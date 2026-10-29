Kedden eldőlhet, ki lesz az új legfőbb ügyész

A jövő heti hétfői ülés előtt a parlament megemlékezik a közelmúltban elhunyt Getto József volt szabad demokrata képviselőről, majd napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök.
A napirend előtti felszólalásokat az interpellációk és az azonnali kérdések követik, majd a Ház áttér a bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitáira. Ezek során tárgyalnak
- a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről,
- a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területekről,
- december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításról.
- Szintén megvitatják a környezet védelmének általános szabályairól,
- a cégnyilvánosságról,
- a bírósági cégeljárásról és
- a végelszámolásról szóló törvényről és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő javaslatokat.
- A képviselők megtárgyalják a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről, valamint
- a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló előterjesztéseket.
A keddi ülésnap előtt a parlament megemlékezik a Magyar Tudomány Ünnepéről, ismét felszólal Magyar Péter miniszterelnök, majd a politikusok a hétfőn megvitatott indítványokról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank 2025. évi üzleti jelentésének és beszámolójának elfogadásáról szavaznak.
A döntéshozatalokat követően az Országgyűlés előbb - a jelöléstől függően - megválaszthatja a Független Közmédia Testület három, az ellenzéki frakciók által jelölt új tagját,
utána pedig titkos szavazással dönthet arról, hogy támogatja-e a legfőbb ügyésznek jelölt Fejes Péter megválasztását.
Amennyiben megválasztják, az új legfőbb ügyész az eredmény kihirdetését követően leteszi esküjét.
Az Országgyűlés kedden több indítvány általános vitáját is lefolytathatja. Ezek
- a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról,
- a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról,
- egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról, valamint
- a vagyonadóról szólnak.
- Emellett napirendre kerül az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározat módosítása.
Szerdán az egyes törvényeknek a vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról és az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslatok együttes általános vitájával kezdődik az ülésnap.
Ezután a képviselők megvitathatják az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emeléséről, a kereskedelemről, valamint a gazdasági kamarákról szóló törvényekhez benyújtott módosító indítványokat.
A Ház szintén tárgyalhat a magyar kormány és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti, a polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos magyarországi együttműködés elősegítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.
Csütörtökön az Európai Unió és Mexikói közötti politikai, gazdasági és együttműködési stratégiai partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló indítvány, illetve a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról, valamint a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvények módosításának vitája szerepel a napirenden.
November 9-én, hétfőn a képviselők megemlékeznek a magyar jelnyelv napjáról, amit várhatóan a kormányfő napirend előtti felszólalása követ. A kéthetes ülés a kérdésekkel és az azonnali kérdésekkel zárul.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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