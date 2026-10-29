Döntött a kamatokról az EKB, Christine Lagarde elnök elmondta, miért távozik idő előtt

Christine Lagarde megismétli délelőtti bejelentését, mely szerint

a februári kamatdöntő ülés után távozik EKB-elnöki posztjáról.

A korai távozás okaira rátérve Lagarde elmondja, hogy szeretne szabadabban beszélni és megnyilvánulni olyan ügyekben, amelyek nem a monetáris politikához kapcsolódnak.

Hivatali ideje alatt a jegybankárok semlegesen kommunikálnak, ezt a semlegességet viszont egyre kevésbé tudom fenntartani az élet többi területén, ezért szeretném elmondani a véleményeket ezekben az ügyekben

- jelentette ki az EKB első embere.

Lagarde ezután megjegyezte, hogy az utódlási folyamat már elkezdődött, a jelöltek kompetensek, az EKB pedig továbbra is erős intézmény marad. Az utódlással és későbbi szerepvállalásával kapcsolatos további kérdésekre az EKB vezetője nem reagált.