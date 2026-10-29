Megjöttek a friss adatok: így indult el az idei „influenza-szezon” Magyarországon

A 2026/2027-es légúti fertőzéses időszak – köznapi elnevezéssel: „influenza-szezon” – hivatalosan a 40. héten indult. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 42. heti adatai vegyes képet mutatnak az egy évvel ezelőtti állapothoz képest.

Idén 1290 háziorvos és házi gyermekorvos küld heti jelentéseket a légúti figyelőszolgálatnak, ami kettővel több, mint egy évvel ezelőtt, de

a másfél évtizede tartó csökkenő trendet nem töri meg.

A 42. héten 166 500-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI), közülük 16 ezren – azaz 9,6 százalékuk – influenzaszerű megbetegedés (ILI) tüneteivel.

Az ARI terén az idei szezon az előző négynél enyhébben indult.

ILI tekintetében tavaly és két évvel ezelőtt valamivel rosszabb volt a helyzet.

Az influenzaszerű megbetegedések aránya szinte hajszálra ugyanúgy indult, mint 2024-ben, míg egy éve magasabban járt a ráta.

A sentinel orvosok által ledott minták száma (169) elmaradt az egy évvel ezelőttitől (198). A SARS-CoV2-pozitivitás 4,7% volt a 42. héten, jóval az előző három év azonos hetében mért számok alatt (20,7%, 21,1%, 15,9%).

Az RSV (légúti óriássejtes vírus) pozitivitási rátája a 22. héten még 6,7% volt idén (tavaly 4% volt az interszezonális csúcs a 23. héten), de az idei szezon mintáiban a 42. héten tűnt fel először (1 pozitív minta, 0,6%-os pozitivitás).

A 42. héten 87 beteget vettek fel kórházba súlyos akut légúti fertőzéssel (SARI), többet, mint egy éve (77), ám jóval kevesebbet, mint kettő (196) vagy három évvel ezelőtt (170).

Intenzív/szubintenzív ellátásra nyolcan szorultak, többen, mint egy éve (5), ugyanannyian, mint 2023-ban, de kevesebben, mint két éve ilyenkor (13).

A SARI-val kórházban lévők 9,2 százalékának volt szüksége intenzív/szubintenzív ellátásra, ami magasabb arány az előző három évben mértnél (6,5%, 6,6%, 4,7%)

Címlapkép forrása: Mike Kemp via Getty Images