A globális államadósság új korszaka: növekvő tartozások és dráguló finanszírozás

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2026-ra a globális államadósság korábban nem látott szintre emelkedett. A fejlett világ államadósság-növekedésének az 1970-es évektől tartó 50 éves trendje példa nélküli, amely mögött az államok jóléti szerepvállalásának bővülése, a gazdaságot érő sokkok kezelésének fiskális költségei és újabban a kamatkiadások emelkedése áll. A magas államadósságok finanszírozása magas kamatok mellett napjaink egyik legfontosabb globális makrogazdasági kérdésévé vált, amelyet három részes cikksorozatban vizsgálunk. Az első részben rövid történelmi áttekintést követően az aktuális helyzetet mutatjuk be. A második részben felvázoljuk az adósság-leépítés lehetőségeit, míg a harmadik részben a hazai folyamatokat tekintjük át.

Soha nem látott szinten a globális államadósság

Napjainkra a globális államadósság meghaladja a 110 ezer milliárd dollárt, ami a globális GDP 94 százaléka. Gazdaságtörténeti perspektívából nézve ilyen nagy mértékű államadósság békeidőben példátlan.

Az elmúlt másfél évszázad során az államadósság-ráták jelentős emelkedését jellemzően a több kontinensre kiterjedő háborúk, krízisek és gazdasági válságok okozták (1. ábra). A fejlett gazdaságok államadósságának átlaga a világháborúk során meghaladta a GDP 100 százalékát. Az adósságok csökkenését az első világháborút követően a magas infláció, míg a második világháború után a gazdasági növekedés és pénzügyi elnyomás kombinációja segítette elő.

Az adósságfinanszírozáshoz kapcsolódó kamatok az elmúlt 150 év során csak az első és második olajválság során emelkedtek napjainkhoz hasonló mértékben.

A nominális kamatok alakulásában négy különböző szakasz azonosítható. Az 1960-as évek előtt közel 100 éven keresztül stabilan 5 százalék körül ingadoztak a nominális kamatok. Az ezt követően elindult emelkedésnek a csúcspontját a második olajválság jelentette. 1980 után fokozatos csökkenés figyelhető meg a nominális kamatokban, amely egészen a közelmúltig tartott. Az utóbbi években az 1970-es évekhez hasonlítható mértékű emelkedés azonosítható az átlagos kamatokban (2. ábra).

A világháborúk alatt és után az adósságráták csökkenését az élénk gazdasági növekedés és az országok által tudatosan alacsonyan tartott, tartósan negatív reálkamatok segítették elő.

A gazdasági újjáépítés erős növekedési üteme támogatta az adósságcsökkentési folyamatot. A háborús adósság leépítésének további fontos eszköze volt a pénzügyi elnyomás: alacsonyan tartott nominális kamatok magas, de menedzselt inflációval. Az adósságráták így adósságelengedés vagy drasztikus adóemelés nélkül is csökkenhettek.

A reálkamatok átmenetileg negatívba fordultak a világgazdaságot érintő nagy sokkok idején. A két világháború alatt, az első olajválság után, valamint a koronavírus-válságot követően is hasonló folyamat játszódott le. A reálkamatok szintje érdemben a jelentősebb adósságválságok és államcsődök hatására, valamint a világháborúkat követő extrém gazdasági átrendeződés következtében ugrott meg.

A fejlett világ államadósság-növekedésének az 1970-es évektől tartó 50 éves trendje példa nélküli.

A történelemben megfigyelt esetekkel ellentétben ezen emelkedés mögött elsősorban nem a háborúk és gazdasági válságok, hanem a költségvetési kiadások megugrása áll. Ehhez jelentős részben hozzájárult az államok jóléti szerepvállalásának bővülése az 1970-es évektől.

Az olajválságokat követő négy évtizedben a jellemzően alacsony infláció és a csökkenő nominális kamatok miatt az olcsó finanszírozás eladósodásra csábította az államokat. A csökkenő nominális kamatok kedvezően hatottak a korábbi adósságok refinanszírozására is. A jóléti kiadások növekedésén túl a hidegháborús készülődés is hozzájárult a kormányzati hiányok emelkedéséhez.

Az 1980-2008 közötti időszak a független monetáris politika kialakulását hozta.

Az 1980-as évek elejétől a központi bankok – élükön a Federal Reserve-vel és a Bundesbankkal – az infláció letörése érdekében erőteljes kamatemelésbe kezdtek, ami tartósan pozitív reálkamatokat eredményezett. Ezt követően azonban csökkenő tendencia vette kezdetét: a kamatok már a 2008-as válság előtt is alacsonyak voltak, majd a monetáris lazítás hatására tovább mérséklődtek, a 2010-es évek végére pedig negatív tartományba süllyedtek. A koronavírus-járvány utáni inflációs sokkok ezt a folyamatot tovább erősítették, így a gazdaságpolitika a tartósan alacsony reálkamatok korszakára rendezkedett be.

Napjainkra a világ legfejlettebb országaiban az államadósság meghaladja az adott ország nemzeti össztermékének mértékét. Kivételt képeznek a klasszikusan prudens európai országok, így Németország, Dánia, Hollandia és Svédország. A békeidőben példátlan adósságráták a 2007-09-es gazdasági válság, a 2010-12-es euróválság, valamint a koronavírus-válság során meghozott fiskális és monetáris intézkedésekre vezethetők vissza.

Rekordadósság, egyenlőtlen megoszlás: kik a legnagyobb adósok?

A globális államadósság rendkívül koncentrált: a világ három legnagyobb gazdasága felelős a teljes állomány mintegy 61 százalékáért (3. ábra). Az Egyesült Államok és Japán eladósodottsága kiemelkedő, ám valutájuk tartalék szerepe és államkötvényeik biztonsága miatt képesek rendkívül magas adósságszintet hosszú időn keresztül fenntartható módon finanszírozni. Kína adósságrátáját bizonytalanság övezi. A becslések a GDP 88 százalékától – a helyi adósságokat is beleszámítva – 129 százalékáig terjednek. A negyedik legnagyobb gazdaság, Németország prudens fiskális politikájának köszönhetően csak a nyolcadik a legnagyobb adósok sorában. A 20 legnagyobb adós ország a világ 195 országa közt megoszló adósságállomány 90 százalékát birtokolja.

A globális államadósság finanszírozási szerkezete jelentős mértékben a belföldi szereplőkre támaszkodik, ugyanakkor a tulajdonosi megoszlás régiónként érdemben eltér (4. ábra). A teljes mintát tekintve a hazai befektetők dominálnak: a hazai vállalatok és háztartások a globális államadósság mintegy harmadát, a bankrendszer további közel 30 százalékát, míg a jegybankok mintegy 15 százalékát tartják.

A fejlett gazdaságokban – különösen a saját devizával rendelkező országokban – a finanszírozás döntően belföldi alapú, ahol a háztartások és intézményi befektetők, valamint a bankrendszer együttesen az államadósság több mint felét birtokolják.

Az euróövezetben ezzel szemben magasabb a külföldi szereplők aránya, ami az integrált pénzügyi piacokkal magyarázható. A feltörekvő gazdaságokban a külföldi finanszírozás súlya általában nagyobb, különösen a külföldi hitelek formájában. A BRICS-országokban ugyanakkor a hazai bankrendszer szerepe kiemelkedő (elsősorban Kína súlya miatt), amely az államadósság közel 70 százalékát finanszírozza, ami erős állam–bank kapcsolatot jelez. A regionális különbségek jól mutatják, hogy az államadósság finanszírozási szerkezete nemcsak a gazdasági fejlettségtől, hanem az intézményi és pénzügyi rendszer sajátosságaitól is jelentős mértékben függ.

Magas kamatok kora: egyre drágább az eladósodás

A koronavírus-válságot követő és az orosz-ukrán háború által felerősített inflációs nyomás világszerte a monetáris politikai irányultságok szigorúbbá válásához vezetett, így a korábbi kedvező környezet jelentősen megváltozott.

A gazdaságélénkítő intézkedések mellett a globális inflációs sokk is érdemben hozzájárult a fejlett gazdaságok hozamainak emelkedéséhez. A vámháború, valamint az amerikai és német választások, a japán fiskális expanzió terve volatilitást okoztak a hozamok alakulásában, és 2026 szeptemberére a fejlett világ hosszú (10, 20, 30 éves) hozamai évtizedes csúcsokra emelkedtek. Az előttünk álló években várhatóan tartósan fennmarad a magasabb külső hozamkörnyezet.

A kamatkiadások napjainkban tapasztalt emelkedési dinamikája a második olajválság idején tapasztalthoz hasonló (5. ábra).

Az adósság finanszírozásához kapcsolódó hosszú hozamok emelkedése az állami kamatkiadások érdemi és tartós emelkedését vetíti előre – ezúttal historikusan magas adósságszintek mellett.

A tartósan magas hozamkörnyezet fennmaradását a globális likviditás szűkülése is erősíti: a globális likviditás 2021 óta mintegy 12 százalékkal csökkent. A 2008 utáni évtizedben világszerte történelmi mélypontra estek a hosszú reálhozamok, amit a tartósan alacsony infláció, a monetáris lazítás és a demográfiai tényezők magyaráznak. Míg az elmúlt évtizedekben a megtakarítási bőség a beruházási igény visszaesésén keresztül csökkentette az egyensúlyi reálkamatot, a jövőben a trend megfordulhat. A globális megtakarítások apadása – részben a baby boom generáció nyugdíjba vonulása miatt –, valamint a munkaerőhiány okozta bérinfláció már a kamatok tartós emelkedését vetítik előre.

A drágább finanszírozás az elmúlt években felhalmozott magas államadósság mellett a növekvő kamatkiadásokon keresztül egyre nagyobb nyomást gyakorol az állami költségvetésekre.

Az adósságszolgálat költségének emelkedése önmagában is megemeli a költségvetési kiadásokat, amely a hiányon keresztül további adósságnövelő tényező. A koronavírus-válság során tovább halmozódott adósság után fizetett kamatok növekedése érdemi refinanszírozási kockázatokat hordoz magában. Az IMF számításai alapján az átlagos globális költségvetési hiány a koronavírust megelőzően 3,5 százalék volt, míg 2025-ben elérte a GDP 5 százalékát.

A világban zajló demográfiai, geopolitikai és éghajlatváltozási folyamatok a költségvetési kiadások, és ezáltal az adósságállományok további jelentős növekedésének irányába mutatnak.

Egyrészt a demográfiai tartalék kimerülése miatt a fejlett országoknak egyre többet kell majd költeniük az idősödéssel kapcsolatos kiadásokra (például nyugdíjkiadásokra és egészségügyre). Másrészt a fokozódó geopolitikai kockázatok miatt globálisan egyre nagyobb körben kezdenek az országok honvédelmi kiadásaik növelésébe. Harmadrészt a versenyképesség megőrzéséhez a fejlett világnak jelentős infrastrukturális és termelékenység-bővítő beruházásokat kellene eszközölniük a digitalizáció és új technológiák terén. Végül a klímaváltozás tompítására eszközölt energetikai, energiabiztonsági beruházások terhet jelentenek a vállalati szféra és a kormányzati költségvetések számára egyaránt.

Látható tehát, hogy világszerte jelentős nyomás nehezedik a kormányzatokra az adósság fenntarthatósága és az új gazdaságpolitikai kihívások miatt.

Ebből következően egyre fontosabbá válik az adósságfenntarthatóság kezelése, amelyre a történelemben számos jó és rossz gyakorlatot láthattunk. A cikksorozat második részében az államadósságok kezelésének lehetőségeit járjuk körbe.

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

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