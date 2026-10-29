13°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megvan az első konkrét magyar-cseh együttműködés
Gazdaság

Megvan az első konkrét magyar-cseh együttműködés

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magyar és a cseh kormány történetének első közös ülésén átfogó közlekedésfejlesztési egyezményt kötött a két ország. A megállapodás fókuszában a visegrádi államokat összekötő nagy sebességű vasúthálózat kiépítése, az európai nemzetközi járatok bővítése, valamint a zöld- és önvezető közúti technológiák összehangolása áll - számolt be Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter egy Facebook-bejegyzésben.

A két állam diplomáciai kapcsolatait erősítő eseményen Ivan Bednárik cseh közlekedési miniszter és magyar hivatali partnere a tárcák közötti első konkrét együttműködési megállapodást írta alá. A partnerség kiterjed a határokon átnyúló infrastruktúra fejlesztésére, a közlekedésbiztonságra, a dekarbonizációra, a katonai mobilitásra, valamint a rendelkezésre álló európai uniós források hatékony felhasználására.

A tárgyalások kiemelt témája a V4-országokat – Csehországot, Szlovákiát, Lengyelországot és Magyarországot – összekötő nagy sebességű vasúti hálózat volt

- számolt be Vitézy Dávid.

A cél egy olyan összehangolt, magas színvonalú rendszer létrehozása, amely a régiós utazásoknál érdemi alternatívát jelent.

Még több Gazdaság

Az utolsó szó jogán beszélhet vesztegetési ügyében a volt fideszes képviselő – Pénteken első fokon zárul az ügy

Az atomháború fenyegetéséhez hasonló veszély közelít? Nemzetközi fellépésre lenne szükség az AI terén

Egy nyomkereső kutya kiszagolt valamit Seszták Miklós széfjénél

A nagyszabású beruházások a tervek szerint jelentős uniós források bevonásával, a most már belátható közelségbe került 2030-as években valósulnak meg

- fogalmaz a magyar tárcavezető.

A távlati célok mellett napirenden van a meglévő személyszállítási hálózatok bővítése is. A tervek szerint a Prága, Pozsony és Budapest között közlekedő vonatok egy részének útvonalát a jövőben egészen Belgrádig meghosszabbítják. Emellett zajlik a munka a Budapestről Prágán át Németországba és az észak-európai nagyvárosokba tartó közvetlen vasúti összeköttetések fejlesztésén és újraindításán.

A megállapodás a vasúti fejlesztéseken túl a közúti szektorra is kiterjed, így a két ország az önvezető technológiák, a károsanyag-kibocsátás csökkentése és a közúti közlekedésbiztonság terén is szorosabbra fűzi a viszonyt.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: véget ért a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is

Cseh miniszterelnök Magyar Péter mellett állva: abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: véget ért a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is
Cseh miniszterelnök Magyar Péter mellett állva: abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie
Minimálbér 2027: egy számítás megmutatja, mennyivel emelné a kormány jövőre a minimálbért?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility