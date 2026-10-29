Lángba borult egy budapesti szórakozóhely

Tűz ütött ki csütörtök este egy budapesti, VII. kerületi szórakozóhelyen. A Kazinczy utcai vendéglátóhelyen mintegy kétszáz négyzetméteren csaptak fel a lángok, de a tűzoltók sikeresen megfékezték a tüzet, és mindenki épségben elhagyta az épületet.

A lángok elsősorban a szórakozóhely berendezési tárgyait és falburkolatát pusztították el, emellett néhány négyzetméteren a pince is károsodott. A kiérkező tűzoltók több vízsugárral avatkoztak be, így megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a szórakozóhely felett található lakásokra, amelyeknél csupán a nyílászárók rongálódtak meg.

A helyiséget a vendégek és a személyzet is időben, sérülések nélkül el tudta hagyni.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egyelőre nem tudni pontosan, hogy hányan tartózkodtak bent a tűz keletkezésének pillanatában.

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