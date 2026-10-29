Az utolsó szó jogán beszélhet vesztegetési ügyében a volt fideszes képviselő – Pénteken első fokon zárul az ügy

A Fővárosi Törvényszék MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint a Központi Nyomozó Főügyészég 2017-2019 közötti időszakban elkövetett cselekmények miatt emelt vádat.
A vád egyik része szerint a Boldog István első rendű vádlotthoz köthető elkövetők hivatali helyzetükkel visszaélve jogellenesen befolyásolták Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati eredményeit. Elérték a közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezők irányított kiválasztását, és ezért tőlük 2019 májusában 20 millió forintot kaptak.
A vádirat három pályázatot emelt ki: a cserkeszőlői bölcsőde építésére vonatkozó 250 millió forinttal támogatott projektet, a Baghy-Szinyei Merse Kúria felújítási pályázatát, amelynek megvalósítására 197 millió forintot ítéltek oda, valamint a cserkeszőlői önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését, amelyre 53 millió forintot kapott az önkormányzat.
A vádirat másik része arról szól, hogyan kerestek meg személyesen a volt országgyűlési képviselővel közeli kapcsolatban lévő vádlottak 2017-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megye 4. számú választókörzetében több polgármestert azért, hogy tőlük pénzt szerezzenek már elnyert pályázatokért vagy nyertes pályázatok reményében, például Boldog István országgyűlési képviselői kampányának finanszírozására. A kért összegeket a TOP pályázatok 10-20 százalékában határozták meg.
Akik a nyertes pályázati összegekből részt kértek, azok ellen a vád: vezető beosztású hivatalos személy által előnyért hivatali helyzetével visszaélve bűnszövetségben elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, továbbá önálló intézkedésre jogosult személy által kötelességszegéssel, bűnszövetségben elkövetett vesztegetés elfogadása, valamint versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban.
A vád szerint Boldog István felbujtóként követte el a bűncselekményeket, a hozzá köthető vádlottak tettesként, illetve bűnsegédként.
A vádiratban megjelölt összegeket kifizető vádlottakat az ügyészség vesztegetéssel, illetve hivatali vesztegetéssel, valamint szintén a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban bűntettével vádolja.
Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje az első hét vádlottat börtönre, a nyolcadrendű vádlottat próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, a kilencedrendű vádlottat pedig pénzbüntetésre. Továbbá az ügyészség indítványozta az első hét vádlott esetében a közügyektől eltiltást és a pénzbüntetést, négy vádlott esetében gazdasági társaság vezetői tisztségviselői foglalkozásától eltiltást, valamint az első három vádlott esetében fejenként 6 millió forint vagyonelkobzást.
A vádirat 2021-ben érkezett a törvényszékre. Az ügy érdemi tárgyalása 2022 végén kezdődött, azóta 17 érdemi tárgyalási napot tartott a bíróság, amelyeken többek között számos tanút hallgattak meg és ismertettek lehallgatási, illetve megfigyelési anyagokat.
A törvényszék pénteken az utolsó szó jogán hallgatja meg a vádlottakat, azt követően követően várhatóan kihirdeti elsőfokú ítéletét
– közölték.
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