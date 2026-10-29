Fordulat az üzleti világban: háttérbe szorulhat a nők érvényesülésének témaköre

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A kutatás éles kontrasztot mutat a női és a többnyire férfiakból álló első számú cégvezetők jövőképe között.

Míg a saját cégük elkövetkező három évének növekedésében a nők 72, a férfiak pedig 79 százaléka bízik,

a globális gazdaság bővülését illetően már hatalmas a szakadék, hiszen a nők mindössze 29 százaléka optimista, szemben a férfiak 68 százalékával.

Ez az óvatosság arra utal, hogy a női vezetők sokkal reálisabban és tartózkodóbban értékelik azokat a külső tényezőket, amelyekre nincs közvetlen ráhatásuk, ezért

a fókusz egyre inkább a házon belüli, kontrollálható folyamatokra helyeződik át.

Ezt a hangsúlyeltolódást a technológiai beruházások is igazolják, ugyanis a női vezetők 64 százaléka a létszámbővítés helyett inkább az új technológiákba, például a mesterséges intelligenciába fektetne a termelékenység növelése érdekében.

A szakmai előmenetel kapcsán a válaszadók a kemény munkát tartják a legfontosabbnak, de ez önmagában már nem elegendő a sikerhez. A karrierépítésben továbbra is döntő szerepe van a személyes kapcsolatoknak, a mentorálásnak és a láthatóságnak. Ugyanakkor

az egyenlő érvényesülés terén komoly strukturális akadályok tornyosulnak a nők előtt.

A hátrányos megkülönböztetést átélők 64 százaléka szerint a férfiakat előnyben részesítő informális hálózatok jelentik a legnagyobb gátat. Gyakori tapasztalat emellett, hogy

a női vezetőket félbeszakítják a megbeszéléseken,

figyelmen kívül hagyják az ötleteiket,

vagy megkérdőjelezik a döntéshozói képességeiket.

Bár a felsővezetésben a nemek közötti egyenlőséget a többség továbbra is a vállalati növekedés fontos motorjának tartja, a téma lassan háttérbe szorul. A vezetők figyelmét és erőforrásait az elkövetkező években sokkal inkább a mesterséges intelligencia integrációja, a szervezeti átalakulások és a gazdasági bizonytalanságok kezelése köti majd le, így

az esélyegyenlőségi törekvések várhatóan kevesebb kiemelt figyelmet kapnak.

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