Itt a friss időjárás-előrejelzés: esővel és erős széllökésekkel érkezik a változás Magyarországra

A meteorológiai előrejelzés alapján

ma általában közepesen vagy erősen felhős lesz az égbolt,

emellett helyenként gyenge esőre és záporesőre is készülni kell. A csapadék mellett a légmozgás is meghatározó lesz a nap folyamán, a tájékoztatás szerint ugyanis

az északias szelet főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk, helyenként erős lökések kísérik.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images