Hamarabb érkező sötétség: erre a veszélyre sokan nincsenek felkészülve Magyarországon

Mivel az óraátállítással a sötétedés egy órával korábbra tolódott, a napokban a legtöbben már szürkületben vagy sötétben indulnak haza a munkából, iskolából. Az őszi időszakban ehhez gyakran társul eső, köd, nedves útburkolat, illetve a szembejövő járművek zavaró fénye, amelyek
együttesen drasztikusan lecsökkentik a biztonságos reakcióidőt.
A biztosító felmérése is ezt igazolja, hiszen
- a sofőrök 63 százalékával előfordult már, hogy sötétben túl későn vett észre egy gyalogost, kerékpárost vagy motorost,
- 44 százalékuknak pedig az elmúlt egy évben hirtelen fékeznie vagy irányt változtatnia is kellett emiatt.
Bár a 2019 és 2025 közötti statisztikák alapján a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset nyáron történik,
az őszi és téli esetek kimenetele jellemzően sokkal súlyosabb.
Októberben átlagosan kétszer annyi halálos baleset fordul elő, mint tavasz közepén, a téli gyalogosgázolások száma pedig a nyári időszakhoz képest közel a duplájára nő. Berzai Zsolt, az ORFK Balesetmegelőzési Osztályának vezetője szerint a fő veszélyt nem is önmagában a sötétség jelenti, hanem az, hogy az emberi megszokás nem képes ilyen gyorsan alkalmazkodni az egyik napról a másikra megváltozott látási viszonyokhoz.
A riasztó adatok ellenére a sofőrök 38 százaléka – Budapesten pedig több mint a fele – semmilyen tudatos óvintézkedést nem tesz az óraátállítást követő hetekben. Akik mégis alkalmazkodnak, leginkább a követési távolságot növelik, lassabban hajtanak, vagy jobban figyelnek a zebráknál. Meglepően kevesen,
mindössze a vezetők ötöde ügyel a szélvédő tisztaságára, a fényszórók állapotát pedig alig 16 százalékuk ellenőrzi gyakrabban.
A balesetek elkerülése érdekében a mindennapi közlekedési rutinok felülvizsgálatára van szükség.
- A rosszabb látási viszonyokhoz igazodó sebesség megválasztása,
- valamint a szélvédő és a világítás rendben tartása mellett
- a legfontosabb, hogy vezetés közben a sofőrök az utat figyeljék, és semmiképp se a telefonjuk vagy a navigáció kijelzője vonja el a figyelmüket.
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