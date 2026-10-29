Közel kétezer éves titokra derült fény: egy ókori nő személyes kincseit őrizte meg a vulkáni hamu

Hétköznapi használati tárgyakat, többek között szépítőszereket és egy amulett-nyakláncot találtak Pompejiben egy ókori szekrény maradványai között - adta hírül Pompeji régészeti parkja csütörtökön - közölte az MTI. A régészek közleménye szerint egy élet emlékeit őrizte meg a szekrény, amelyet az ókori városközpontban, a ma Abbondanza (Bőség) nevű utca egyik lakóházában találtak meg. A házat korábbi - jelenleg már nem látható - feliratok alapján Cornelius Maximusnak tulajdonították.

A Vezúv 79-es kitörésekor a faszekrény leégett, de maradványait, valamint tartalmát ugyanazon a helyen találták meg, ahol tulajdonosa hagyta. A szekrényben találtak egyértelműen női tulajdonosra utalnak:

a szépítkezéshez szükséges szerek és tárgyak között

és tárgyak között előkerült egy csipesz és egy kozmetikumokhoz használt hegyezőeszköz,

és egy kozmetikumokhoz használt egy balzsam tárolására használt üvegcse,

tárolására használt illatanyag-égető

és egy kis méretű bronzmécses.

Egy külön faládácskában ólomsúlyokat találtak, ami arra utal, hogy a ház lakosai kereskedelmi tevékenységet végeztek. Bronz, üveg és kerámia vázák és lábasok is előkerültek: hétköznapi eszközök, amelyek egyben emléktárgyak is voltak, ezt bizonyítja egy finoman kidolgozott kicsi kancsó, amelyet tobozpikkelyek díszítenek.

Rendkívüli leletnek számít egy nyaklánc, amelyet huszonnégy miniatűr, üveg és kristály medál díszít. Az apró figurák között szerepel a bajelhárítóként ismert Bész egyiptomi isten alakja és Merkúr istené, de a nyakláncon apró kezeket, lábakat, tobozokat, gyümölcsfürtöket ábrázoló medálok is lógtak. Amulettről lehetett szó, amelyet ókori szokás szerint a szekrényekben vászonzacskókban őriztek.

A szekrény 38 bronzérmét is megőrzött.

"Pompeji nem csak nagy műkincsek helyszíne: az ásatások során előkerülő leghétköznapibb tárgyak segítenek a múlt emberi arculatának felfedezésében. A mostani tárgyak egy pompeji nő életet idézik fel személyes pillanataival és emlékeivel.

Nem árulják el, kiről van szó, de ezek a töredékek közeli bepillantást nyújtanak mindennapi életébe

- idézi az MTI Gabriel Zuchtriegelt, a régészeti park igazgatóját.

Az ásatás érdekességének számít, hogy az épületben megmaradt egyik amforában két egércsontvázat is találtak.

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