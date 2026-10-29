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Két embert letartóztattak a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében
Gazdaság

Két embert letartóztattak a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében

Portfolio
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Letartóztatott egy férfit és egy nőt csütörtökön a Győri Járásbíróság nyomozati bírája a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében indult adóhatósági eljárásban - közölte a Győri Törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel.

Havasiné Kulcsár Petra elmondta, hogy

az egy hónapra elrendelt kényszerintézkedés azért szükséges, mert fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélye.

Hozzátette: az ügyészségen kívül a gyanúsítottak és védőik is fellebbeztek a döntés ellen, utóbbiak enyhébb kényszerintézkedés elrendelését kérve. Az ügyben a nyomozás folytatódik.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség szerdán közölte, hogy

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a férfi és a nő annak a bűnszervezetnek voltak a tagjai, amelynek célja lélegeztetőgépek és maszkok adásvételéből származó haszon adóterhek megfizetése nélküli megszerzése volt.

A vádhatóság szerint a nő a céghálózat könyvelését végezte, a férfi a "bűnös pénz" egy részét egy külföldi cég bankszámlájáról készpénzben vette fel.

A megalapozott gyanú szerint a bűnszervezetet két férfi 2020-ban hozta létre azzal a céllal, hogy az általuk képviselt és közösen irányított gazdasági társaságok felhasználásával az állami szerveknek értékesített lélegeztetőgépek és maszkok adásvételéből származó, több milliárd forintos hasznot fiktív számlák segítségével realizálják.

Egy olyan céghálózatot hoztak létre, amelyet névleges ügyvezetők által irányított, tényleges gazdasági tevékenységet nem végző gazdasági társaságok - köztük egy győri székhelyű cég - alkottak.

Az ügyészség szerint az elkövetők a lélegeztetőgépek, maszkok adásvételéből származó hasznot a céghálózaton belül továbbutalták, a pénz egy részét készpénzben felvették.

A nyomozó hatóság Ausztria területére is kiterjedő akciót hajtott végre, költségvetési csalás, valamint pénzmosás bűntette miatt tizenegy embert gyanúsítottként hallgatott ki, továbbá több mint egymilliárd forint összegű vagyont biztosított.

A bűnszervezet egyik irányítóját Ausztriában fogták el, a másik irányító Indonéziában tartózkodik, vele szemben európai- és nemzetközi elfogató parancsot bocsátott ki a bíróság.

A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya kedden arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az állami szerveknek lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat beszerző elkövetők 3 milliárd forint hasznot mostak tisztára, majd 660 millió forint adó befizetését kerülték el.

A tájékoztatás szerint a bűnszervezet irányítói és a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közötti szerződések eredményeképpen 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából. Az eszközökért a magyar állam 15,6 milliárd forintot fizetett.

A rendőrség két embert köröz a beszerzések ügyében indult adóhatósági eljárással összefüggésben. A police.hu szerint a 48 éves Kósa Gábor és a 44 éves Májer Bálint körözését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya rendelte el kedden pénzmosás miatt elfogatóparancs, illetve bíróság európai elfogatóparancsa alapján.

Kósa Gábor a felszámolás alatt álló iSRV Zrt. vezérigazgatója és a szintén felszámolás alatt álló OTT-ONE Nyrt. stratégiai tanácsadója, Májer Bálint az OTT-ONE Nyrt. egykori vezérigazgatója.

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