Holnap zárul a széltender, az utolsó pillanatban nyúlna bele a kormány a szabályokba

Új könnyítés a teljesítési biztosítéknál

A szélerőművek megépítéséhez a hálózati csatlakozási jog megszerzése csak az egyik lépés. A nyertesnek az engedélyeket is be kell szereznie, majd a vállalt határidőre meg kell valósítania a beruházást. A pályázati rendszer ezért teljesítési biztosítékot kér a fejlesztőktől, amely pénzügyi garanciát jelent a vállalások teljesítésére. A jelenlegi szabályok szerint, ha a nyertes határidőre nem nyújtja be a végleges építési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH), elveszíti a csatlakozási jogát, és a hatóság lehívja a teljesítési biztosíték még fel nem szabadított részét.

A mostani tervezet ebbe a szabályba építene be két kivételt:

ha az építési engedély iránti kérelmet nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy katonai követelmények miatt utasítják el , vagy

, vagy ha a szélerőmű a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rádiófrekvenciás mérőállomásának nem polgári célú működésében okozna olyan képességcsökkenést, amelyet nem lehet ellensúlyozni,

akkor a beruházás meghiúsulása nem járna együtt a teljesítési biztosíték elvesztésével.

A fejlesztő ilyenkor kérhetné az érintett csatlakozási jog megszüntetését, és a feltételek igazolása után felszabadulna a teljesítési biztosítéka. Ha az akadály csak a beruházás egy részét érinti, a csatlakozási jog részleges megszüntetésére és a biztosíték arányos részének felszabadítására is lehetőség nyílna.

A változtatás jelentőségét az adja, hogy egy megnyert hálózati pályázat még nem garantálja a szélerőmű megépíthetőségét. A javaslat az engedélyezéshez kapcsolódó kockázatok egy részét kezelné: az említett okokból elutasított projekt fejlesztője elkerülhetné a biztosíték elvesztését. Ez a beruházás előkészítése és finanszírozása szempontjából is kedvező lehet, hiszen mérsékelné egy sikertelen engedélyezés pénzügyi következményeit.

A könnyítés ugyanakkor nem jelentene teljes kártalanítást. A tervezet nem rendelkezik az előkészítésre, tervezésre vagy más fejlesztési feladatokra addig elköltött pénz megtérítéséről. Másrészt a mentesség csak a folyamatban lévő pályázati eljárás nyerteseire vonatkozna, és egyelőre nem utal semmi rá, hogy általános szabály lesz.

Egyértelműbbé válnak az értékelési szempontok

A tervezet a pályázatok értékelését is egyértelműsítené. Ha egy hálózati csomópontnál több csatlakozási kapacitásra jelentkeznek a beruházók, mint amennyi rendelkezésre áll, a magasabb összpontszámot elérő pályázó élvezne előnyt. Ezzel feloldanák a jelenlegi szöveg következetlenségét, amely helyenként a pontszámot, máshol a teljesített szempontok számát teszi meghatározóvá.

A módosítás tehát egyértelművé tenné, hogy a magasabb összesített pontszámot elérő pályázó kerül előnybe.

A különbség akkor lehet érdemi, ha az egyes vállalások eltérő pontot érnek a pályázaton: ebben az esetben a több teljesített szempont nem feltétlenül jelent jobb ajánlatot. A módosítás így összhangba hozná a rendelet megfogalmazását a pontozásos értékeléssel, és csökkenthetné a rangsorolás körüli értelmezési vitákat.

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