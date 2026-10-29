Konfliktusforrásból versenyelőny: tudatos stratégiát igényel a több generációs munkavállalói közösség hatékony irányítása

Portfolio: Ma már egyáltalán nem ritka, hogy egy munkahelyen egyszerre több generáció dolgozik együtt. Ez inkább lehetőség vagy konfliktusforrás, és mégis mekkora a tét egy cég működése szempontjából?

Bereczki Enikő: Akkor lehet a helyzetből előnyt kovácsolni, ha foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nem is önmagában a generációk közötti különbség a probléma, hanem ha egy szervezet nem tud mit kezdeni ezekkel a különbségekkel. Márpedig különbségek vannak: a különböző generációk tagjai behozzák azokat az élményeket, attitűdöket, felfogásokat, amelyek arra a korszakra jellemzőek, amelyben felnőtté váltak.

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Ahol a különböző generációk tagjai nem értik egymás működését, ott a sokszínűség könnyen konfliktusforrássá válhat. Ezt tréningeken, workshopokon is számtalanszor tapasztalom. Ugyanakkor a különböző életkorú munkatársak kiegészíthetik egymás tudását és tapasztalatát, ami a vállalati termelékenységre is pozitívan hathat. Ami biztos:

ha nem foglalkozunk a kérdéssel, annak súlyos következményei lehetnek, a termelékenység akár huszonöt százalékkal is bezuhanhat.

A generációs együttműködés ezért nem pusztán HR-kérdés, hanem üzleti és vezetői felelősség is. Ha a szervezet képes összehangolni a különböző tapasztalatokat, munkamódszereket és nézőpontokat, az az innovációt és a problémamegoldást is erősítheti. Ehhez azonban tudatosan meg kell teremteni az együttműködés feltételeit, mert a különböző generációk nem feltétlenül értik meg automatikusan egymás szempontjait.

Részleteznéd, hogy milyen konkrét különbségek jelennek meg a mindennapi vállalati működésben, amikor eltérő korcsoportba tartozó munkatársakról beszélünk?

B.E.: A generációs sokszínűség nem pusztán azt jelenti, hogy más életkorú emberek ülnek egy munkahelyen: azt is feltételezi, hogy eltérő tapasztalatokkal és problémamegoldási stratégiákkal rendelkező egyéneknek kell egymással együttműködniük. Egy rangidős, akár húsz éve a vállalatnál dolgozó munkatárs például azonnal a „láttunk már ilyet” tapasztalatához nyúl. Egy fiatalabb kolléga ellenben sokszor előbb a technológiához fordul: nézzük meg, mit mond erről a ChatGPT.

Ez nem azt jelenti, hogy egyikük jobban, másikuk rosszabbul akarja megoldani a problémát. Egyszerűen másképp szocializálódtak.

És éppen ez lehet az érték: ha több nézőpont találkozik, jobb döntés születhet, mintha bármelyikük egyedül dolgozna.

Milyen cégmérettől érdemes egyáltalán ezzel tudatosan foglalkozni? Ez csak nagyvállalati téma?

B.E.: Egyáltalán nem. Már kisebb szervezeteknél is fontos lehet, különösen akkor, ha a csapat növekedni kezd, és megjelennek benne különböző életkorú munkatársak. Egy tíz fő alatti cégben még lehet, hogy mindenki hasonló korosztályból érkezik, de harminc fő körül már nagyon könnyen eltérhetnek a csapatok normái, a kommunikációs szokások és az elvárások.

Bereczki Enikő Mentor-Szanator Kft., generációkutató Generációkutató, tréner és író, aki az oktatáskutatás területéről érkezve közel két évtizede foglalkozik a generációk együttműködésének kérdéseivel. Felsővezetőket, munkavállalókat és fiatalokat támog … Tovább

Kisebb cégeknél nem feltétlenül komplex generációs stratégia kell először, hanem világos elvárások, a vezető személyes példája és a kommunikációs szabályok rendezése. A vezetőknek abban is fontos szerepük van, hogy ne engedjék megerősödni az életkor alapú negatív sztereotípiákat, mert könnyen elsiklunk az egyéni képességek és erősségek felett.

Érdemes inkább azt megvizsgálni, hogy ki miben tud hozzájárulni a közös munkához, és milyen feltételek mellett tud igazán jól teljesíteni. Már egy jól felépített műhelybeszélgetés vagy előadásra épülő workshop is sokat segíthet.

Súrlódási pontok tehát óhatatlanul akadnak, de vajon melyek ezek tipikusan?

B.E.: Nagyon gyakran a kommunikáció. Például az, hogy ki milyen csatornát használ, hogyan ad visszajelzést, hogyan köszön, hogyan kezeli az időt. Szinte mindenhol előfordul például, hogy a fiatalokra azt mondják: nem köszönnek. De sokszor nem rosszindulatról vagy hanyagságról van szó, hanem arról, hogy nem tisztázott, mi az adott szervezetben az elvárás.

Ahogy beszélünk szeretetnyelvről, úgy teljesen megalapozott a tiszteletnyelv létjogosultsága is. A különböző generációknál ugyanis más-más fejezheti ki a tiszteletet.

Egy idősebb munkatárs számára például fontos lehet a formálisabb megszólítás vagy az, hogy miként adják át neki az új információt. A fiatalabbaknál viszont nem feltétlenül a tiszteletlenség jele, ha rögtön tegeznek valakit. Más közegben nőttek fel: sokan a nagyszüleiket sem magázzák, a szervezetek laposodnak, a közösségi médiában pedig szinte mindenki tegez mindenkit.

A kölcsönös tanulásnak ugyanakkor kétirányúnak kell lennie − ahogy arra "A generációk a munkahelyen" című könyvemben számtalan példát és módszert is felsorakoztattam. A tapasztaltabb munkatársak átadhatják a szervezeti tudást és a szakmai rutinjukat, a fiatalabbak pedig új technológiai megoldásokkal, friss nézőpontokkal gazdagíthatják a közös munkát.

Nem az a cél, hogy az egyik generáció alkalmazkodjon a másikhoz, hanem hogy mindannyian megtaláljuk azokat a közös szabályokat, amelyek mellett hatékonyan és kölcsönös tiszteletben tudunk együtt dolgozni.

Ezért kell ezeket tudatosítani. Nem abból kell kiindulni, hogy a másik rosszindulatú vagy tiszteletlen, hanem abból, hogy mást tanult meg természetesnek.

Hogyan lehet egy szervezetben jól kezelni a generációs különbségeket? Van valamilyen általános recept, vagy mindig szervezettre szabottan kell eljárni?

B.E.: Én ezt általában négy lépésben közelítem meg. Az első a diagnózis: meg kell érteni, mi történik valójában. Ehhez kellhetnek interjúk, anonim kérdőívek, vezetői beszélgetések. Más beavatkozást igényel, ha a kommunikáció akadozik, és mást, ha például a vezetők következetlenek.

A második lépés a szemléletformálás. Itt akár egy előadás is jó kiindulópont lehet, de fontos, hogy az adott célcsoport nyelvén szólaljunk meg – legyen szó irodai munkatársakról, mérnökökről vagy kékgalléros dolgozókról. A harmadik a készségfejlesztés: konkrét helyzeteken dolgozunk, például hogyan adunk visszajelzést, hogyan egyeztetünk kommunikációs csatornákról, hogyan osztjuk meg a tapasztalatot. Végül jön a közös elvek és keretek megfogalmazása, amelyeket a vezetői gyakorlatban és a napi munkavégzésben is alkalmazni lehet.

Hogy látod, ha dolgozol egy vállalatnál, ott mennyi idő alatt lehet rendbe tenni a dolgokat, illetve igényel-e később folyamatos munkát az ideálisan "feljavított" helyzet megőrzése?

B.E.: A tanulságok átbeszélése és tudatosítás után a vezetői térfélen pattog a labda. Sajnos kevés az érdemi utókövetés, pedig nagyon hasznos lenne.

Az X-generáció tagjai lassan a nyugdíjkorhatár felé araszolnak, és itt jön be a tudásátadás kérdése. Eközben a fiatal munkavállalók érdekérvényesítő képessége megnőtt, hiszen a szüleik generációjához képest nagyjából fele annyian vannak, és automatizációval önmagában nem orvosolható a munkaerőhiány.

B.E.: Valóban kevés a fiatal, márpedig a szervezeti tudást át kell adni.

Megjelent ugyanakkor egy új jelenség is: a fordított szocializáció, amikor a fiatalabbak tanítják az idősebbeket, például technológiai kérdésekben. Ezt sem lehet azonban koncepció nélkül megoldani.

Nem elég összeereszteni egy fiatalabb és egy szenior kollégát. Mindkét felet fel kell készíteni arra, hogyan tanuljanak egymástól úgy, hogy közben megmaradjon a kölcsönös tisztelet.

Végezetül nézzük meg, hogy a vezetőkkel szembeni elvárás mennyiben alakult át az idők során, illetve az ebből adódó eltérések okozhatnak-e problémát olyan munkahelyen, ahol nem azonos korcsoportba tartozó munkatársak dolgoznak?

B.E.: A Z generáció sokkal több elvárást támaszt a vezetőkkel szemben, mint a korábbi generációk képviselői. A fiatalok azt is várják, hogy a vezető tudjon konfliktust kezelni, motiválni, inspirálni, jó példát mutatni. Ez elsőre kihívásnak tűnhet, de valójában az egész szervezet profitál belőle. Lehet, hogy egy X generációs munkavállaló is szeretne jobb vezetőt, csak ő még úgy nőtt fel, hogy nem feltétlenül kérdőjelezte meg a hierarchiát.

Ha egy vezető hajlandó félretenni az egóját, és nem azt mondja, hogy 'jó szakember vagyok, ez elég', hanem vezetőként is fejleszti magát, akkor nagyon komoly áttörések jöhetnek a generációk közötti együttműködésben.

Címlapkép forrása: EGYED PETER