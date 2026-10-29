Olyan nyomás alá került a magyar állattenyésztés, hogy ukrán importtal kell menteni a gazdákat?

A hazai állattenyésztők jelenleg kettős szorításban próbálnak talpon maradni, miután a kedvezőtlen piaci folyamatok pusztító aszállyal párosultak - írja az Agrárszektor véleményrovatában megjelent cikkében Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke. A cikkben kifejtette: a Copa-Cogeca legfrissebb európai felmérése is megerősíti, hogy a nyári hőhullámok Közép- és Nyugat-Európában, így hazánkban is drámaian lerontották a tömegtakarmány-bázist. A legelőfű, a széna és a kukoricaszilázs mennyisége és minősége egyaránt zuhant. A Duna–Tisza közén a megszokott szénatermés mindössze 10-20 százalékát, míg a Nyugat-Dunántúlon 70 százalékát tudták betakarítani,
aminek következtében a széna piaci ára sok térségben a duplájára ugrott.
Míg az őszi kalászosok elfogadhatóan teljesítettek, a tavaszi vetésű kultúrák, kiemelten a kukorica, katasztrofális károkat szenvedtek.
A hazai terméskiesés miatt az állattenyésztés és az ipari felhasználók együttesen mintegy 1,5-2 millió tonna kukorica importjára szorulnak.
Mivel a takarmányhiány és a piaci válság a tej- és sertéságazatban kiugró, 150 milliárd forintot meghaladó veszteséget generált, az ágazati szervezetek az agrártárcához fordultak. Azt kérik, hogy a kormány ideiglenesen engedélyezze a régiós árakhoz képest 15-20 százalékkal olcsóbb ukrán kukorica behozatalát, ami rövid távon mentőövet jelenthetne a gazdáknak. Hosszabb távon elkerülhetetlen a vetésszerkezet és a takarmányozási gyakorlat átalakítása, valamint a szárazodó klímához alkalmazkodó, a gyepek szerepét erősítő termelési rendszerek kialakítása.
A hiány mellett a hőstressz is súlyos károkat okoz az állatállományban. A tejelő tehenészetekben csökkent a tejtermelés és romlottak a szaporodási mutatók, aminek hatásai 2027-re is áthúzódnak. A legelőre alapozott tartásnál – a húsmarháknál és a juhoknál – a szaporulati mutatók 15-30 százalékkal estek vissza, vagyis jövőre jóval kevesebb borjú és bárány születik.
A kilátástalan helyzet miatt Európa aszállyal sújtott részein, így Magyarországon is megindult a korai selejtezés és az állományok felszámolása.
Jelenleg nincs olyan hazai állattenyésztési termékpálya, amely nyereséget tudna termelni; a gazdák megfogalmazása szerint a több lábon állás idén csupán annyit jelent, hogy egyszerre több fronton veszítenek csatát.
A termelés alapját jelentő genetikai háttér megőrzése most kritikus fontosságú lenne. Bár a tenyésztőszervezetek munkájához az uniós szabályok alapján lehetőség van nemzeti támogatást nyújtani, az idei év második felére – a tavaszi költségvetési költekezések miatt – hazánkban elfogytak az erre szánt források. A Magyar Állattenyésztők Szövetsége éppen ezért egy 2,5 milliárd forintos tenyésztésszervezési támogatási keret jóváhagyását kérte az agrárminisztertől a 2027-es költségvetésben, hogy a hazai tenyészállatok versenyképessége a jövőben is fenntartható legyen.
Zászlós Tibor szerint bár az állattenyésztők hatalmas kihívásokkal néznek szembe, az azonnali technológiaváltás az idő- és forráshiány miatt a legtöbb helyen kivitelezhetetlen. A jövő sikere azon múlik, hogy az ágazat szereplői képesek-e a tudásra és az innovációra támaszkodva, közösen alkalmazkodni az új, tartósan megváltozott termelési környezethez.
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