Cseh miniszterelnök Magyar Péter mellett állva: abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie

Lezajlott az első közös cseh-magyar kormányülés, ami után sajtótájékoztatót tartott Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök. Babis a V4-ek együttműködésének fontosságáról beszélt, különösen a hét éves uniós költségvetés elfogadása előtt. Magyar Péter tavasszal újabb kormányülésre invitálta cseh kabinetet, és hangsúlyozta, folyamatosak az egyeztetések a két kormány miniszterei közt. Konkrét területként a régiós, például a Budapest és Prága közti vasúti összeköttetések fejlesztését jelölte meg, erre próbálnak uniós támogatást is szerezni. Az is kiderült, hogy a cseh kormányfő támogatja, hogy ne kelljen az országnak napi egy milliós migrációs bírságot fizetnie. Magyar Péter az Orbán Viktor ENSZ-főtitkári pozíciójáról felreppent hírekre is reagált: szerinte ez jó út lenne a szervezet megszüntetéséhez. A tájékoztató jó hangulatban zajlott, Babis egy ponton azt mondta: "nem tudom, miben nincsen összhang köztünk".

Andrej Babis miniszterelnök arról beszélt, hogy a V4-es együttműködésben nagy potenciál van, "egész Európán belül ezelőtt a régió előtt áll a legfényesebb jövő", így a hamarosan kezdődő cseh elnökség nagyon aktív szerepet kíván vinni. Azt tervezik, hogy az Európai Tanács ülései előtt külön egyeztetnek majd a visegrádiak a közös érdekérvényesítés érdekében. Mint mondta, ez volt az első közös kormányülés a két ország vezetői közt, ezt "történelmi" fejleménynek nevezte.

Szeretettel várjuk Önt és a kollégáit a következő cseh-magyar kormányülésen

– üzente Magyar Péter a cseh miniszterelnöknek, hozzátéve, erre valamikor tavasszal kerülhet sor. A tárgyalások szívélyes hangnemben folytak, és Magyar az Európai Tanács eddigi ülésein is azt tapasztalta, hogy "nagyon nagy segítség, ha az embernek vannak megbízható szövetségesei". A cseh-magyar együttműködés területei közt említette a vízgazdálkodást, kulturális együttműködést, az illegális migráció elleni fellépést, energetikát, hadiipart.

Szüksége van Közép-Európának közös projektekre

– vélekedett. Itt az ideje például, hogy a szokásos kelet-nyugati vasúti összeköttetések után az észak-déli irányúak is jobban kiépüljenek.

Budapest és Prága közt lehetne 3 óra, a magyar és lengyel főváros közt 5 óra az út

– mondta Magyar, hozzátéve, "létrejöhetne egy valóban összekapcsolt Európa."

Ez több 10 milliárd eurós projekt, és nem 1-2 hétig tart, de a következő hét éves uniós költségvetésben megpróbálnak közös uniós forrást szerezni a vasútra. A cél 30-40-50-60 százalékos EU-s társfinanszírozás elérése, "a határ a csillagos ég".

A magyar miniszterelnököt a sajtó a migrációs bírságról is kérdezte, amit a kormány tervei szerint jövőre már nem kell majd fizetnie az országnak. "Magyarország meg fog állapodni, minél gyorsabban, de még ebben az évben az európai intézményekkel" – mondta Magyar Péter.

Abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie

– azért, amit ma már a többi ország is megtesz, azaz megvédi a határait az illegális migrációval szemben, reagált Babis, aki jelezte, egyeztettek a kérdésről Magyarral. Az újságírók arról is érdeklődtek, milyen a kapcsolat a két kormány közt, figyelembe véve, hogy Babis korábban jó viszonyt ápolt Orbán Viktor volt miniszterelnökkel. A cseh kormányfő erre kijelentette, hogy ő akkor és most is a cseh érdeket képviselte, valamint megismételte, hogy történelmi a mostani, első közös kormányülés, illetve "nem tudom, miben nincsen összhang köztünk." Magyar szintén arról beszélt, hogy ők "pragmatikus alapon nemzeti érdeket képviselnek", az ideológiai kérdéseket kerülik. A magyar miniszterelnök Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári pozíciójával kapcsolatban felmerült híreket is kommentálta. Szerinte ugyan az szervezettel vannak gondok, de a megszüntetése nem cél. Márpedig

ha valaki meg akarja szüntetni, tönkre akarja tenni az Egyesült Nemzetek Szervezetét, akkor végy egy Orbánt. Ez egy jó recept lenne.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök (b) és Andrej Babis cseh kormányfő (j) közös sajtótájékoztatót tart a Cseh Köztársaság Kormányhivatalában Prágában 2026. október 29-én. Forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert