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Erős fogyasztó és a mesterséges intelligencia hajtja az amerikai gazdaságot
Gazdaság

Erős fogyasztó és a mesterséges intelligencia hajtja az amerikai gazdaságot

Portfolio
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Az amerikai gazdaság a vártnál is erősebben teljesített a harmadik negyedévben, a GDP évesített negyedéves alapon 3,4%-kal bővült a várt 3,2% helyett. A növekedést elsősorban a 3,8%-kal emelkedő fogyasztás, azon belül a szolgáltatások 4,1%-os bővülése hajtotta. A beruházások közül a gépek és berendezések 20%-kal, a mesterséges intelligenciához köthető tételek közel 10%-kal nőttek, miközben az export mintegy 6%-kal visszaesett. A legfrissebb havi adat szerint a PCE-infláció 3,6%, a maginfláció 3,1% volt, ami megfelelt a várakozásoknak. Az adatok alapján az amerikai gazdaság ellenáll a külső sokkoknak, mivel az AI körüli aggodalmak egyelőre nem fogják vissza a növekedést, a magas olajárak pedig nem okoznak érdemi áremelkedést.
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A harmadik negyedévben az amerikai GDP évesített negyedéves alapon a várt 3,2% helyett 3,4%-kal bővült. Ezen belül a fogyasztás 3,8%-kal bővült a fogyasztás. Itt elsősorban a szolgáltatás 4,1%-os bővülése volt meghatározó. A beruházásosokon belül a lakásépítések 3,3%-kal csökkentek, míg a nem-lakás építések közel 13%-kal emelkedtek. Ezen belül a gépek és berendezések 20%-kal emelkedtek évesített negyedéves alapon, más az AI-hoz köthető sorok pedig közel 10%-os emelkedést produkáltak. Az import közel 20%-os emelkedést mutat, míg az export közel 6%-kal esett vissza.

gdp

A GDP részletes bontása alapján jól látható, hogy a foygasztók továbbra is szépen költenek, miközben a mesterséges intelligenciaberuházások továbbra is húzzák az amerikai növekedést.

Eközben viszont az USA-n kívüli világ nehézségekkel szembesül és ez mutatkozik meg a csökkenő exporton is.

A harmadik negyedévben a PCE árindex 2,2%-kal emelkedett. A havi PCE infláció a várakozásoknak megfelelően 3,6% volt, a PCE maginfláció pedig 3,1%. A fogyasztási kiadások havi alapon 0,5%-kal, a bevételek 0,2%-kal emelkedtek.

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Összességében a mai adatcsomag egy erős amerikai gazdaságról árulkodik, amely ellenáll a külső sokkoknak.

Egyelőre az AI körüli aggodalmak nem tudják megfogni a növekedést, míg a magas olajárak nem okoznak érdemi áremelkedést.

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