Iskolafejlesztési programot hirdetett Lannert Judit

A magyar iskolaépületek jelentős részében időszerűvé vált a korszerűsítés, így a következő évek egyik legfontosabb feladata ezeknek az intézményeknek a megújítása

- mondta el Lannert Judit oktatási miniszter a programot bemutató videójában. A most induló, hosszú távú kezdeményezés a kisebb karbantartási munkáktól kezdve a nagyszabású beruházásokig számos területet lefed. A fokozatosan megvalósuló program részeként felújítják a mosdókat és a tantermeket, megújítják az iskolai udvarokat, valamint a fenntarthatóbb működést biztosító energetikai fejlesztéseket is végrehajtanak.

Az infrastrukturális és állagmegóvó munkálatokon túl a program kiemelt figyelmet fordít a belső terek újragondolására is

- hangsúlyozta a tárcavezető. A cél, hogy olyan modern oktatási és közösségi tereket alakítsanak ki, amelyek illeszkednek a korszerű pedagógiai módszerekhez, emellett hatékonyan támogatják a diákok kreativitását és a mindennapi együttműködést. Bár az iskolahálózat átfogó modernizálása időigényes folyamat, a most megkezdett beruházásokkal a hazai oktatási környezet fokozatosan felzárkózik a jövő elvárásaihoz.

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