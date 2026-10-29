Döntött a kamatokról az EKB, Christine Lagarde elnök elmondta, miért távozik idő előtt

Véget ért a sajtótájékoztató
Ezek voltak a legfontosabb üzenetek az Európai Központi Bank mai kamatdöntésén:
- Az EKB változatlanul 2,5 százalékon hagyta az irányadó betéti rátát.
A Kormányzótanács egyhangúan döntött, bár Christine Lagarde szerint a kamatemelés lehetősége az asztalon volt.
- A jegybankelnök szerint a következő lépés iránya (szigorítás) egyértelmű, hogy decemberben meg is történik-e, az a következő hat hét adatain múlik. A stáb decemberben várhatóan frissíti az energiasokkra vonatkozó szcenárióelemzését is.
- A legfontosabb kockázatot továbbra is a magas energiaárak jelentik, amelyek egyszerre fékezhetik a növekedést és gyorsíthatják az inflációt.
- A másodkörös hatások kockázata a szeptemberi előrejelzéshez képest nem változott, Christine Lagarde jegybankelnök szerint a következő hónapokban a maginfláció mutathatja meg igazán az energiasokk valódi erejét.
- A francia kötvényhozamok emelkedése kapcsán Lagarde megerősítette a költségvetési fegyelem fontosságát, és hozzátette, hogy az EKB rendelkezésére állnak a transzmissziós zavarok kezelésére szolgáló eszközök. Hangsúlyozta, hogy a hosszú hozamok világszerte emelkednek, és a magasabb adósságú országoknak tartósan magasabb kamatkörnyezettel kell számolniuk.
- Lagarde a távozásáról azt mondta, hogy
hivatali ideje alatt a jegybankárok semlegesen kommunikálnak, ezután viszont szabadabban szeretne megszólalni a monetáris politikán kívüli ügyekben is.Az EKB vezetője hozzátette, hogy sosem jó az időzítés a távozásra, az EKB azonban erős intézmény, ő maga pedig februárig teljes erővel dolgozik tovább. Az utódlásról és későbbi szerepéről nem nyilatkozott.
- A Bloomberg szerint a piacok a decemberi emelést továbbra is 86 százalékos valószínűséggel árazzák, az elkövetkező évben pedig nagyjából három 25 bázispontos kamatemelést várnak. Az euró a közlemény megjelenése utáni veszteségeit gyorsan ledolgozta.
Végül távozásáról beszél az EKB elnöke
Christine Lagarde megismétli délelőtti bejelentését, mely szerint
a februári kamatdöntő ülés után távozik EKB-elnöki posztjáról.
A korai távozás okaira rátérve Lagarde elmondja, hogy szeretne szabadabban beszélni és megnyilvánulni olyan ügyekben, amelyek nem a monetáris politikához kapcsolódnak.
Hivatali ideje alatt a jegybankárok semlegesen kommunikálnak, ezt a semlegességet viszont egyre kevésbé tudom fenntartani az élet többi területén, ezért szeretném elmondani a véleményeket ezekben az ügyekben
- jelentette ki az EKB első embere.
Lagarde ezután megjegyezte, hogy az utódlási folyamat már elkezdődött, a jelöltek kompetensek, az EKB pedig továbbra is erős intézmény marad. Az utódlással és későbbi szerepvállalásával kapcsolatos további kérdésekre az EKB vezetője nem reagált.
A szigorítás lehetőségéről beszél az EKB első embere
Lagarde reagált a Fed szerdai kamatdöntésének egyik fontos bejelentésére is, mely szerint 2028-ra a Fed fokozatosan 6-ra csökkenti az éves kamatdöntő ülések számát.
Az EKB első embere egyértelműen elmondta, hogy az euróövezeti jegybank nem tervez hasonló lépést.
Lagarde ezután arra a felvetésre is reagált, hogy az EKB eddig tartja magát a negyedéves emelési ütemhez. Az EKB vezetője hangsúlyozza, hogy
a decemberi döntés is a beérkező adatokon múlik majd, de a beszélgetések iránya egyértelmű.
Lagarde ezután azt is megismétli, hogy a Kormányzótanács már a mai ülésen is tárgyalta a szigorítás lehetőségét, ami szintén a szigorúbb kommunikációs tónust erősíti.
Az EKB kommunikációja Lagarde ismételt kijelentésével összességében semleges marad, mivel a közlemény enyhébb hangvételét ellensúlyozza a decemberi emelésre való ismételt utalás. Természetesen mindez a beérkező adatok függvénye marad, a jegybank ugyanakkor azt mutatja, hogy indokolt esetben hajlandó a további szigorításra.
Mennyire aggasztó a francia kötvényhozamok emelkedése?
A következő kérdés a francia kötvényhozamok emelkedésére, az EKB esetleges beavatkozására és a hatások továbbterjedésére vonatkozik. Válaszát Christine Lagarde azzal kezdi, hogy a hosszú lejáratú kötvényhozamok világszerte emelkednek év eleje óta, amiben a magasabb inflációs- és kamatvárakozások, valamint a vállalati kötvénykibocsátások egyaránt szerepet játszottak.
Lagarde ezután kiemeli, hogy a magasabb adóssággal rendelkező országoknak figyelemmel kell lenniük arra, hogy a kamatkörnyezet várhatóan tartósan magasabb lesz, mint a korábbi években, az érintett országoknak pedig reagálniuk kell erre gazdaságpolitikájukban.
Az EKB elnöke arra nem tért ki, hogy vajon mennyire aggódik a testület a kötvényhozamok emelkedése miatt, de azt elmondta, hogy a szükséges eszközök a jegybank rendelkezésére állnak.
Mikor lehet szükséges a kamatok további emelése?
Lagarde megismétli előző válaszát, hogy az emelkedő hosszú lejáratú kötvényhozamok ellenére is tárgyalta az emelés lehetőségét a Kormányzótanács, de jelenleg jó helyzetben van az EKB az inflációs sokk kezelésére.
A következő lépés iránya egyértelmű, de hogy meg is fog-e decemberben történni, az a következő hat hétben beérkező adatokon múlik
- hangsúlyozta az EKB vezetője.
Lagarde ezután a maginfláció szerepét hangsúlyozza, amely mostantól mutathatja igazán az inflációs sokk valódi erejét.
Az EKB vezetője elmondja, hogy a stáb valószínűleg decemberben is frissíti az energiasokkra vonatkozó szcenárióelemzését, ami szintén segíthet majd a döntéshozatalban.
Kérdések következnek
Az első kérdés a másodkörös inflációs hatásokhoz és a további két kamatemelést beárazó piaci várakozásokhoz kapcsolódik. Válaszában az EKB vezetője hangsúlyozza, hogy
az energiasokk direkt hatásai már egyértelműen látszanak, de a másodkörös hatások kockázata egyelőre nem változott a szeptemberi előrejelzésekhez képest.
A kamatdöntés hátterével kapcsolatban Lagarde elmondja, hogy a testület ezúttal is kiemelt figyelmet fordított a másodkörös hatásokra, így például a bérdinamikát befolyásoló tényezőkre, illetve arra, hogy mi változott a szeptemberi ülés óta. A jegybankelnök értékelése szerint a legutóbbi ülés óta az energiaárak és a finomítói marzsok, valamint a hosszú lejáratú hozamok is emelkedtek, a két hatás pedig egymás ellen dolgozott.
A mai kamatdöntést egyhangúlag hozta meg a Kormányzótanács, bár az emelés lehetősége az asztalon volt
- mondta Christine Lagarde.
Szigorodnak a hitelfeltételek az euróövezetben, gyengül a hitelkereslet
Az EKB október 27-én, két nappal a kamatdöntés előtt közzétett bankihitelezési felmérése (Bank Lending Survey) szerint az euróövezeti bankok kora ősszel tovább szigorították a vállalati hitelek és a fogyasztási hitelek odaítélésének feltételeit - mondja el Christine Lagarde. A bankok a magasabb kockázatokra hivatkoztak.
A hitelkereslet minden szegmensben csökkent, és ebben a bankok szerint főként a magasabb kamatok játszottak szerepet.
Az energiaárak a legfontosabb kockázat
Lagarde megismétli, hogy a legfontosabb kockázatot továbbra is a magas energiaárak jelentik, amelyek egyszerre fékezhetik a jövőben a növekedést és gyorsíthatják az inflációt. Az EKB első embere konkrétan említi az El Nino, valamint a magas gázárak lehetséges hatásait, amely nemcsak az energiaárakat, hanem az élelmiszerárakat is az eddig vártnál nagyobb mértékben emelheti.
Erősödnek az inflációs kockázatok
Az EKB első emberének értékelése szerint az energiasokk hatása még kibontakozóban van, a tartós árfolyamatokat tükröző maginfláció eddig nagyjából változatlan maradt, a bérek pedig nem reagáltak még érdemben az erősödő árnyomásra.
Az energiaárak tartós emelkedése és a közvetett hatások ugyanakkor várhatóan növelik majd az inflációt, az inflációs csatorna korai szereplői pedig erősödő árnyomást tapasztalnak - hangsúlyozza az EKB vezetője. A headline infláció szeptemberben 3,8 százalékra gyorsult, de ez szinte kizárólag csak az energiaárak emelkedésének köszönhető.
|Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év)
|Kategória
|2026 márc.
|2026 ápr.
|2026 máj.
|2026 jún.
|2026 júl.
|2026 aug.
|2026 szept.
|Élelmiszer, alkohol, dohány
|2,4
|2,4
|1,9
|1,5
|1,2
|1,1
|1,3
|Energia
|5,1
|10,8
|10,8
|8,5
|10,0
|14,3
|18,9
|Ipari termékek (kivéve energia)
|0,5
|0,8
|0,9
|0,7
|0,9
|1,2
|1,1
|Szolgáltatások
|3,2
|3,0
|3,5
|3,2
|3,3
|3,0
|3,2
|Maginfláció
|2,3
|2,2
|2,6
|2,4
|2,5
|2,4
|2,5
|Éves infláció
|2,6
|3,0
|3,2
|2,8
|2,9
|3,2
|3,8
|Forrás: Eurostat, Portfolio
Az EKB szeptemberi előrejelzése idén 3,0, jövőre 2,5, 2028-ban 2,1 százalékos átlagos inflációval számolt. A maginfláció a prognózis szerint 2,5, 2,6 és 2,3 százalék.
Lagarde elmondja, hogy a rövid távú inflációs várakozások ugyan emelkedtek, de hosszabb távon továbbra is stabilak és jól horgonyzottak.
Bár a jegybank első embere szerint a következő hónapokban az infláció továbbra is a jegybanki cél (2 százalék) felett maradnak,
de idővel a magasabb kamatok és az energia-infláció mérséklődése a headline inflációt is csökkenő pályára állíthatja.
A növekedési kilátásokkal kezdi sajtótájékoztatóját Christine Lagarde
Christine Lagarde elmondja, hogy az energiasokk nagyobb mértéke és hosszabb időtartama várhatóan mérsékli az eurózóna átlagos gazdasági növekedését, a hatást pedig az előző ülés óta szigorodó finanszírozási feltételek tovább erősíthették.
A hamarosan megjelenő adatok azt mutatják, hogy az euróövezeti országok gazdasága a harmadik negyedévben is növekedhettek, de a magas energiaárak kockázata továbbra is erős.
A növekedést leginkább a kormányok infrastrukturális fejlesztései, az AI terjedése, valamint a szolgáltatások élénkülése támogatja, míg a legfontosabb féket a magas energiaárak és a gazdasági bizonytalanság jelenti.
Marad az adatvezérelt üzemmód
A jegybank továbbra is adatvezérelt üzemmódban van, azaz a gazdaság állapota alapján ülésről ülésre dönt a megfelelő kamatszintről. A közlemény szerint az EKB továbbra sem köteleződik el egyetlen kamatpálya irányába sem.
Így indokolja a döntést az EKB közleménye
Az EKB döntést magyarázó közleménye kiemeli, hogy az energiaárak a szeptemberi ülés óta tovább emelkedtek, ami
felfelé mozdította az inflációs kockázatokat és lefelé a növekedési kockázatokat.
A közlemény megjegyzi, hogy a tartós árfolyamatokat megragadó maginfláció továbbra is stabil, a bérek pedig egyelőre még nem reagáltak érdemben a magasabb energiaárakra, de az energiasokk nagyobb és tartósabb, mint azt korábban várták, ezért közvetett és másodkörös hatásai várhatóan növelik az inflációt és fékezik a növekedést. A finanszírozási feltételek az előző ülés óta szigorodtak, ami mindkét kockázat esetében mérséklő hatású.
A közlemény hangvétele némileg enyhült a korábbi hónapokban megszokotthoz képest, mivel a tavaszi hónapokhoz hasonlóan most is kiegyenlített az inflációs és növekedési kockázatokra való hivatkozás. Ezek alapján van esély a további kamatemelésekre vonatkozó piaci várakozások mérséklődésére, amely összességében gyengülést idézhet elő az euró-dollár kurzusban.
Nem változott a betéti kamat
Az EKB változatlanul 2,5 százalékon tartotta az irányadó betéti kamatot.
A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók nyilatkozatainak. Korábban a Kormányzótanács több tagja is hangsúlyozta, hogy a megugró energiaárak ellenére az EKB adatfüggő üzemmódban marad, ami kellő mozgásteret biztosít a sokkra való reagálás során.
Hamarosan jön az EKB kamatdöntése
Hamarosan közzéteszi októberi kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB). A piaci várakozások szerint nem változik majd az irányadó ráta, de az euróövezet jegybankja nincs könnyű helyzetben:
- az energiaárak továbbra is magasak,
- az infláció szeptemberben 3,8 százalékra, 3 éve nem látott szintre gyorsult,
- a gazdasági növekedés a lassulás jeleit mutatja, míg
- a francia kötvényhozamok gyors emelkedése szintén aggodalommal töltheti el az EKB munkatársait.
Christine Lagarde jegybankelnök mai sajtótájékoztatója személyes szempontból is érdekes lesz, a jegybank vezetője ugyanis délelőtt hivatalosan is bejelentette, hogy 2027. február 7-én, nyolc és fél hónappal mandátuma lejárta előtt távozik hivatalából.
Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk,
a mai döntést felvezető elemzésünk pedig alább olvasható:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hivatalos: 2027 februárjában távozik hivatalából Christine Lagarde EKB-elnök
2027. február 7-ével leköszön elnöki pozíciójáról Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke - erősítette meg a hírt a szervezet. Utódját az Európai Tanács nevezi ki az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikkében rögzített jelölési eljárás szerint. A Kormányzótanács köszönetet mondott Lagarde elnöknek a jegybankban végzett munkájáért.
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Időről időre előfordul, hogy a szélsőséges piaci hangulat irreális várakozásokat eredményez, melyek későbbi korrigálása jó lehetőséget jelent most a befektetők számára. Úgy tűnik, most ilyesmi állhat fenn az euróövezeti kamatvárakozások esetében, a lehetőséget pedig egyszerűen ki is lehet használni. Egy korábbi elemzésünkben megvizsgáltuk, hogy mit jelent mindez az amerikai gazdaság esetében, most pedig azt mutatjuk meg, hogy hogyan érdemes profitálni ebből a lehetőségből az európai piacokon.
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