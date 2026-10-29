Amikor maga telefonált, a NAV szólt a nemzetközi körözéséről a Szijjártó Péter által kötött üzlet kulcsfigurájának

Mint arról szerdán beszámoltunk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nemzetközi körözést adott ki a 2020-as lélegeztetőgép-beszerzésekkel összefüggésben, a Győri Járásbíróság a napokban két ember letartóztatását rendelte el még az ügyben.
Az egyik kulcsszereplő az OTT-One Nyrt., amely a Covid-járvány idején az állami közbeszerzések jelentős nyertese volt. A Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériummal 4,7, míg az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal 7,7 milliárd forintos szerződést kötöttek nyolcszáz lélegeztetőgép és hárommillió maszk szállítására.
A korábban jóval szerényebb árbevételű vállalat mindössze két héttel az állami szerződések megkötése előtt vette fel a tevékenységi körébe az egészségügyi eszközök forgalmazását.
A cég egykori vezérigazgatója, Májer Bálint jelenleg a festői Bali szigetén él, ahol egy óriáskereket üzemeltet. Az üzletember ezen a héten kedden, október 27-én vette észre, hogy a feleségével közös bankszámláikat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal zárolta. Amikor telefonon magyarázatot kért a hatóságtól, az ügyintéző közölte vele, hogy
körözést adtak ki ellene, majd felszólította a hazatérésre. Magáról a konkrét cselekményről, amellyel összefüggésbe hozták, ő is csak a sajtóból értesült.
Mint fogalmazott:
A telefonon történt érdeklődésemre azt a választ kaptam, hogy az erre illetékes kolléganő rövidesen visszahív a megadott telefonszámomon. Pár perccel később visszahívást kaptam, amelynek során az engem visszahívó hölgy közölte, hogy
jó is, hogy hívom, mivel körözés van ellenem kiadva.
A nyomozó hatóságnak címzett és a közösségi oldalán is közzétett levelében Májer nehezményezte, hogy a körözés kiadása előtt meg sem próbálták felvenni vele a kapcsolatot, holott a hatóságok pontosan tudják, hogy négy éve életvitelszerűen Indonéziában él, ráadásul korábban is minden hivatalos megkeresésre reagált és rendelkezésre állt.
A volt cégvezető hangsúlyozta, hogy most sem kíván rejtőzködni, és már megkezdte a hazautazása előkészületeit. Ugyanakkor jelezte, hogy a külföldi életviteléből fakadóan először rendeznie kell az üzleti és családi kötelezettségeit, tekintettel arra is, hogy a feleségével három kiskorú gyermeket nevelnek. Ígérete szerint amint ezeket elintézte, mindenképpen hazatér, hogy részt vegyen az eljárásban, az utazása pontos részleteiről pedig előre tájékoztatja majd a hatóságokat.
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Amikor maga telefonált, a NAV szólt a nemzetközi körözéséről a Szijjártó Péter által kötött üzlet kulcsfigurájának
Azt állítja, hogy hazajön Baliról és együtt működik majd a hatóságokkal.
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