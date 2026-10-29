13°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megjöttek a friss adatok: így indult el az idei „influenza-szezon” Magyarországon
Gazdaság

Megjöttek a friss adatok: így indult el az idei „influenza-szezon” Magyarországon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A 2026/2027-es légúti fertőzéses időszak – köznapi elnevezéssel: „influenza-szezon” – hivatalosan a 40. héten indult. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 42. heti adatai vegyes képet mutatnak az egy évvel ezelőtti állapothoz képest.

Idén 1290 háziorvos és házi gyermekorvos küld heti jelentéseket a légúti figyelőszolgálatnak, ami kettővel több, mint egy évvel ezelőtt, de

a másfél évtizede tartó csökkenő trendet nem töri meg.

A 42. héten 166 500-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI), közülük 16 ezren – azaz 9,6 százalékuk – influenzaszerű megbetegedés (ILI) tüneteivel.

Az ARI terén az idei szezon az előző négynél enyhébben indult.

Még több Gazdaság

Az utolsó szó jogán beszélhet vesztegetési ügyében a volt fideszes képviselő – Pénteken első fokon zárul az ügy

Az atomháború fenyegetéséhez hasonló veszély közelít? Nemzetközi fellépésre lenne szükség az AI terén

Egy nyomkereső kutya kiszagolt valamit Seszták Miklós széfjénél

261029flu02

ILI tekintetében tavaly és két évvel ezelőtt valamivel rosszabb volt a helyzet.

261029flu04

Az influenzaszerű megbetegedések aránya szinte hajszálra ugyanúgy indult, mint 2024-ben, míg egy éve magasabban járt a ráta.

261029flu03

A sentinel orvosok által ledott minták száma (169) elmaradt az egy évvel ezelőttitől (198). A SARS-CoV2-pozitivitás 4,7% volt a 42. héten, jóval az előző három év azonos hetében mért számok alatt (20,7%, 21,1%, 15,9%).

Az RSV (légúti óriássejtes vírus) pozitivitási rátája a 22. héten még 6,7% volt idén (tavaly 4% volt az interszezonális csúcs a 23. héten), de az idei szezon mintáiban a 42. héten tűnt fel először (1 pozitív minta, 0,6%-os pozitivitás).

A 42. héten 87 beteget vettek fel kórházba súlyos akut légúti fertőzéssel (SARI), többet, mint egy éve (77), ám jóval kevesebbet, mint kettő (196) vagy három évvel ezelőtt (170).

Intenzív/szubintenzív ellátásra nyolcan szorultak, többen, mint egy éve (5), ugyanannyian, mint 2023-ban, de kevesebben, mint két éve ilyenkor (13).

A SARI-val kórházban lévők 9,2 százalékának volt szüksége intenzív/szubintenzív ellátásra, ami magasabb arány az előző három évben mértnél (6,5%, 6,6%, 4,7%)

Kapcsolódó cikkünk

Közel 1,5 millió magyar maradt állandó háziorvos nélkül – Lépéskényszerben a kormány

Ezért érdemes oltani a várandós kismamákat

Mélyponton stagnál az influenza elleni védelem: a 65 év felettiek alig több mint egyhatoda kapott ingyenes oltást

Furcsa lett az influenzaszezon vége, rekordot is hozott, nem is egyet

Címlapkép forrása: Mike Kemp via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: véget ért a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is
Cseh miniszterelnök Magyar Péter mellett állva: abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie
Minimálbér 2027: egy számítás megmutatja, mennyivel emelné a kormány jövőre a minimálbért?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility