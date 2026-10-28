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Vezérváltás a Szigetnél: 15 év után új vezető érkezik
Gazdaság

Vezérváltás a Szigetnél: 15 év után új vezető érkezik

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Átalakul a Sziget Fesztivált szervező Sziget Zrt. vezetése: 15 év után távozik a cég éléről Kádár Tamás, akinek helyét Filutás Anna veszi át – írja a HVG.

A tavaly év végi tulajdonosváltást követően a társaság szervezeti felépítését is átalakították:

különválasztották a tulajdonosi és az operatív irányítást, valamint új igazgatóságot hoztak létre.

Az új cégvezető és főszervező Filutás Anna lett, aki több mint tíz éve dolgozik a Szigetnél. Korábban a Balaton Sound és a VOLT Fesztivál szervezésében vett részt, később a Balaton Sound projektvezetőjeként, legutóbb pedig a Sziget üzletfejlesztési vezetőjeként tevékenykedett.

Kádár Tamás 15 év után adja át a cégvezetői posztot, de nem távozik a társaságtól: a jövőben tulajdonosi szinten, az új igazgatóság tagjaként folytatja munkáját.

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A Sziget Zrt. stratégiai irányításáért az újonnan létrehozott igazgatóság felel majd, amelynek elnöke a fesztivált alapító Gerendai Károly lesz.

A testületben helyet kap Csókás Sándor, Kádár Tamás, a Budapest Parkot képviselő Pálffy András, a kisbefektetők képviseletében Horváth Ádám, valamint Filutás Anna is.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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