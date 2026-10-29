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Jó hír a megemlékezőknek: két helyen is felfüggesztik a forgalomkorlátozásokat a kegyeleti hétvégére Magyarországon
Gazdaság

Jó hír a megemlékezőknek: két helyen is felfüggesztik a forgalomkorlátozásokat a kegyeleti hétvégére Magyarországon

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A mindenszentek és a halottak napja miatt várható jelentős forgalomnövekedésre tekintettel már október 30-án, pénteken felfüggesztik a burkolatjavítási munkálatokat az M0-s autóúton és az M7-es autópályán. A sávlezárásokat a hétvégére megszüntetik, így az autósok akadálytalanul közlekedhetnek a temetőlátogatások idején - írja az Útinform.
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Az érintett szakaszokon már

pénteken napközben elbontják a forgalomkorlátozásokat, hogy temetőkhöz utazók minél zavartalanabbul haladhassanak.

Az útépítési munkálatok a kegyeleti hétvége után, november 2-án, hétfőn folytatódnak az új ütemterv szerint. A novemberi felújítások pontos helyszíneiről és a várható forgalmirend-változásokról a későbbiekben adnak részletes tájékoztatást az illetékesek.

Bár a munkavégzés miatti korlátozások átmenetileg megszűnnek, az utakon várható erős forgalom miatt érdemes fokozott óvatossággal vezetni.

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Indulás előtt továbbra is ajánlott tájékozódni az aktuális közlekedési helyzetről az Útinform weboldalán vagy a navigációs alkalmazások segítségével.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Nándorfi Máté

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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