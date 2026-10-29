Megvan az első konkrét magyar-cseh együttműködés

A két állam diplomáciai kapcsolatait erősítő eseményen Ivan Bednárik cseh közlekedési miniszter és magyar hivatali partnere a tárcák közötti első konkrét együttműködési megállapodást írta alá. A partnerség kiterjed a határokon átnyúló infrastruktúra fejlesztésére, a közlekedésbiztonságra, a dekarbonizációra, a katonai mobilitásra, valamint a rendelkezésre álló európai uniós források hatékony felhasználására.

A tárgyalások kiemelt témája a V4-országokat – Csehországot, Szlovákiát, Lengyelországot és Magyarországot – összekötő nagy sebességű vasúti hálózat volt

- számolt be Vitézy Dávid.

A cél egy olyan összehangolt, magas színvonalú rendszer létrehozása, amely a régiós utazásoknál érdemi alternatívát jelent.

A nagyszabású beruházások a tervek szerint jelentős uniós források bevonásával, a most már belátható közelségbe került 2030-as években valósulnak meg

- fogalmaz a magyar tárcavezető.

A távlati célok mellett napirenden van a meglévő személyszállítási hálózatok bővítése is. A tervek szerint a Prága, Pozsony és Budapest között közlekedő vonatok egy részének útvonalát a jövőben egészen Belgrádig meghosszabbítják. Emellett zajlik a munka a Budapestről Prágán át Németországba és az észak-európai nagyvárosokba tartó közvetlen vasúti összeköttetések fejlesztésén és újraindításán.

A megállapodás a vasúti fejlesztéseken túl a közúti szektorra is kiterjed, így a két ország az önvezető technológiák, a károsanyag-kibocsátás csökkentése és a közúti közlekedésbiztonság terén is szorosabbra fűzi a viszonyt.

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