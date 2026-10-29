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Megérkezett a friss előrejelzés: mutatjuk, hol kell esőre és szélre készülni a hétvégén Magyarországon
Gazdaság

Megérkezett a friss előrejelzés: mutatjuk, hol kell esőre és szélre készülni a hétvégén Magyarországon

MTI
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Felhős, borult időre van kilátás a hétvégén, helyenként eső, zápor is előfordulhat, a szél megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 10-12 Celsius-fok körül alakul, az éjszakák még általában fagymentesek lesznek. Vasárnap, mindenszentek napján elsősorban a délnyugati országrészben fordulhat elő eső, zápor - derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.

Pénteken folytatódik az alapvetően felhős idő, majd a déli óráktól főként északon és a délkeleti tájakon már előbukkan a nap, míg a Dél-Dunántúlon akadhatnak tartósan borult részek is.

Időszakos gyenge eső, zápor a középső országrész feletti összeáramlásban, annak is egyre inkább a déli szakaszán fordulhat elő.

Az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül, helyenként megerősödik az északias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható.

Szombaton többnyire erősen felhős, helyenként tartósabban borult lesz az ég, helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 8 fok között, a szélcsendes, derült helyeken pár fokkal hűvösebben alakul. Kora délután 9-15 fok valószínű.

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Vasárnap, mindenszentek napján erősen felhős vagy borult időre van kilátás, de lehetnek időszakosan naposabb területek is. Elszórtan eső, zápor - nagyobb eséllyel a délnyugati országrészben - előfordulhat. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 6 fok között alakul, de a derült, szélcsendes részeken kissé hűvösebb lehet az idő. Kora délután 8-14 fok valószínű.

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