Minimálbér 2027: egy számítás megmutatja, mennyivel emelné a kormány jövőre a minimálbért?

680 ezer forintig
Magyar Péter miniszterelnök október 19-én, a parlamentben ismertette a 2027-es költségvetés főbb intézkedéseit. A miniszterelnök ekkor jelentette be, hogy a minimálbér személyi jövedelemadója 15-ről 9 százalékra csökken, emellett a magasabb keresetűek egy része is adócsökkentésben részesül.
680 ezer forintos havi jövedelem alatt csökken a személyi jövedelemadó, ami összesen mintegy 2,5 millió munkavállalót érint majd
– mondta a kormányfő.
A minimálbér kétszereséig
A történet szempontjából azonban nemcsak ez a bejelentés fontos. A kormány másnap megjelent, Adóváltozások és juttatások című közleménye azt írta, hogy
Egymillió embernek egyszámjegyű lesz a személyi jövedelemadója, de a bruttó minimálbér kétszereséig mindenki részese lesz az adócsökkentésnek.
A cikkben később ez olvasható:
2027-ben 9 százalékra csökken a minimálbér személyi jövedelemadója. Az adókulcs 680 ezer forint jövedelem alatt is csökken, de sávosan, így a legnagyobb segítséget a legkevesebbet keresők kapják.
Vagyis a kormányzati közlemény egyik része a minimálbér kétszeresét, másik része a 680 ezer forintos jövedelmi határt említi. A két megfogalmazás közötti kapcsolatot a szöveg nem magyarázza meg, de annyi egyértelmű, hogy a „minimálbér kétszeresének” és a „680 ezer forintnak” azonos összegnek kellene lennie az adó mérséklése szempontjából.
A héten benyújtott adótörvény-javaslat már a minimálbérhez köti az új adójóváírás kifutását.
Mi következik mindebből? 5,3%-os emelés
A fentiek alapján, ha a 680 ezer forintos jövedelemhatár a 2027-es minimálbér kétszeresét jelenti, akkor a jövő évi minimálbér bruttó 340 ezer forint lenne. A jelenlegi, 2026-os havi bruttó minimálbér 322 800 forint. Ehhez képest
a 340 ezer forint 17 200 forintos emelést jelentene, ami 5,3 százalékos növekedésnek felel meg.
Ez csak akkor következik a bejelentésből, ha a két közölt összeghatárt ugyanazon felső jövedelmi küszöb kétféle megfogalmazásának tekintjük.
Nagy vita a felek között
A számítás különösen érdekes a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) zajló bértárgyalások fényében. A munkaadói oldal 4 százalékos minimálbér-emelést javasolt 2027-re, míg a szakszervezeti oldal 14 százalékos emelést szeretne.
A két ajánlat, illetve a 680 ezer forintos határból levezetett hipotetikus emelés a következő minimálbér-összegeket eredményezné:
|Minimálbér-pályák
|Forgatókönyv
|2027-es havi bruttó minimálbér
|A minimálbér kétszerese
|Munkaadói ajánlat: 4%
|335 712 Ft
|671 424 Ft
|A 680 ezres határból visszaszámított 5,3%
|340 000 Ft
|680 000 Ft
|Szakszervezeti ajánlat: 14%
|367 992 Ft
|735 984 Ft
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
A 680 ezer forintos határból visszaszámolt 5,3 százalékos emelés tehát közelebb áll a munkaadók 4 százalékos ajánlatához, mint a szakszervezetek 14 százalékos javaslatához.
A kormány eddig nem közölte, hogy milyen mértékű minimálbér-emelést szeretne látni 2027-ben.
Összhangban a PM tervével?
Az 5 százalék körüli minimálbér-emelés a kormány középtávú makrogazdasági előrejelzésével is összhangban lehet. A Pénzügyminisztérium október 28-án közzétett, 2027–2030-as gazdaságpolitikai és költségvetési programjának függeléke szerint a bruttó átlagkereset 2027-ben 5,6 százalékkal emelkedhet. A dokumentum tehát visszafogottabb bérdinamikával számol, mint amit az elmúlt években tapasztalhattunk. Ez önmagában nem bizonyítja, hogy a kormány 5,3 százalékos minimálbér-emelést tervez, de a középtávú terv számai azt mutatják, hogy egy ilyen mértékű emelés beleillene a kormány által felvázolt bérpályába.
Ha 2027-ben 340 ezer forintra emelkedne a bruttó minimálbér, akkor az szja-csökkentéssel együtt a minimálbéren keresők nettó fizetése 246 500 forintra nőne. Ez csaknem 15 százalékos növekedést jelentene a nettó bérben.
A kormány bérterveivel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük a Pénzügyminisztériumnak és a Szociális és Családügyi Minisztériumnak is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
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