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Fontos bejelentés a kormánytól: kedvező változás jön a szolgálati járandóságoknál Magyarországon
Gazdaság

Fontos bejelentés a kormánytól: kedvező változás jön a szolgálati járandóságoknál Magyarországon

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Két lépcsőben megszüntetik a hon- és rendvédelmi szolgálati járandóságot érintő korlátozásokat, így 2027-től eltörlik a bérplafont, 2028-tól pedig nem vonják le a juttatásból a 15 százalékos személyi jövedelemadót – jelentette be közös Facebook-videójában Pósfai Gábor belügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz belügyminiszter.

Az intézkedésekkel egy több mint tízéves problémát orvosolnak, amely a szolgálati nyugdíj 2012-es eltörlése után hozott hátrányos helyzetbe számos egykori rendvédelmi és honvédelmi dolgozót. Az akkori szabályozás ugyanis nemcsak adóterhet rótt a járandóságra, hanem egy kereseti korlátot is bevezetett, amely meghatározta, hogy a juttatás mellett legfeljebb mennyi munkajövedelmet szerezhetnek az érintettek.

A tervek szerint első lépésként, 2027-ben ezt a kereseti plafont vezetik ki a rendszerből.

A második ütemben a járandóságot terhelő 15 százalékos személyijövedelemadó-levonást szüntetik meg, így az érintettek újra a teljes összeget kapják kézhez. A lépés későbbi időzítését a költségvetési mozgástér határozza meg. "Kérem, értsék meg, hogy a költségvetés idén és jövőre nem áll rendelkezésre, de '28-tól kigazdálkodjuk közösen" – hangzott el a kétlépcsős bevezetés indoklásaként a videóban.

A kedvező változások egységesen érintik a teljes ágazatot, vagyis a rendvédelmi és a honvédelmi területet egyaránt.

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Az új kormány megalakulása óta ugyanis szoros az egyeztetés az érintett tárcák között annak érdekében, hogy a szektorban dolgozók és a nyugállományúak juttatásait összehangolják. "Nem szeretnénk egy belső versenyt kialakítani, és minden ilyen juttatás, intézkedés esetén folyamatos a párbeszéd, és az intézkedéseinket megpróbáljuk összehangolni" – hangsúlyozták a bejelentés során, hozzátéve, hogy a jövőben is ezen az elven kívánnak működni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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