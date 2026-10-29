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Itt a friss időjárás-előrejelzés: esővel és erős széllökésekkel érkezik a változás Magyarországra
Gazdaság

Itt a friss időjárás-előrejelzés: esővel és erős széllökésekkel érkezik a változás Magyarországra

Portfolio
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Változékony időjárásra és 12, illetve 17 Celsius-fok közötti nappali csúcshőmérsékletre számíthatunk csütörtökön – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. egy Facebook-bejegyzésben.

A meteorológiai előrejelzés alapján

ma általában közepesen vagy erősen felhős lesz az égbolt,

emellett helyenként gyenge esőre és záporesőre is készülni kell. A csapadék mellett a légmozgás is meghatározó lesz a nap folyamán, a tájékoztatás szerint ugyanis

az északias szelet főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk, helyenként erős lökések kísérik.

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Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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