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Vonatkatasztrófa Spanyolországban: Magyar Péter is megszólalt
Gazdaság

Vonatkatasztrófa Spanyolországban: Magyar Péter is megszólalt

Portfolio
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Szerda reggel Spanyolországban összeütközött két nagy sebességű személyvonat. A balesetben a legfrissebb információk szerint legaláb 64 ember vesztette életét, további 80 sérültet pedig jelenleg is ellátnak. A tragédiával kapcsolatban kifejezte részvétét Magyar Péter miniszterelnök is.

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében Magyarország nevében őszintét részvétét és együttérzését fejezte ki.

A tragédiával kapcsolatban ezköben a madridi magyar konzuli hivatal is tájékoztatást adott.

Közlésük szerint nem érkezett bejelentés magyar érintettségről, és nincs tudomásuk magyar sérültről vagy halálos áldozatról.

Címlapkép forrása: EU

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