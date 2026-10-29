Hamarabb érkező sötétség: erre a veszélyre sokan nincsenek felkészülve Magyarországon

Az október 25-i óraátállítást követően hirtelen jelentősen romlottak a látási viszonyok a délutáni csúcsidőben, ami komoly próbára teszi a közlekedőket. Bár az őszi és téli sötétedés miatt ugrásszerűen megnő a halálos balesetek és a gyalogosgázolások száma, az Allianz Hungária legfrissebb kutatása szerint az autósok közel negyven százaléka egyáltalán nem változtat a vezetési szokásain.

Mivel az óraátállítással a sötétedés egy órával korábbra tolódott, a napokban a legtöbben már szürkületben vagy sötétben indulnak haza a munkából, iskolából. Az őszi időszakban ehhez gyakran társul eső, köd, nedves útburkolat, illetve a szembejövő járművek zavaró fénye, amelyek

együttesen drasztikusan lecsökkentik a biztonságos reakcióidőt.

A biztosító felmérése is ezt igazolja, hiszen

a sofőrök 63 százalékával előfordult már, hogy sötétben túl későn vett észre egy gyalogost, kerékpárost vagy motorost,

44 százalékuknak pedig az elmúlt egy évben hirtelen fékeznie vagy irányt változtatnia is kellett emiatt.

Bár a 2019 és 2025 közötti statisztikák alapján a legtöbb személyi sérüléssel járó baleset nyáron történik,

az őszi és téli esetek kimenetele jellemzően sokkal súlyosabb.

Októberben átlagosan kétszer annyi halálos baleset fordul elő, mint tavasz közepén, a téli gyalogosgázolások száma pedig a nyári időszakhoz képest közel a duplájára nő. Berzai Zsolt, az ORFK Balesetmegelőzési Osztályának vezetője szerint a fő veszélyt nem is önmagában a sötétség jelenti, hanem az, hogy az emberi megszokás nem képes ilyen gyorsan alkalmazkodni az egyik napról a másikra megváltozott látási viszonyokhoz.

A riasztó adatok ellenére a sofőrök 38 százaléka – Budapesten pedig több mint a fele – semmilyen tudatos óvintézkedést nem tesz az óraátállítást követő hetekben. Akik mégis alkalmazkodnak, leginkább a követési távolságot növelik, lassabban hajtanak, vagy jobban figyelnek a zebráknál. Meglepően kevesen,

mindössze a vezetők ötöde ügyel a szélvédő tisztaságára, a fényszórók állapotát pedig alig 16 százalékuk ellenőrzi gyakrabban.

A balesetek elkerülése érdekében a mindennapi közlekedési rutinok felülvizsgálatára van szükség.

A rosszabb látási viszonyokhoz igazodó sebesség megválasztása,

megválasztása, valamint a szélvédő és a világítás rendben tartása mellett

és a rendben tartása mellett a legfontosabb, hogy vezetés közben a sofőrök az utat figyeljék, és semmiképp se a telefonjuk vagy a navigáció kijelzője vonja el a figyelmüket.

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