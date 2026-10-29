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Itt a figyelmeztetés: kész decemberben újra kamatot emelni az EKB
Gazdaság

Itt a figyelmeztetés: kész decemberben újra kamatot emelni az EKB

Portfolio
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Az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói készen állnak arra, hogy decemberben ismét kamatot emeljenek, amennyiben az inflációs kilátások nem javulnak. Bár a jegybank a legutóbbi ülésén változatlanul hagyta az irányadó rátát, a közel-keleti háború gazdasági következményei és az energiaárak megugrása miatt az év végén újabb szigorításra lehet szükség az áremelkedés megfékezése érdekében - számolt be a Bloomberg a birtokába jutott belsős értesülésekről.

Bennfentes források szerint a jelenlegi adatok és a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai alapján

valószínűleg egy újabb, 25 bázispontos kamatemelésre lesz szükség.

A névtelenséget kérő tisztviselők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy végleges döntés még nem született, mivel a geopolitikai helyzet kiszámíthatatlansága miatt a gazdasági környezet gyorsan változhat. Az EKB szóvivője nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

A jegybankárok a csütörtöki kamatdöntő ülésen egyelőre elhalasztották a harmadik kamatemelést azóta, hogy az iráni háború felbolygatta az energiapiacokat, és a 2 százalékos jegybanki cél közel kétszeresére lökte az inflációt. A tanácskozást nagyrészt beárnyékolta Christine Lagarde elnök bejelentése, miszerint idő előtt távozik posztjáról, ám a jegybankelnök így is egyértelműnek nevezte a kamatpálya irányát. Ezzel a piaci szereplők is egyetértenek, akik jelenleg 85 százalékos esélyt látnak az év végi negyed százalékpontos emelésre, sőt, 2027-re is áraznak még legalább egy szigorító lépést.

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Lagarde elárulta, hogy a rendkívül intenzív e heti megbeszéléseken is felmerült a kamatemelés lehetősége, végül azonban az irányadó betéti kamat 2,5 százalékon tartása mellett döntöttek. Ez a szint jelenti annak a sávnak a felső határát, amelyen belül a monetáris politika gazdasági hatását még semlegesnek tekintik.

Bár a jegybankelnök igyekezett kisebbíteni annak a veszélyét, hogy az energiaárak emelkedése a gazdaság más területeire is átgyűrűzik, kiemelte, hogy az inflációs kockázatok felfelé, míg a gazdasági növekedést övező kockázatok lefelé mutatnak.

A pénteken megjelenő adatok várhatóan azt mutatják majd, hogy az eurózóna gazdasági növekedése a második negyedéves – a kiugró ír adatok által felhúzott – 0,6 százalékról 0,2 százalékra lassult a harmadik negyedévben, miközben a fogyasztói árak emelkedése 3,8-ról 3,9 százalékra gyorsult.

A Bloomberg elemzői, David Powell és Simona Delle Chiaie szerint

a Kormányzótanács már a szigorítási ciklus lezárását készíti elő, még ha nyitva is hagyta a kiskaput a decemberi kamatemelés előtt.

Meglátásukat erősítik Lagarde azon kijelentései is, amelyek a pénzügyi kondíciók szigorodására és az energiasokk korlátozott továbbgyűrűzésére helyezték a hangsúlyt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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