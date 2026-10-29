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Hamarabb érkező sötétség: erre a veszélyre sokan nincsenek felkészülve Magyarországon
Gazdaság

Hamarabb érkező sötétség: erre a veszélyre sokan nincsenek felkészülve Magyarországon

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Az október 25-i óraátállítást követően hirtelen jelentősen romlottak a látási viszonyok a délutáni csúcsidőben, ami komoly próbára teszi a közlekedőket. Bár az őszi és téli sötétedés miatt ugrásszerűen megnő a halálos balesetek és a gyalogosgázolások száma, az Allianz Hungária legfrissebb kutatása szerint az autósok közel negyven százaléka egyáltalán nem változtat a vezetési szokásain.

Mivel az óraátállítással a sötétedés egy órával korábbra tolódott, a napokban a legtöbben már szürkületben vagy sötétben indulnak haza a munkából, iskolából. Az őszi időszakban ehhez gyakran társul eső, köd, nedves útburkolat, illetve a szembejövő járművek zavaró fénye, amelyek

együttesen drasztikusan lecsökkentik a biztonságos reakcióidőt.

A biztosító felmérése is ezt igazolja, hiszen

  • a sofőrök 63 százalékával előfordult már, hogy sötétben túl későn vett észre egy gyalogost, kerékpárost vagy motorost,
  • 44 százalékuknak pedig az elmúlt egy évben hirtelen fékeznie vagy irányt változtatnia is kellett emiatt.

Bár a 2019 és 2025 közötti statisztikák alapján a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset nyáron történik,

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az őszi és téli esetek kimenetele jellemzően sokkal súlyosabb.

Októberben átlagosan kétszer annyi halálos baleset fordul elő, mint tavasz közepén, a téli gyalogosgázolások száma pedig a nyári időszakhoz képest közel a duplájára nő. Berzai Zsolt, az ORFK Balesetmegelőzési Osztályának vezetője szerint a fő veszélyt nem is önmagában a sötétség jelenti, hanem az, hogy az emberi megszokás nem képes ilyen gyorsan alkalmazkodni az egyik napról a másikra megváltozott látási viszonyokhoz.

A riasztó adatok ellenére a sofőrök 38 százaléka – Budapesten pedig több mint a fele – semmilyen tudatos óvintézkedést nem tesz az óraátállítást követő hetekben. Akik mégis alkalmazkodnak, leginkább a követési távolságot növelik, lassabban hajtanak, vagy jobban figyelnek a zebráknál. Meglepően kevesen,

mindössze a vezetők ötöde ügyel a szélvédő tisztaságára, a fényszórók állapotát pedig alig 16 százalékuk ellenőrzi gyakrabban.

A balesetek elkerülése érdekében a mindennapi közlekedési rutinok felülvizsgálatára van szükség.

  • A rosszabb látási viszonyokhoz igazodó sebesség megválasztása,
  • valamint a szélvédő és a világítás rendben tartása mellett
  • a legfontosabb, hogy vezetés közben a sofőrök az utat figyeljék, és semmiképp se a telefonjuk vagy a navigáció kijelzője vonja el a figyelmüket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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