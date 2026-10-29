16°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Akkor is drágulhat a dízel, ha nem kéne neki - És ez így van jól
Gazdaság

Akkor is drágulhat a dízel, ha nem kéne neki - És ez így van jól

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Hosszú hetek után végre megmozdult a gázolaj ára Magyarországon, de a szerdai drágulás jó eséllyel még nem oldotta meg a hazai dízelpiacon kialakult súlyos feszültségeket. Miközben az üzemanyag importja az elmúlt időszakban egyre rosszabb üzletté vált, a magyar kutakon továbbra is jóval olcsóbban lehet tankolni, mint a környező országok többségében - ez komoly problémát jelenthet egy eleve feszes, jelentős részben importra szoruló piacon. Megnéztük, mekkora megtakarítást érhetnek el a Magyarországra átjáró külföldi autósok, milyen messziről éri meg nekik útnak indulni, és miért lehet szükség további áremelésre akkor is, ha a nemzetközi energiapiacon nem történik újabb drágulás.

41 nap után megmozdult a dízelár

Egészen szokatlan jelenségre figyelhettek fel tegnap az autósok, szerdán ugyanis megszűnt a 41 napig tartó stagnálás a dízel árában. Szeptember 17 után első ízben történt árváltozás, mégpedig felfelé,

egész pontosan 8 forinttal drágult meg a gázolaj litere.

Ma ezt nem követte újabb változás, ezért most is ennyiért lehet tankolni az üzemanyagból.

dízel41

Miért örülünk ennek?

Bár első blikkre a tegnapi drágulás miatt inkább húzhatják a szájukat az autósok, de ha közelebbről megnézzük a dolgot, akkor világosan látszik, hogy a mostani környezetben ez az áremelkedés nagyon is kedvező fejlemény. Iparági információink alapján ugyanis látható, hogy a sokáig változatlan gázolajár-környezetben a már addig is rendkívül feszes magyar piacon még tovább romlott a helyzet: olyannyira, hogy

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: zajlik a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is

Minimálbér 2027: egy számítás megmutatja, mennyivel emelné a kormány jövőre a minimálbért?

Kedden eldőlhet, ki lesz az új legfőbb ügyész

a nemzetközi energiapiaci sokkok tompítására alkalmas árréspuffer gyakorlatilag eltűnt szeptember végére.

A kialakult helyzetet a hétfői podcast beszélgetésünkben részletesen tárgyaltuk, ahol a legfontosabb mondás talán ez volt:

még mindig jobb a drága dízel, mint az, ha nincs dízel.

Kapcsolódó cikkünk

Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?

elfogyott-a-puffer-863972
* Módszertan: a számított nagykereskedelmi árrés a hazai nettó nagykereskedelmi ár és az iparági forrásokból származó, forintra átszámított, hazai jövedéki adóval és MSZKSZ-díjjal kiegészített regionális dízel-importbeszerzési árszint különbsége. A kiskereskedelmi árrést az átlagos, áfától megtisztított kútár és a nettó nagykereskedelmi ár különbségeként számoltuk. A két mutató összege adja az importbeszerzési referenciaár és a nettó fogyasztói ár közötti teljes árréspuffert. Fontos, hogy a számított árrések nem azonosak a piaci szereplők tényleges profitjával, mivel nem veszik figyelembe a szállítási, személyi, üzemeltetési és egyéb költségeket. A 2026. március 10. és június 26. közötti védett áras időszakban a kiskereskedelmi árrésnél a szabályozott, 38 forint/literes értékkel számoltunk.

Az egyik lényegi meglátásunk az volt, hogy az importcsatornák fenntartása és a főleg osztrák irányból érkező dízelturizmus megfékezése érdekében

legalább a régiós átlagszintig fel lehetne tornászni a magyar dízelárat, ami a múlt heti adatok alapján 721 forint környékén alakult.

Egyébként ennél is jóval nagyobb, 50 forintos áremelést tartana indokoltnak Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője.

Miközben a regionális beszerzési árszint - a világpiaci folyamatokat lekövetve - az elmúlt hetekben jelentős kilengéseket produkált, addig a hazai nagykereskedelmi ár szeptember közepe óta gyakorlatilag változatlan volt. A folyamat azért veszélyes, mert a magyarországi dízelfogyasztás mintegy 30 százalékát importból fedezzük, márpedig egy importőr számára nagyon nem mindegy, hogy milyen áron tudja beszerezni külföldön az üzemanyagot, és mennyiért tudja azt továbbértékesíteni Magyarországon. Leegyszerűsítve, ha a beszerzési árszint tartósan a hazai értékesítési ár fölött helyezkedik el, az gazdaságilag egyre kevésbé teszi vonzóvá az importot. Ez egy szűkös piacon nagyon gyorsan válhat ellátásbiztonsági problémává.

importparitas-863046

A tegnapi áremelésnek tehát azért lehet örülni, mert ezzel vélhetően csökkent a magyar dízel árelőnye a régiós országok jegyzéseihez képest, azaz mérséklődhetett az üzemanyagturizmus ösztönzője. De hogy pontosan mit mutatnak a számok - azaz ezzel a mai 717 forintos gázolajárral hol áll a magyar üzemanyag a szomszédos országok körében -, arról ma kaptunk pontos képet, az Európai Bizottság vonatkozó aloldalán ugyanis elérhetővé váltak az egyes országok átlagárai.

Hol állunk most a régióban?

Első körben fontos kihangsúlyozni, hogy az alábbi diagramokon a hétfői, azaz az október 26-i értékek szerepelnek a szomszédos országok árainál, egyedül a magyar piaccal kapcsolatban rendelkezünk teljesen naprakész, mai adatokkal. Jelentős változással azonban vélhetően nem kell számolni a többi ország jegyzésében hétfő óta (főleg felfelé), hiszen a Brent olaj ára azóta széles kilengések mentén oldalazott, a dízel finomítói prémiuma pedig kis mértékben esett.

A kitérő után jöjjön a lényeg:

még ez az árszint is jócskán elmarad a szomszédos országok áraiból készített átlagtól,

egész pontosan 18 forintos a magyar gázolaj átlagos árelőnye. Egyedül Szlovéniában tankolhatnak olcsóbban a fogyasztók, igazán kirívó különbséget pedig az osztrák határon túl lehet tapasztalni.

Módszertani kiegészítés: a 735 forintos átlag Magyarországot is tartalmazza; ha valóban csak a hat szomszédos ország átlagárát nézzük, akkor 738,5 Ft/liter jön ki, ebben az esetben a hazai árelőny nem 18, hanem 21,5 forint.

1dizrég

Egyébként a benzinnél is hasonló a helyzet, itt is nálunk a második legalacsonyabb az üzemanyag ára, itt 15 forintos az elmaradás az átlagtól. Ez viszont a dízelhez képest azért kevésbé problémás, mert

  • egyrészt a globális és a régiós benzinpiac is kedvezőbb ellátási helyzetben van, mint a dízelpiac,
  • másrészt pedig benzinből Magyarország önellátó, míg dízelből a hazai fogyasztás kb. 30 százalékát importból fedezzük.
1benrég

Fennáll az üzemanyagturizmus veszélye?

Hogy egy ilyen árkörnyezetben valós fenyegetés-e az üzemanyagturizmus, azt talán konkrét példákon keresztül lehet a legjobban szemléltetni.

Vegyünk például egy átlagos, 6 literes fogyasztású dízelautót, amibe 50 liter üzemanyagot tankolnak. Ausztriában jelenleg literenként 783 forintnak megfelelő összeget kell fizetni a gázolajért, míg Magyarországon 717 forintot. Ez 66 forintos literenkénti különbség, vagyis

egyetlen 50 literes tankolással 3300 forintot spórolhat az osztrák autós, ha a magyar kutakat választja.

Persze az sem mindegy, mekkora utat kell megtennie az olcsóbb üzemanyagért. A fenti fogyasztással és az osztrák üzemanyagárral számolva egy 20 kilométerre lakó autósnak az oda-vissza út nagyjából 1880 forintjába kerül, így még mindig több mint 1400 forint marad a zsebében. Nagyjából 35 kilométeres, egyirányú távolságnál azonban már el is fogy a tankoláson elért megtakarítás, vagyis ennél messzebbről kizárólag az olcsóbb gázolaj miatt nem éri meg Magyarországra autózni.

Románia esetében jóval kisebb a különbség, de még itt lehet talán tere az üzemanyagturizmusnak: ott 748 forintnak megfelelő összegbe kerül egy liter dízel, vagyis a magyarországi tankolással literenként 31 forintot, 50 liter esetében összesen 1550 forintot lehet megtakarítani. Azonos fogyasztással számolva ez mindössze 17 kilométeres egyirányú utazást fedez, vagyis a román autósoknak lényegesen szűkebb körében lehet gazdaságilag indokolt a tankolási célú határátlépés.

1diztérk1

Összességében az mondható el, hogy a szerdai, 8 forintos dízelár-emelkedés ellenére továbbra is jelentős a magyar kutak árelőnye, ami különösen az osztrák határ mentén ösztönözheti az üzemanyagturizmust. Emellett az import gazdaságosságával kapcsolatos aggályok sem feltétlenül enyhültek érdemben: a korábbi adatok alapján rendkívül szűk mozgástér maradt a piaci szereplők számára, és egyelőre nem rendelkezünk olyan friss iparági adatokkal, amelyek igazolnák, hogy a szerdai áremelést követően tartósan pozitív tartományba került az importparitási rés.

Mindez arra utal, hogy a magyar dízelpiacon kialakult feszültségeket önmagában a mostani drágulás nem oldotta meg. Ha a hazai nagykereskedelmi ár továbbra sem biztosít megfelelő fedezetet az importbeszerzési költségekre, az ellátásbiztonság és az importcsatornák fenntartása érdekében további áralkalmazkodás válhat szükségessé.

Vagyis a további dízelár-emelkedésnek akár változatlan külső körülmények (olajár, finomítói prémiumok és forintárfolyam) mellett is lehet piaci indoka.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Belenyúl a lakáspiacba a kormány, a szakértők már látják a Wekerle Plusz buktatóit
Tisza-kormány: zajlik a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is
Országos szifiliszjárvány bontakozott ki Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility