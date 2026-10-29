Egy nyomkereső kutya kiszagolt valamit Seszták Miklós széfjénél

A nyomozóhatóság a terhelt lakóhelyén tartott kutatás alkalmával üres páncélszekrényeket talált, melyekben a rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 9 milliárd forint készpénzt tartott, azok elrejtéséről pedig a kihallgatását megelőzően gondoskodhatott. Mindezekből arra lehet következtetni, hogy vagyonelkobzás alá eső dolgot elrejtett

– írta szerdán a Fővárosi Törvényszék.

A Telex szerint a nyomkereső kutya, amelyet a pénz szagának megérzésére képeztek ki, 2026. október 15-én jelzett a KDNP-s képviselő kisvárdai otthonában.

Bár pénzt a széfben nem találtak, a kutya a zárszerkezetnél jelzett.

A nyomozást végző Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) ezután egy szakértőt rendelt ki, de a szakvéleményre még várni kell.

Papp Gábor, Seszták Miklós védője azt mondta a Telexnek, hogy a védence letartóztatásról döntő ülésen nem közölt a bíróság olyan tényt, hogy a gyanúsított 9 milliárd forint készpénzt tartott magánál. Hozzátette, a volt miniszter a széfben korábban pénzt nem, csak iratokat tartott, 9 milliárd forint készpénz soha nem volt ott.

A nyomkövető kutya jelzésével kapcsolatos szakvélemény elkészítéséig minden feltételezés alaptalan

– mondta az ügyvéd.

A lap információi szerint a Volánbusz-ügy egyik gyanúsítottja a kihallgatásán Sesztákra vallott: a volt miniszter állítólag megkérte őt arra, hogy segítsen átpakolni máshova a széfjében lévő pénzeket. A gyanúsított azt mondta, Seszták további kommunikációjából derült ki számára, hogy 9 milliárd forintról van szó.

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