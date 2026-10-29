A kormány nyilvánosságra hozta: 1408 milliárd forint tao-támogatás ment sportra 11 év alatt Magyarországon, mutatjuk, ki kapta!

A 2015/2016-os szezontól a 2025/2026-os idényig tartó időszakot felölelő adatriport a hat látvány-csapatsportág – a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong és a röplabda – finanszírozását mutatja be.

Forrás: Kormany.hu

A minisztériumi és szövetségi forrásokból származó, közel 29 ezer adatsor átvizsgálása és az átfedések kiszűrése után 3119 kedvezményezett és 28 688 önálló program rajzolódott ki.

A miniszterelnökség a közleményben hangsúlyozta, hogy, hogy az összesítés a kiadott támogatási igazolások értékét mutatja, nem pedig a ténylegesen beérkezett vagy elköltött összegeket. A listákból az sem derül ki egyértelműen, ha egy szövetség vagy akadémia a megítélt forrást végül továbbadta egy másik szervezetnek. Az adatok közzétételével a kormány célja nem az utánpótlás-nevelésben és a tömegsportban kulcsfontosságú feladatokat ellátó sportegyesületek megbélyegzése, hanem

a rendszer teljes átláthatóvá tétele, valamint a további vizsgálatot igénylő ügyek kiszűrése.

Forrás: Kormany.hu

Bár a tao-rendszer megoldást nyújtott a rendszerváltás után leromlott sportinfrastruktúra megújítására, a létesítmények számának drasztikus növekedése mára komoly fenntarthatósági problémákat okoz. A kormány értékelése szerint a konstrukció társadalmi megtérülése nem állt arányban a ráfordított közpénz mértékével.

Ennek nyomán jövőre, azaz 2027-től a társaságiadó-kedvezményen alapuló modellt egy

közvetlen költségvetési támogatási rendszer váltja fel.

Az új finanszírozási forma szigorúbban követi majd a források útját, és konkrétan számonkéri, hogy a támogatás hány gyermek sportolását, illetve milyen felkészülési körülményeket biztosít.

A részletes diagramokat, letölthető adatokat tartalmazó kormányzati oldalon további részletek derülnek ki a támogatásokról.

Címlapkép forrása: lvdesign77