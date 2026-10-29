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Fordulat az üzleti világban: háttérbe szorulhat a nők érvényesülésének témaköre
Gazdaság

Fordulat az üzleti világban: háttérbe szorulhat a nők érvényesülésének témaköre

Portfolio
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Bár a női felsővezetők a saját vállalatuk jövőjét illetően bizakodók, a globális gazdaság kilátásait jóval borúlátóbban ítélik meg, mint a férfi kollégáik – derül ki a KPMG friss, 2026-os felméréséből. A bizonytalan környezetben leginkább a technológiai fejlesztésekre és a belső, irányítható folyamatokra fókuszálnak, miközben az előrelépésüket még mindig jelentősen hátráltatják a férfiközpontú informális kapcsolati hálók és a munkahelyi sztereotípiák.
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A kutatás éles kontrasztot mutat a női és a többnyire férfiakból álló első számú cégvezetők jövőképe között.

  • Míg a saját cégük elkövetkező három évének növekedésében a nők 72, a férfiak pedig 79 százaléka bízik,
  • a globális gazdaság bővülését illetően már hatalmas a szakadék, hiszen a nők mindössze 29 százaléka optimista, szemben a férfiak 68 százalékával.

Ez az óvatosság arra utal, hogy a női vezetők sokkal reálisabban és tartózkodóbban értékelik azokat a külső tényezőket, amelyekre nincs közvetlen ráhatásuk, ezért

a fókusz egyre inkább a házon belüli, kontrollálható folyamatokra helyeződik át.

Ezt a hangsúlyeltolódást a technológiai beruházások is igazolják, ugyanis a női vezetők 64 százaléka a létszámbővítés helyett inkább az új technológiákba, például a mesterséges intelligenciába fektetne a termelékenység növelése érdekében.

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A szakmai előmenetel kapcsán a válaszadók a kemény munkát tartják a legfontosabbnak, de ez önmagában már nem elegendő a sikerhez. A karrierépítésben továbbra is döntő szerepe van a személyes kapcsolatoknak, a mentorálásnak és a láthatóságnak. Ugyanakkor

az egyenlő érvényesülés terén komoly strukturális akadályok tornyosulnak a nők előtt.

A hátrányos megkülönböztetést átélők 64 százaléka szerint a férfiakat előnyben részesítő informális hálózatok jelentik a legnagyobb gátat. Gyakori tapasztalat emellett, hogy

  • a női vezetőket félbeszakítják a megbeszéléseken,
  • figyelmen kívül hagyják az ötleteiket,
  • vagy megkérdőjelezik a döntéshozói képességeiket.

Bár a felsővezetésben a nemek közötti egyenlőséget a többség továbbra is a vállalati növekedés fontos motorjának tartja, a téma lassan háttérbe szorul. A vezetők figyelmét és erőforrásait az elkövetkező években sokkal inkább a mesterséges intelligencia integrációja, a szervezeti átalakulások és a gazdasági bizonytalanságok kezelése köti majd le, így

az esélyegyenlőségi törekvések várhatóan kevesebb kiemelt figyelmet kapnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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