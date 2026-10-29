Akkor is drágulhat a dízel, ha nem kéne neki - És ez így van jól

41 nap után megmozdult a dízelár
Egészen szokatlan jelenségre figyelhettek fel tegnap az autósok, szerdán ugyanis megszűnt a 41 napig tartó stagnálás a dízel árában. Szeptember 17 után első ízben történt árváltozás, mégpedig felfelé,
egész pontosan 8 forinttal drágult meg a gázolaj litere.
Ma ezt nem követte újabb változás, ezért most is ennyiért lehet tankolni az üzemanyagból.
Miért örülünk ennek?
Bár első blikkre a tegnapi drágulás miatt inkább húzhatják a szájukat az autósok, de ha közelebbről megnézzük a dolgot, akkor világosan látszik, hogy a mostani környezetben ez az áremelkedés nagyon is kedvező fejlemény. Iparági információink alapján ugyanis látható, hogy a sokáig változatlan gázolajár-környezetben a már addig is rendkívül feszes magyar piacon még tovább romlott a helyzet: olyannyira, hogy
a nemzetközi energiapiaci sokkok tompítására alkalmas árréspuffer gyakorlatilag eltűnt szeptember végére.
A kialakult helyzetet a hétfői podcast beszélgetésünkben részletesen tárgyaltuk, ahol a legfontosabb mondás talán ez volt:
még mindig jobb a drága dízel, mint az, ha nincs dízel.
Az egyik lényegi meglátásunk az volt, hogy az importcsatornák fenntartása és a főleg osztrák irányból érkező dízelturizmus megfékezése érdekében
legalább a régiós átlagszintig fel lehetne tornászni a magyar dízelárat, ami a múlt heti adatok alapján 721 forint környékén alakult.
Egyébként ennél is jóval nagyobb, 50 forintos áremelést tartana indokoltnak Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője.
Miközben a regionális beszerzési árszint - a világpiaci folyamatokat lekövetve - az elmúlt hetekben jelentős kilengéseket produkált, addig a hazai nagykereskedelmi ár szeptember közepe óta gyakorlatilag változatlan volt. A folyamat azért veszélyes, mert a magyarországi dízelfogyasztás mintegy 30 százalékát importból fedezzük, márpedig egy importőr számára nagyon nem mindegy, hogy milyen áron tudja beszerezni külföldön az üzemanyagot, és mennyiért tudja azt továbbértékesíteni Magyarországon. Leegyszerűsítve, ha a beszerzési árszint tartósan a hazai értékesítési ár fölött helyezkedik el, az gazdaságilag egyre kevésbé teszi vonzóvá az importot. Ez egy szűkös piacon nagyon gyorsan válhat ellátásbiztonsági problémává.
A tegnapi áremelésnek tehát azért lehet örülni, mert ezzel vélhetően csökkent a magyar dízel árelőnye a régiós országok jegyzéseihez képest, azaz mérséklődhetett az üzemanyagturizmus ösztönzője. De hogy pontosan mit mutatnak a számok - azaz ezzel a mai 717 forintos gázolajárral hol áll a magyar üzemanyag a szomszédos országok körében -, arról ma kaptunk pontos képet, az Európai Bizottság vonatkozó aloldalán ugyanis elérhetővé váltak az egyes országok átlagárai.
Hol állunk most a régióban?
Első körben fontos kihangsúlyozni, hogy az alábbi diagramokon a hétfői, azaz az október 26-i értékek szerepelnek a szomszédos országok árainál, egyedül a magyar piaccal kapcsolatban rendelkezünk teljesen naprakész, mai adatokkal. Jelentős változással azonban vélhetően nem kell számolni a többi ország jegyzésében hétfő óta (főleg felfelé), hiszen a Brent olaj ára azóta széles kilengések mentén oldalazott, a dízel finomítói prémiuma pedig kis mértékben esett.
A kitérő után jöjjön a lényeg:
még ez az árszint is jócskán elmarad a szomszédos országok áraiból készített átlagtól,
egész pontosan 18 forintos a magyar gázolaj átlagos árelőnye. Egyedül Szlovéniában tankolhatnak olcsóbban a fogyasztók, igazán kirívó különbséget pedig az osztrák határon túl lehet tapasztalni.
Módszertani kiegészítés: a 735 forintos átlag Magyarországot is tartalmazza; ha valóban csak a hat szomszédos ország átlagárát nézzük, akkor 738,5 Ft/liter jön ki, ebben az esetben a hazai árelőny nem 18, hanem 21,5 forint.
Egyébként a benzinnél is hasonló a helyzet, itt is nálunk a második legalacsonyabb az üzemanyag ára, itt 15 forintos az elmaradás az átlagtól. Ez viszont a dízelhez képest azért kevésbé problémás, mert
- egyrészt a globális és a régiós benzinpiac is kedvezőbb ellátási helyzetben van, mint a dízelpiac,
- másrészt pedig benzinből Magyarország önellátó, míg dízelből a hazai fogyasztás kb. 30 százalékát importból fedezzük.
Fennáll az üzemanyagturizmus veszélye?
Hogy egy ilyen árkörnyezetben valós fenyegetés-e az üzemanyagturizmus, azt talán konkrét példákon keresztül lehet a legjobban szemléltetni.
Vegyünk például egy átlagos, 6 literes fogyasztású dízelautót, amibe 50 liter üzemanyagot tankolnak. Ausztriában jelenleg literenként 783 forintnak megfelelő összeget kell fizetni a gázolajért, míg Magyarországon 717 forintot. Ez 66 forintos literenkénti különbség, vagyis
egyetlen 50 literes tankolással 3300 forintot spórolhat az osztrák autós, ha a magyar kutakat választja.
Persze az sem mindegy, mekkora utat kell megtennie az olcsóbb üzemanyagért. A fenti fogyasztással és az osztrák üzemanyagárral számolva egy 20 kilométerre lakó autósnak az oda-vissza út nagyjából 1880 forintjába kerül, így még mindig több mint 1400 forint marad a zsebében. Nagyjából 35 kilométeres, egyirányú távolságnál azonban már el is fogy a tankoláson elért megtakarítás, vagyis ennél messzebbről kizárólag az olcsóbb gázolaj miatt nem éri meg Magyarországra autózni.
Románia esetében jóval kisebb a különbség, de még itt lehet talán tere az üzemanyagturizmusnak: ott 748 forintnak megfelelő összegbe kerül egy liter dízel, vagyis a magyarországi tankolással literenként 31 forintot, 50 liter esetében összesen 1550 forintot lehet megtakarítani. Azonos fogyasztással számolva ez mindössze 17 kilométeres egyirányú utazást fedez, vagyis a román autósoknak lényegesen szűkebb körében lehet gazdaságilag indokolt a tankolási célú határátlépés.
Összességében az mondható el, hogy a szerdai, 8 forintos dízelár-emelkedés ellenére továbbra is jelentős a magyar kutak árelőnye, ami különösen az osztrák határ mentén ösztönözheti az üzemanyagturizmust. Emellett az import gazdaságosságával kapcsolatos aggályok sem feltétlenül enyhültek érdemben: a korábbi adatok alapján rendkívül szűk mozgástér maradt a piaci szereplők számára, és egyelőre nem rendelkezünk olyan friss iparági adatokkal, amelyek igazolnák, hogy a szerdai áremelést követően tartósan pozitív tartományba került az importparitási rés.
Mindez arra utal, hogy a magyar dízelpiacon kialakult feszültségeket önmagában a mostani drágulás nem oldotta meg. Ha a hazai nagykereskedelmi ár továbbra sem biztosít megfelelő fedezetet az importbeszerzési költségekre, az ellátásbiztonság és az importcsatornák fenntartása érdekében további áralkalmazkodás válhat szükségessé.
Vagyis a további dízelár-emelkedésnek akár változatlan külső körülmények (olajár, finomítói prémiumok és forintárfolyam) mellett is lehet piaci indoka.
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