminc napon belül kellene megkötni az ellátási megállapodást. A központi ellátó ebben a körben csak a közbeszerzési szabályoknak megfelelően teljesíthetné az igényeket.

Az adminisztratív és ellenőrzési kötelezettségek is jelentősen csökkennének: a kedvezményezett szervezeteknek többé nem kellene évente adatot szolgáltatniuk a saját beszerzéseikről, a BVOP pedig elveszítené azt a külön jogosultságát, hogy ezek indokoltságának ellenőrzéséhez adatokat kérjen be. Megszűnne az ajánlatok elutasításának és a központi rendszeren kívüli vásárlásoknak a külön éves ellenőrzése is. A beszerzési folyamat során keletkező dokumentumokat ugyanakkor továbbra is tíz évig meg kellene őrizni, így az ügyletek utólagos ellenőrizhetősége megmaradna.

A kormány indoklása szerint a kötelező börtönbeszerzések rendszere korlátozza a beszállítók közötti versenyt, és magasabb árakhoz vezethet, mert az állami intézmények kedvezőbb piaci ajánlat esetén sem választhatnak szabadon.

Az önkéntessé tétel ezért a beszerzési kiadások csökkenését eredményezheti, bár a tervezethez csatolt hatásvizsgálat konkrét költségvetési megtakarítást nem számszerűsít, a közvetlen költségvetési hatásokat nulla forintban jelöli meg. A módosítás egyelőre tervezet, amely elfogadása esetén a kihirdetését követő nyolcadik napon lépne hatályba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Itt az exit tax - Új adót vezet be Magyarországon a Tisza-kormány
Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részletek az adócsomagról és a pénzesővel kecsegtető programról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility