Két embert letartóztattak a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében

Havasiné Kulcsár Petra elmondta, hogy
az egy hónapra elrendelt kényszerintézkedés azért szükséges, mert fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélye.
Hozzátette: az ügyészségen kívül a gyanúsítottak és védőik is fellebbeztek a döntés ellen, utóbbiak enyhébb kényszerintézkedés elrendelését kérve. Az ügyben a nyomozás folytatódik.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség szerdán közölte, hogy
a férfi és a nő annak a bűnszervezetnek voltak a tagjai, amelynek célja lélegeztetőgépek és maszkok adásvételéből származó haszon adóterhek megfizetése nélküli megszerzése volt.
A vádhatóság szerint a nő a céghálózat könyvelését végezte, a férfi a "bűnös pénz" egy részét egy külföldi cég bankszámlájáról készpénzben vette fel.
A megalapozott gyanú szerint a bűnszervezetet két férfi 2020-ban hozta létre azzal a céllal, hogy az általuk képviselt és közösen irányított gazdasági társaságok felhasználásával az állami szerveknek értékesített lélegeztetőgépek és maszkok adásvételéből származó, több milliárd forintos hasznot fiktív számlák segítségével realizálják.
Egy olyan céghálózatot hoztak létre, amelyet névleges ügyvezetők által irányított, tényleges gazdasági tevékenységet nem végző gazdasági társaságok - köztük egy győri székhelyű cég - alkottak.
Az ügyészség szerint az elkövetők a lélegeztetőgépek, maszkok adásvételéből származó hasznot a céghálózaton belül továbbutalták, a pénz egy részét készpénzben felvették.
A nyomozó hatóság Ausztria területére is kiterjedő akciót hajtott végre, költségvetési csalás, valamint pénzmosás bűntette miatt tizenegy embert gyanúsítottként hallgatott ki, továbbá több mint egymilliárd forint összegű vagyont biztosított.
A bűnszervezet egyik irányítóját Ausztriában fogták el, a másik irányító Indonéziában tartózkodik, vele szemben európai- és nemzetközi elfogató parancsot bocsátott ki a bíróság.
A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya kedden arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az állami szerveknek lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat beszerző elkövetők 3 milliárd forint hasznot mostak tisztára, majd 660 millió forint adó befizetését kerülték el.
A tájékoztatás szerint a bűnszervezet irányítói és a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közötti szerződések eredményeképpen 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából. Az eszközökért a magyar állam 15,6 milliárd forintot fizetett.
A rendőrség két embert köröz a beszerzések ügyében indult adóhatósági eljárással összefüggésben. A police.hu szerint a 48 éves Kósa Gábor és a 44 éves Májer Bálint körözését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya rendelte el kedden pénzmosás miatt elfogatóparancs, illetve bíróság európai elfogatóparancsa alapján.
Kósa Gábor a felszámolás alatt álló iSRV Zrt. vezérigazgatója és a szintén felszámolás alatt álló OTT-ONE Nyrt. stratégiai tanácsadója, Májer Bálint az OTT-ONE Nyrt. egykori vezérigazgatója.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Amikor maga telefonált, a NAV szólt a nemzetközi körözéséről a Szijjártó Péter által kötött üzlet kulcsfigurájának
Azt állítja, hogy hazajön Baliról és együtt működik majd a hatóságokkal.
Bekövetkezett, amitól a vezér tartott a milliárdos bankháborúban: feldarabolhatják a világ legrégebbi bankját
Besült Luigi Lovaglio vezérigazgató terve.
Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban
Van még hova fejlődni.
Rendőrségi ügy lett a Google mesterségesintelligencia-projektjéből: vizsgálat indult, leállították az építkezést
A projekt a techóriás nemrég bejelentett, 15 milliárd dolláros fejlesztési programjának része.
A Google leleplezte az új kiberbiztonsági csúcsfegyverét
Itt a Gemini 4 Carbon.
Európa megnyitja az olajtartalékokat, a dízelárakon is meglátszhat a hatás
42 millió hordóval száll harcba Európa.
Letarolja a piacot a népszerű elhízás elleni szer, több jó hírt is közölt az Eli Lilly
Emelkedik is az árfolyam.
Kimondta a korábbi amerikai elnök: Donald Trump elárulta Ukrajnát és letérdelt Putyin előtt
Amerika sorra hagyja magára szövetségeseit Oroszország kegyeiért.
Így lesz lakásod a következő 1 évben - ingyenes webinár a Wekerle Pluszról
Az Otthon Start óta többen vettek lakást hitelből, és ez az árakban is meglátszott. Mára viszont fordult a helyzet: a használt piacon csökken a vásárlóerő, 2026 nyár végén pedig már a 10%
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban
Van még hova fejlődni.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.