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Európa megnyitja az olajtartalékokat, a dízelárakon is meglátszhat a hatás
Gazdaság

Európa megnyitja az olajtartalékokat, a dízelárakon is meglátszhat a hatás

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Európa a következő három hónapban összesen 42 millió hordó kőolajat és kőolajterméket szabadít fel stratégiai készleteiből a piaci árak mérséklése érdekében – jelentette be Roland Lescure francia gazdasági miniszter. Az intézkedés fókuszában a gázolaj áll, a felszabadított mennyiség felét ugyanis ez az üzemanyagtípus teszi ki - közölte a Bloomberg.

A mostani bejelentés egy hetek óta formálódó nemzetközi készletfelszabadítás következő lépése. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a G7-országok október 2-án akár 100 millió hordónyi stratégiai kőolaj- és dízelkészlet piacra bocsátásáról állapodtak meg, négy hónapos időtávon. Ezzel a mennyiséggel válik teljessé a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által még márciusban koordinált, összesen 400 millió hordós készletfelszabadítási program.

A megállapodást komoly amerikai nyomásgyakorlás előzte meg. Donald Trump azzal fenyegette meg Európát, hogy Washington korlátozhatja a dízelexportot, ha az európai országok nem engednek több üzemanyagot a piacra saját tartalékaikból. Ez különösen érzékenyen érintené az importfüggő európai piacot; a G7-megállapodás bejelentésekor Macron ezért az exporttilalmak elkerülésére tett vállalásokat is hangsúlyozta.

Lescure arra is kitért, hogy jelenleg a gázolaj jelenti a legnagyobb kihívást, ezért Franciaország önálló lépéseket is tesz. A múlt hónapban bejelentett, 10 millió hordós francia dízeltartalék már a következő napokban megjelenik a piacon, aminek árcsökkentő hatása akár már a jövő héten érezhető lesz a töltőállomásokon. A francia kormány önköltségi áron bocsátja piacra ezeket a készleteket, ami a miniszter számításai szerint literenként 12–18 eurócenttel mérsékli majd az üzemanyag árát.

A piaci folyamatok alakulásától függően Európa nem zárkózik el a stratégiai tartalékok további megnyitásától sem.

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A tartalékok megnyitása azonban egy elhúzódó dízelpiaci válságot próbál enyhíteni. Az IEA októberi jelentéséről szóló cikkünkben bemutattuk, hogy szeptemberben a globális dízelexport napi 700 ezer hordóval maradt el az egy évvel korábbitól, miközben a készletek már a téli szezon előtt jelentősen megcsappantak. Az ügynökség szerint a piaci feszültségek akár 2027 második feléig is elhúzódhatnak, így a most felszabadított mennyiségek elsősorban átmeneti enyhülést hozhatnak.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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