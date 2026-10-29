Sztrájkolnak a nyugat-európai ország mozdonyvezetői, holtponton a tárgyalások

Előre bejelentett, 24 órás sztrájkba léptek csütörtökön a spanyol állami vasúttársaság mozdonyvezetői, amelyet azzal indokoltak, hogy holtpontra jutott a vasútbiztonság javítását célzó megállapodások végrehajtása.

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A munkabeszüntetést meghirdető Mozdonyvezetők és Vasúti Segédszemélyzet Szakszervezete (Semaf) a Renfe-csoport mintegy hatezer munkavállalóját mozgósította részvételre tiltakozásként a biztonságot növelő ígéretek teljesítésének elmaradása miatt két héttel ezelőtt.

Követeléseik között szerepel

a nagy kockázatú helyzetekre vonatkozó protokollok kidolgozása,

vonatkozó protokollok kidolgozása, az operatív kommunikáció fejlesztése,

fejlesztése, új mozdonyvezetők felvétele,

felvétele, pszichológiai támogatás biztosítása balesetek után,

biztosítása balesetek után, valamint a gördülőállomány megbízhatóságának növelése.

A szakszervezet részvétét fejezte ki a Madrid-Sevilla közötti vonalon, Urda település közelében történt szerdai halálos vasúti szerencsétlenség áldozatai felé, de tartózkodott attól, hogy véleményt nyilvánítson az ütközés lehetséges okairól, és óvatosságra intett a vizsgálat lezárásáig.

A Renfe tájékoztatása szerint az elmúlt hónapokban eleget tett a hatáskörébe tartozó követeléseknek, például növelte a munkavállalók létszámát. A társaság "ellentmondásosnak" tartja, hogy olyan intézkedések miatt hirdették meg a sztrájkot, amelyekre nincs ráhatása.

A közlekedési minisztérium előírása alapján

a sztrájk során a közlekedési csúcsidőben az elővárosi vonalakon a szolgáltatások legalább 75 százalékát kell biztosítani,

míg a közepes távolságú járatokon 65,

a nagysebességű és távolsági járatokon 73 százalékot.

A normál időszakokban 50 százalékos minimumszolgáltatást kell nyújtani.

A vasúti árufuvarozásban a szokásos forgalom 26 százalékét tartják fenn.

Ennek ellenére

a sztrájk reggel komoly fennakadásokat okozott a madridi elővárosi közlekedésben, jelentős késések alakultak ki,

módosítani kellett útvonalakat, és megnövekedett menetidőkkel szembesültek az utasok.

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