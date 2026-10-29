Hivatalos: 2027 februárjában távozik hivatalából Christine Lagarde EKB-elnök

Az Európai Központi Bank elnöke csütörtökön, az októberi kamatdöntés kihirdetése előtt
tájékoztatta a testületet távozásának pontos időpontjáról, amely 2027. február 7-e lesz.
A távozás nyolc és fél hónappal megelőzi az elnök nyolcéves, meg nem újítható megbízatásának október 31-i lejártát, így az utódlási folyamat is korábban kezdődik. A Financial Times februári értesülései szerint Lagarde azért távozik idő előtt, hogy a leköszönő Emmanuel Macron és Friedrich Merz kancellár közösen dönthessen az utódjáról. Macron harmadszor már nem indulhat a francia elnökválasztáson, és a lap szerint hónapok óta azon dolgozott, hogy befolyása legyen Lagarde örökösének kiválasztására. Lagarde döntésének háttérben a 2027-es francia elnökválasztás állhat, mivel a radikális jobboldal győzelme bonyolultabbá tenné az uniós csúcspozíciók betöltését.
Az utódlás kérdésében kora ősszel újabb fejlemények láttak napvilágot.
A Bloomberg értesülései szerint Franciaország a holland Klaas Knotot támogatná Lagarde utódjának, cserébe az EKB főközgazdászi posztja francia jelölthöz kerülne. Az informális javaslatot Macron is támogatta, Németország azonban várhatóan élesen ellenezte volna. Szeptember 18-án Lagarde az ír RTÉ Rádiónak megerősítette, hogy 2027-ben távozik, arra a kérdésre viszont, hogy ez a mandátum lejártát jelenti-e, nem felelt egyértelműen. A korai távozásról szóló várakozásokat tovább erősítette, hogy az elnök januárban memoárt ad ki, és a Világgazdasági Fórum is elnöki tisztséget ajánlott neki.
A lemondás egy szélesebb jegybanki vezetőváltás része, mivel az EKB igazgatóságának jelentős része 2027-ben cserélődik.
Isabel Schnabel 2027 januárjában, egy évvel mandátuma lejárta előtt az IMF-hez igazol át, Philip Lane főközgazdász megbízatása pedig szintén 2027-ben ér véget, így a tagállamok az igazgatóság hat helyéből három egyszerre üresedik meg.
Az elnöki posztért két fő jelölt verseng, a holland Klaas Knot mögött Rob Jetten holland miniszterelnök áll, a BIS-t vezető spanyol Pablo Hernández de Cost pedig Pedro Sánchez spanyol kormányfő támogatja. Németország egyelőre nem állított saját jelöltet. Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke ambicionálja a posztot, Friedrich Merz azonban nem állt egyértelműen mögé. Lagarde már tavaly ősszel elismerően szólt Knot intelligenciájáról és konszenzusteremtő képességéről, hozzátéve, hogy más alkalmas jelöltek is vannak.
A váltás éppen arra az időszakra esik, amikor a geopolitikai bizonytalanság és a magas energiaárak miatt ismét erősödik az inflációs nyomás az euróövezetben. Az EKB idén már kétszer emelt kamatot, a piacok pedig továbbra is a szigorítási ciklus agresszív folytatását árazzák.
A tárgyalásokat nehezíti, hogy a két legnagyobb euróövezeti gazdaság politikailag megosztott. Németországban a tartományi választási vereségek nyomán kormányzati válság alakult ki, Franciaországban pedig patthelyzet uralkodik a választások előtt, ezért februárig kevés idő marad a döntésre. Ha az utódlás elhúzódna, az igazgatóság tagjai átmenetileg elosztanák egymás között a megüresedő feladatköröket.
A jegybank októberi kamatdöntéséről a Portfolio élőben tudósít, a lehetséges reakciókkal és a döntéssel foglalkozó elemzésünk alább olvasható:
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