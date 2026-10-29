Akkor is drágulhat a dízel, ha nem kéne neki - És ez így van jól

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Hosszú hetek után végre megmozdult a gázolaj ára Magyarországon, de a szerdai drágulás jó eséllyel még nem oldotta meg a hazai dízelpiacon kialakult súlyos feszültségeket. Miközben az üzemanyag importja az elmúlt időszakban egyre rosszabb üzletté vált, a magyar kutakon továbbra is jóval olcsóbban lehet tankolni, mint a környező országok többségében - ez komoly problémát jelenthet egy eleve feszes, jelentős részben importra szoruló piacon. Megnéztük, mekkora megtakarítást érhetnek el a Magyarországra átjáró külföldi autósok, milyen messziről éri meg nekik útnak indulni, és miért lehet szükség további áremelésre akkor is, ha a nemzetközi energiapiacon nem történik újabb drágulás.

41 nap után megmozdult a dízelár

Egészen szokatlan jelenségre figyelhettek fel tegnap az autósok, szerdán ugyanis megszűnt a 41 napig tartó stagnálás a dízel árában. Szeptember 17 után első ízben történt árváltozás, mégpedig felfelé,

egész pontosan 8 forinttal drágult meg a gázolaj litere.

Ma ezt nem követte újabb változás, ezért most is ennyiért lehet tankolni az üzemanyagból.

Miért örülünk ennek?

Bár első blikkre a tegnapi drágulás miatt inkább húzhatják a szájukat az autósok, de ha közelebbről megnézzük a dolgot, akkor világosan látszik, hogy a mostani környezetben ez az áremelkedés nagyon is kedvező fejlemény. Iparági információink alapján ugyanis látható, hogy a sokáig változatlan gázolajár-környezetben a már addig is rendkívül feszes magyar piacon még tovább romlott a helyzet: olyannyira, hogy

a nemzetközi energiapiaci sokkok tompítására alkalmas árréspuffer gyakorlatilag eltűnt szeptember végére.

A kialakult helyzetet a hétfői podcast beszélgetésünkben részletesen tárgyaltuk, ahol a legfontosabb mondás talán ez volt:

még mindig jobb a drága dízel, mint az, ha nincs dízel.

* Módszertan: a számított nagykereskedelmi árrés a hazai nettó nagykereskedelmi ár és az iparági forrásokból származó, forintra átszámított, hazai jövedéki adóval és MSZKSZ-díjjal kiegészített regionális dízel-importbeszerzési árszint különbsége. A kiskereskedelmi árrést az átlagos, áfától megtisztított kútár és a nettó nagykereskedelmi ár különbségeként számoltuk. A két mutató összege adja az importbeszerzési referenciaár és a nettó fogyasztói ár közötti teljes árréspuffert. Fontos, hogy a számított árrések nem azonosak a piaci szereplők tényleges profitjával, mivel nem veszik figyelembe a szállítási, személyi, üzemeltetési és egyéb költségeket. A 2026. március 10. és június 26. közötti védett áras időszakban a kiskereskedelmi árrésnél a szabályozott, 38 forint/literes értékkel számoltunk.

Az egyik lényegi meglátásunk az volt, hogy az importcsatornák fenntartása és a főleg osztrák irányból érkező dízelturizmus megfékezése érdekében

legalább a régiós átlagszintig fel lehetne tornászni a magyar dízelárat, ami a múlt heti adatok alapján 721 forint környékén alakult.

Egyébként ennél is jóval nagyobb, 50 forintos áremelést tartana indokoltnak Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője.

Miközben a regionális beszerzési árszint - a világpiaci folyamatokat lekövetve - az elmúlt hetekben jelentős kilengéseket produkált, addig a hazai nagykereskedelmi ár szeptember közepe óta gyakorlatilag változatlan volt. A folyamat azért veszélyes, mert a magyarországi dízelfogyasztás mintegy 30 százalékát importból fedezzük, márpedig egy importőr számára nagyon nem mindegy, hogy milyen áron tudja beszerezni külföldön az üzemanyagot, és mennyiért tudja azt továbbértékesíteni Magyarországon. Leegyszerűsítve, ha a beszerzési árszint tartósan a hazai értékesítési ár fölött helyezkedik el, az gazdaságilag egyre kevésbé teszi vonzóvá az importot. Ez egy szűkös piacon nagyon gyorsan válhat ellátásbiztonsági problémává.

A tegnapi áremelésnek tehát azért lehet örülni, mert ezzel vélhetően csökkent a magyar dízel árelőnye a régiós országok jegyzéseihez képest, azaz mérséklődhetett az üzemanyagturizmus ösztönzője. De hogy pontosan mit mutatnak a számok - azaz ezzel a mai 717 forintos gázolajárral hol áll a magyar üzemanyag a szomszédos országok körében -, arról ma kaptunk pontos képet, az Európai Bizottság vonatkozó aloldalán ugyanis elérhetővé váltak az egyes országok átlagárai.

Hol állunk most a régióban?

Első körben fontos kihangsúlyozni, hogy az alábbi diagramokon a hétfői, azaz az október 26-i értékek szerepelnek a szomszédos országok árainál, egyedül a magyar piaccal kapcsolatban rendelkezünk teljesen naprakész, mai adatokkal. Jelentős változással azonban vélhetően nem kell számolni a többi ország jegyzésében hétfő óta (főleg felfelé), hiszen a Brent olaj ára azóta széles kilengések mentén oldalazott, a dízel finomítói prémiuma pedig kis mértékben esett.

A kitérő után jöjjön a lényeg:

még ez az árszint is jócskán elmarad a szomszédos országok áraiból készített átlagtól,

egész pontosan 18 forintos a magyar gázolaj átlagos árelőnye. Egyedül Szlovéniában tankolhatnak olcsóbban a fogyasztók, igazán kirívó különbséget pedig az osztrák határon túl lehet tapasztalni.

Módszertani kiegészítés: a 735 forintos átlag Magyarországot is tartalmazza; ha valóban csak a hat szomszédos ország átlagárát nézzük, akkor 738,5 Ft/liter jön ki, ebben az esetben a hazai árelőny nem 18, hanem 21,5 forint.

Egyébként a benzinnél is hasonló a helyzet, itt is nálunk a második legalacsonyabb az üzemanyag ára, itt 15 forintos az elmaradás az átlagtól. Ez viszont a dízelhez képest azért kevésbé problémás, mert

egyrészt a globális és a régiós benzinpiac is kedvezőbb ellátási helyzetben van, mint a dízelpiac,

másrészt pedig benzinből Magyarország önellátó, míg dízelből a hazai fogyasztás kb. 30 százalékát importból fedezzük.

Fennáll az üzemanyagturizmus veszélye?

Hogy egy ilyen árkörnyezetben valós fenyegetés-e az üzemanyagturizmus, azt talán konkrét példákon keresztül lehet a legjobban szemléltetni.

Vegyünk például egy átlagos, 6 literes fogyasztású dízelautót, amibe 50 liter üzemanyagot tankolnak. Ausztriában jelenleg literenként 783 forintnak megfelelő összeget kell fizetni a gázolajért, míg Magyarországon 717 forintot. Ez 66 forintos literenkénti különbség, vagyis

egyetlen 50 literes tankolással 3300 forintot spórolhat az osztrák autós, ha a magyar kutakat választja.

Persze az sem mindegy, mekkora utat kell megtennie az olcsóbb üzemanyagért. A fenti fogyasztással és az osztrák üzemanyagárral számolva egy 20 kilométerre lakó autósnak az oda-vissza út nagyjából 1880 forintjába kerül, így még mindig több mint 1400 forint marad a zsebében. Nagyjából 35 kilométeres, egyirányú távolságnál azonban már el is fogy a tankoláson elért megtakarítás, vagyis ennél messzebbről kizárólag az olcsóbb gázolaj miatt nem éri meg Magyarországra autózni.

Románia esetében jóval kisebb a különbség, de még itt lehet talán tere az üzemanyagturizmusnak: ott 748 forintnak megfelelő összegbe kerül egy liter dízel, vagyis a magyarországi tankolással literenként 31 forintot, 50 liter esetében összesen 1550 forintot lehet megtakarítani. Azonos fogyasztással számolva ez mindössze 17 kilométeres egyirányú utazást fedez, vagyis a román autósoknak lényegesen szűkebb körében lehet gazdaságilag indokolt a tankolási célú határátlépés.

Összességében az mondható el, hogy a szerdai, 8 forintos dízelár-emelkedés ellenére továbbra is jelentős a magyar kutak árelőnye, ami különösen az osztrák határ mentén ösztönözheti az üzemanyagturizmust. Emellett az import gazdaságosságával kapcsolatos aggályok sem feltétlenül enyhültek érdemben: a korábbi adatok alapján rendkívül szűk mozgástér maradt a piaci szereplők számára, és egyelőre nem rendelkezünk olyan friss iparági adatokkal, amelyek igazolnák, hogy a szerdai áremelést követően tartósan pozitív tartományba került az importparitási rés.

Mindez arra utal, hogy a magyar dízelpiacon kialakult feszültségeket önmagában a mostani drágulás nem oldotta meg. Ha a hazai nagykereskedelmi ár továbbra sem biztosít megfelelő fedezetet az importbeszerzési költségekre, az ellátásbiztonság és az importcsatornák fenntartása érdekében további áralkalmazkodás válhat szükségessé.

Vagyis a további dízelár-emelkedésnek akár változatlan külső körülmények (olajár, finomítói prémiumok és forintárfolyam) mellett is lehet piaci indoka.

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