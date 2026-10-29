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Minimálbér 2027: egy számítás megmutatja, mennyivel emelné a kormány jövőre a minimálbért?
Gazdaság

Minimálbér 2027: egy számítás megmutatja, mennyivel emelné a kormány jövőre a minimálbért?

Portfolio
Gyors összefoglaló
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A kormány adócsökkentési bejelentéseiből arra lehet következtetni, hogy jövőre mérsékelt, nagyjából 5 százalékos bruttó minimálbér-emelés jöhet. Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, hogy 2027-ben a minimálbér személyi jövedelemadója 15-ről 9 százalékra csökken, és 680 ezer forintos fizetésig mindenki adója mérséklődik. A kormány közleménye, illetve a héten benyújtott törvényjavaslat ugyanakkor a bruttó minimálbér kétszereséről írt, ezért ha a két határ azonos, a jövő évi minimálbér 340 ezer forint lenne. Ez 5,3 százalékos emelést jelentene, ami közelebb áll a munkaadók 4 százalékos ajánlatához, mint a szakszervezetek által kért 14 százalékhoz. Az ilyen mértékű emelés a Pénzügyminisztérium középtávú tervébe is beleillene, amely 2027-re 5,6 százalékos átlagkereset-növekedéssel számol. Kérdéseinket elküldtük a Pénzügyminisztériumnak és a Szociális és Családügyi Minisztériumnak is.

680 ezer forintig

Magyar Péter miniszterelnök október 19-én, a parlamentben ismertette a 2027-es költségvetés főbb intézkedéseit. A miniszterelnök ekkor jelentette be, hogy a minimálbér személyi jövedelemadója 15-ről 9 százalékra csökken, emellett a magasabb keresetűek egy része is adócsökkentésben részesül.

680 ezer forintos havi jövedelem alatt csökken a személyi jövedelemadó, ami összesen mintegy 2,5 millió munkavállalót érint majd

– mondta a kormányfő.

A minimálbér kétszereséig

A történet szempontjából azonban nemcsak ez a bejelentés fontos. A kormány másnap megjelent, Adóváltozások és juttatások című közleménye azt írta, hogy

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Egymillió embernek egyszámjegyű lesz a személyi jövedelemadója, de a bruttó minimálbér kétszereséig mindenki részese lesz az adócsökkentésnek.

A cikkben később ez olvasható:

2027-ben 9 százalékra csökken a minimálbér személyi jövedelemadója. Az adókulcs 680 ezer forint jövedelem alatt is csökken, de sávosan, így a legnagyobb segítséget a legkevesebbet keresők kapják.

Vagyis a kormányzati közlemény egyik része a minimálbér kétszeresét, másik része a 680 ezer forintos jövedelmi határt említi. A két megfogalmazás közötti kapcsolatot a szöveg nem magyarázza meg, de annyi egyértelmű, hogy a „minimálbér kétszeresének” és a „680 ezer forintnak” azonos összegnek kellene lennie az adó mérséklése szempontjából.

A héten benyújtott adótörvény-javaslat már a minimálbérhez köti az új adójóváírás kifutását.

Mi következik mindebből? 5,3%-os emelés

A fentiek alapján, ha a 680 ezer forintos jövedelemhatár a 2027-es minimálbér kétszeresét jelenti, akkor a jövő évi minimálbér bruttó 340 ezer forint lenne. A jelenlegi, 2026-os havi bruttó minimálbér 322 800 forint. Ehhez képest

a 340 ezer forint 17 200 forintos emelést jelentene, ami 5,3 százalékos növekedésnek felel meg.

Ez csak akkor következik a bejelentésből, ha a két közölt összeghatárt ugyanazon felső jövedelmi küszöb kétféle megfogalmazásának tekintjük.

Nagy vita a felek között

A számítás különösen érdekes a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) zajló bértárgyalások fényében. A munkaadói oldal 4 százalékos minimálbér-emelést javasolt 2027-re, míg a szakszervezeti oldal 14 százalékos emelést szeretne.

A két ajánlat, illetve a 680 ezer forintos határból levezetett hipotetikus emelés a következő minimálbér-összegeket eredményezné:

Minimálbér-pályák
Forgatókönyv 2027-es havi bruttó minimálbér A minimálbér kétszerese
Munkaadói ajánlat: 4% 335 712 Ft 671 424 Ft
A 680 ezres határból visszaszámított 5,3% 340 000 Ft 680 000 Ft
Szakszervezeti ajánlat: 14% 367 992 Ft 735 984 Ft
Forrás: Portfolio-gyűjtés

A 680 ezer forintos határból visszaszámolt 5,3 százalékos emelés tehát közelebb áll a munkaadók 4 százalékos ajánlatához, mint a szakszervezetek 14 százalékos javaslatához.

A kormány eddig nem közölte, hogy milyen mértékű minimálbér-emelést szeretne látni 2027-ben.

Összhangban a PM tervével?

Az 5 százalék körüli minimálbér-emelés a kormány középtávú makrogazdasági előrejelzésével is összhangban lehet. A Pénzügyminisztérium október 28-án közzétett, 2027–2030-as gazdaságpolitikai és költségvetési programjának függeléke szerint a bruttó átlagkereset 2027-ben 5,6 százalékkal emelkedhet. A dokumentum tehát visszafogottabb bérdinamikával számol, mint amit az elmúlt években tapasztalhattunk. Ez önmagában nem bizonyítja, hogy a kormány 5,3 százalékos minimálbér-emelést tervez, de a középtávú terv számai azt mutatják, hogy egy ilyen mértékű emelés beleillene a kormány által felvázolt bérpályába.

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Ha 2027-ben 340 ezer forintra emelkedne a bruttó minimálbér, akkor az szja-csökkentéssel együtt a minimálbéren keresők nettó fizetése 246 500 forintra nőne. Ez csaknem 15 százalékos növekedést jelentene a nettó bérben.

A kormány bérterveivel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük a Pénzügyminisztériumnak és a Szociális és Családügyi Minisztériumnak is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

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