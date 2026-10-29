Jön a magyar gazdaság egyik legfontosabb adata - Egy fájdalmas meglepetés is benne van a pakliban

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Várhatóan a második negyedévihez hasonló éves növekedési ütemet mutatott a magyar gazdaság a július és szeptember közötti időszakban. Ez azonban a bázishatás miatt azt jelenti, hogy negyedéves összevetésben jelentősen lassulhatott a GDP-növekedés, sőt kellemetlen esetben egy stagnálás is benne lehet a pakliban. A kockázatok ugyanis jelentősek, elsősorban a mezőgazdaság okozhatott csalódást a nyáron.

Jön a magyar gazdaság egyik legfontosabb adata

Péntek reggel publikálja a KSH a harmadik negyedéves előzetes GDP-adatot, melyből kiderül, hogyan muzsikált a magyar gazdaság július és szeptember között. A második negyedévben 0,5%-os volt a bővülés, éves alapon pedig mindez 1,7%-os növekedést jelentett.

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint év/év alapon kitarthatott a lendület, a második negyedévhez hasonló növekedési ütemre számítanak. Ez ugyanakkor a tavalyi bázis miatt lassuló negyedéves dinamikát jelenthet. Sőt, néhány szakértő szerint az sem zárható ki, hogy

kellemetlen meglepetéssel szembesülünk, és csak stagnálás körüli teljesítményt mutatott a gazdaság.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2026. q3 éves 2026. q3 negyedéves 2026. éves átl. 2027. éves átl. Becsey Zsolt UniCredit Bank 1,4 0,00 1,6 2,2 Kiss Péter Amundi 1,9 0,35 1,9 2,8 Németh Dávid K&H Bank 1,8 0,30 1,8 2,4 Nyeste. O. / Nagy J. Erste Bank 1,7 0,30 1,7 2,2 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 1,9 0,40 1,8 2,5 Rezessy Gergely OTP Bank 1,7 0,30 1,7 2,6 Rodic Ádám MBH Bank 2,1 0,50 1,8 2,5 Török Zoltán Raiffeisen Bank 1,6 0,00 1,7 2,4 Virovácz Péter ING Bank 1,6 0,20 1,9 3,1 konszenzus (medián) 1,7 0,30 1,8 2,5 Forrás: Portfolio

A mezőgazdaság lehetett a kerékkötő

Az első negyedévben a választási költekezéshez köthető egyedi hatások mellett a mezőgazdasági teljesítmény is hozzájárult a növekedéshez. Utóbbi viszont csökkent a második negyedévben és a harmadik negyedévben is minden bizonnyal visszafogja majd a gazdasági teljesítményt, ráadásul ebben a negyedévben a legnagyobb az ágazat súlya – emelte ki Rezessy Gergely, az OTP Bank elemzője. A mezőgazdaság hatását kiszűrve azonban az alapfolyamatokban a növekedés gyorsulását várja a szakember, a nem-mezőgazdasági GDP növekedése a harmadik negyedévben 2,4%-ra gyorsulhat év/év alapon.

Gyenge adatra számítunk. Bár kiemelkedően jó periódusa volt az iparnak és a szolgáltató ágazatok többsége is pozitív növekedést produkálhatott, a fogyasztás bővülése szerintünk lassult, miközben a költségvetés is visszafogta a keresletet főként a felhalmozási célú kiadások befagyasztása révén

- foglalta össze Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank szakértője szerint az aszály érdemi negatív hatással járt mind a mezőgazdaság, mind a logisztika, mind a turizmus terén.

Az ipar növekedését jelentős részben három nagy gyár okozza: a Foxconn, a BMW és a Mercedes. A külső kereslet összességében továbbra is gyenge, nem beszélhetünk általános fellendülésről az ágazatban – tette hozzá a fentiekhez Regős Gábor. Ugyanakkor a Gránit Alapkezelő szakembere szerint ezeknek a hozzáadott értéke kisebb, mint a kibocsátásra gyakorolt hatásuk, ráadásul az ipari teljesítményt is visszafogta a nyári energiakrízis és a paksi atomerőmű átmeneti korlátozása.

Felhasználási oldalon a fogyasztás a bérek növekedése és az alacsony infláció miatt továbbra is a gazdaság fő húzóereje lehetett – vetítette előre Regős. Ez a húzóerő azonban várhatóan mérsékeltebb, mint az első félévben, tekintettel arra, hogy a választásokat megelőző transzferek hatása fokozatosan mérséklődik, illetve kifut.

A mostani GDP-adatot tehát számos, inkább lefelé mutató kockázat övezi és rámutat a gazdasági helyzet ellentmondásosságára – pozitív oldalon a javuló jövedelmi helyzetre és ipari termelésre, míg negatív oldalon a romló munkaerőpiaci adatokra, illetve a mezőgazdaság és az építőipar gyenge teljesítményére

- foglalta össze a Gránit Alapkezelő elemzője.

A harmadik negyedévre vonatkozó ágazati havi adatok megjelenése előtt meglehetősen nagy bizonyossággal állítottam, hogy érdemi esély van egy nagyon rossz negyedévre. Az aszály, a hőhullámok, a paksi krízis, az önkéntes leállások mind abba az irányba mutattak, hogy itt érik egy negyedéves bázisú GDP-visszaesés. Ehhez képest az adatok, főleg az ipari és külkereskedelmi statisztikák azt sugallták, hogy a magyar gazdaság komoly fájdalmak nélkül átvészelhette a nyári válságot. Az agrárium teljesítménye azonban rendkívül rossz lehetett – vélekedik Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint az agrárium mellett a rendkívül hektikusan mozgó építőipari teljesítmény is visszahúzó erő lehetett a harmadik negyedévben.

A növekedést elsősorban az ipari teljesítmény javulása támogathatta: júliusban 4,7%-kal, augusztusban pedig 8,7%-kal emelkedett az ipari termelés volumene, amelyben kiemelt szerepe volt a járműipar és az elektronikai ágazat erősödésének – véli Rodic Ádám, az MBH Bank elemzője.

A súlyos nyári aszály okozta mezőgazdasági visszaesés egyértelműen nyomott hagyhatott az összteljesítményen. Ezt azonban ellensúlyozhatta az ipar stabil növekedése, melynek teljesítményén az augusztusi paksi leállás sem hagyott nagyobb nyomot az eddig ismert adatok alapján – egészítette ki a fentieket meglátásaival Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.

Mit okozhatnak a kormány tervei?

A harmadik negyedéves előrejelzés után a szakértők szerint 2026 egészében is hasonló ütemben, 1,8%-kal növekedhet a magyar gazdaság. Ez azt jelenti, hogy már nem romlottak érdemben a prognózisok azt követően, hogy tavaly még 3 százalék feletti jóslatok is voltak az idei évre vonatkozóan.

A jövőt illetően egyelőre kitartanak amellett az elemzők, hogy 2027-ben 2-3 százalékra gyorsulhat a magyar gazdaság növekedése. A 2,5%-os medián mellett egyetlen elemző vár jövőre dinamikusabb, 3 százalék feletti bővülést. Az elmúlt hónapokban egyelőre nem látszik nagy változás ezekben a prognózisokban. A Pénzügyminisztérium idén 1,7, jövőre 2,4 százalékos növekedéssel számol, ami így megfelel az elemzői várakozásoknak, sőt, még egy hajszállal alacsonyabb is azoknál.

Az elmúlt napokban a kormány kiterítette lapjait a 2027-es költségvetéssel kapcsolatban, így már azzal is számolhatnak az elemzők, milyen hatása lehet a büdzsének a gazdasági növekedésre. A Pénzügyminisztérium kimondott célja, hogy az aktivitás jelentős visszafogása nélkül hajtsa végre a fiskális konszolidációt, ezzel kapcsolatban pozitív nemzetközi példákat is említettek.

A növekedés szempontjából kedvező, hogy a hiánycsökkentés jelentős része a korábbi pazarló kiadások, túlárazott beszerzések visszavágásával történik, ami érdemben nem befolyásolja a növekedést – emelte ki Rezessy Gergely. Másik oldalról azonban a nagyvállalatok megemelt adóterhelése, a vagyonadó és a különadók további szigorítása visszafoghatja a vállalkozások beruházási kedvét az OTP elemzője szerint.

Az Unicredit Bank egy tized százalékponttal lefelé módosította 2027-es előrejelzését a költségvetés ismeretében. Maga a keresletszűkítés terve egy ettől nagyobb lefele GDP revíziót is indokolna, ugyanakkor a megtakarítás szerkezetéből fakadóan a reálgazdasági hatás nem lesz érdemi – árulta el Becsey Zsolt.

Összességében semleges lehet az ismert kormányzati tervek hatása a GDP-re, az uniós források a beruházásokat támogathatják, az alacsonyabb jövedelműek keresletnövekedése is pozitív, viszont az adóemelések és kormányzati fogyasztásvisszafogás negatív – vélekedik Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője.

Az ING Bank 2027-es előrejelzése meglehetősen optimista, főként az ipari és még inkább a mezőgazdasági teljesítmény vonatkozásában. A kormányzat várakozásait is meghaladó GDP-növekedés még nagyobb teret engedne a gyors költségvetési konszolidációnak – véli Virovácz Péter. Ugyanakkor az ING forgatókönyve mögött így a legnagyobb negatív kockázat, hogy a mezőgazdasági teljesítmény várt felpattanása elmarad. Az idei rossz év után könnyen lehet, hogy egy újabb gyenge év következik, ami így az alacsony bázis ellenére sem segíti majd olyan nagy mértékben a gazdaságot, mint azt láttuk a 2022-es negatív rekordot követő nagy 2023-as mezőgazdasági felpattanás kapcsán.

A kormány jövő évre tervezett kiigazítási csomagja előrejelzésünk szerint elsősorban a GDP szerkezetét módosítja, miközben az összesített növekedési hatás mérsékeltebb – emelte ki Rodic Ádám. Szerinte az alacsonyabb jövedelműek felé irányuló transzferek tovább erősíthetik a fogyasztást, miközben a vállalati beruházások elmaradhatnak a magasabb adóterhelés miatt.

Szintén semleges növekedési hatásra számít a költségvetés miatt Németh Dávid, a K&H Bank elemzője szerint a beruházások élénkülhetnek az uniós források miatt, viszont az állami kiadások visszafogása ezt ellensúlyozza. Hangsúlyozta, hogy a külső kockázatok jelentősek, a geopolitika, az energiapiac és a globális finanszírozási költségek alakulása a magyar gazdasági növekedést is befolyásolhatja.

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