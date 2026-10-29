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Itt a Költségvetési Tanács ítélete a jövő évi büdzséről!
Gazdaság

Itt a Költségvetési Tanács ítélete a jövő évi büdzséről!

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A Költségvetési Tanács véleményezte a 2027-es központi költségvetési törvényjavaslat tervezetét, és egyhangú döntéssel nem emelt alapvető kifogást ellene.

A KT üdvözli, hogy a benyújtás az őszi időszakban történik, mivel az utóbbi években a tavaszi-nyári tervezés során a folyamatok előrejelezhetőségét érdemi bizonytaIanságok övezték – írta a tanács.

A legfőbb megállapításokra áttérve a szerv azt írta, kormány 2027-re a GDP 4,9 százalékának megfelelő költségvetési hiányt tervez, ami jelentős csökkenés az idei 7,5 százalékos célhoz képest. A hiány mérséklését részben adóemelésekkel, köztük az extraprofitadók fenntartásával, a társasági adó és az innovációs járulék emelésével, valamint új vagyonadó bevezetésével kívánják elérni.

A kormány 1400 milliárd forintos kiadáscsökkentéssel számol, amely magában foglalja a minisztériumok működési kiadásainak 10 százalékos és felhalmozási kiadásainak 20 százalékos mérséklését. Az összességében megalapozott hiánycél elérése az utóbbi megtakarítások szigorú végrehajtási kontrollját igényli.

Hozzátették, egyes kiadáscsökkentésekhez külső szerződéses partnerek együttműködésére vagy további jogszabály-módosításokra is szükség lehet, nem minden tényező áll tehát a minisztérium befolyása alatt. A testület ezért azt javasolja, hogy a kormány a költségvetés indokolásában részletesebben mutassa be ezeknek az intézkedéseknek a megalapozottságát.

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A Tanács arra is felhívta a figyelmet, hogy a 4,9 százalékos hiánycél uniós szabályokkal való összhangja attól függ, hogy az Európai Unió Tanácsa jóváhagyja-e Magyarország új középtávú költségvetési-strukturális tervét. A KT továbbra is szükségesnek tartja, hogy a költségvetési hiányt a jövőben a GDP 3 százaléka alá szorítsák. A testület emellett hiányolta a fenntarthatósági és környezetvédelmi célok részletes bemutatását, mivel a tervezet "jelenleg leginkább csak a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint az Élő Környezetért Felelős Minisztérium fejezeteinél tér ki a zöld célokra."

A tervezett államadósság-mutató megfelel a törvényi előírásoknak, mivel 2027 folyamán 77,5%-ról 77,2%-ra mérséklődik

– állapították meg.

Az Alaptörvény 36. cikkének (5) bekezdése szerint mindaddig, amíg Magyarország államadóssága meghaladja a bruttó hazai termék (GDP) 50 százalékát, a költségvetést úgy kell megtervezni, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított aránya az előző évhez képest csökkenjen. A szabály alól bizonyos rendkívüli helyzetek kivételt jelenthetnek. Az előbbi megállapítás ennek a szabálynak a teljesüléséről szól.

A testület ugyanakkor külön kockázatként azonosította az "állami vagyon növelését szolgáló tartalék" nevű költségvetési előirányzatot, amely mindössze egymillió forinttal szerepel a tervezetben, ám felülről nyitott, vagyis a tényleges kiadások meghaladhatják ezt az összeget. A Tanács szerint ez "a tervezett hiány és az adósságszabály teljesülését" is kockáztathatja, ezért azt javasolja, hogy a kormány a törvényjavaslat általános indokolásában tájékoztassa az Országgyűlést a tartalék tervezett felhasználásáról.

A Költségvetési Tanács (KT) az állami költségvetés megalapozottságát és az államadósságra vonatkozó szabályok betartását ellenőrző, háromtagú, független testület, amelynek tagja a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke, valamint a köztársasági elnök által kinevezett tanácsi elnök. Feladata a költségvetési törvényjavaslatok véleményezése, a gazdasági előrejelzések és a tervezett költségvetési folyamatok értékelése, valamint a költségvetési fegyelem felügyelete.

Költségvetési Tanács és a Tisza-kormány
A testület korábban vétójoggal is rendelkezett a költségvetés elfogadásakor: megtagadhatta előzetes hozzájárulását, ha a tervezet nem felelt meg az államadósság csökkentésére vonatkozó alkotmányos előírásoknak. Ezt a jogosítványt azonban a Tisza-kormány kezdeményezésére 2026 augusztusában, az Alaptörvény és a kapcsolódó törvények módosításával megszüntették. A Költségvetési Tanács így továbbra is véleményezheti a költségvetést és annak módosításait, de már nem akadályozhatja meg azok parlamenti elfogadását. A kormány azzal indokolta a változtatást, hogy a költségvetés elfogadása a demokratikusan megválasztott Országgyűlés felelőssége, amelyet nem lehet egy közvetlen választói felhatalmazással nem rendelkező testület hozzájárulásától függővé tenni. A vétójogot egyébként korábban egyetlen alkalommal sem alkalmazták.

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