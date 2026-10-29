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Tisza-kormány: Csehországba látogat Magyar Péter és 8 minisztere, sorra jönnek az új fejlesztési programok
Gazdaság

Tisza-kormány: Csehországba látogat Magyar Péter és 8 minisztere, sorra jönnek az új fejlesztési programok

Portfolio
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Csütörtökön Magyar Péter és a kormány 8 minisztere Prágában tart közös ülést cseh partnereivel, melynek keretében a cseh állam- és kormányfővel is találkozik. Közben itthon sem áll le az élet, a Tisza-kormány miniszterei ugyanis több kisebb fejlesztési programot, illetve intézkedést is bejelentettek.
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Ez most más lesz? − Mérlegen a kormány új lakástámogatás-politikája

A Portfolio Checklist szerdai adásában többek között a kabinet új lakáspiaci szabályozásáról ejtettünk szót, egy sor változás érkezik ugyanis az állami támogatások rendszerében vásárlás, hitelfelvétel, illetve felújítás terén, nem beszélve a lakástakarékról, illetve a babaváró hitelről. Palkó István, a Portfolio vezető elemzőjének segítségével tekintettük át a legfontosabb újdonságokat. (A megszólalás 19:39-nél indul.) Az adás első részében a kormány adócsomagjával foglalkoztunk. A meglepetéseket sem nélkülöző rendelkezések számos területen hoznak komolyabb változást, így csökkenhet például a minimálbéresek szja-terhelése, megduplázzák a családi pótlékot, miközben a nagyvállalatoktól és egyes gazdasági ágazatoktól magasabb közterheket szednének be. Szakértő vendégeink segítségével néhány kifejezetten fontos változást vettünk górcső alá. Vendégünk Szücs Andrea, a KPMG partnere, a magászemélyek adózásáért felelős csoport vezetője, valamint Varga Zsófia, a KPMG társasági adó, átvilágítási és adóvizsgálati csoportjának directora volt.

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Ez most más lesz? − Mérlegen a kormány új lakástámogatás-politikája
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Kátai-Németh Vilmos: több pénz jut a gyermekvédelemre és a szociális ágazatra

Húszmilliárd forinttal többet fordít a kormány a szociális ágazatra, a gyermekvédelemre pedig 15,5 milliárd forinttal több pénz jut - közölte a szociális és családügyi miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában csütörtökön.

(Forrás: MTI)

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Döbbenetes, hogy mit szenvedhetett végig Seszták Miklós azért, hogy otthon rejtegesse a 9 milliárd forint készpénzt

A nyomozati iratok szerint Seszták Miklós 9 milliárd forintot tartott otthoni széfjében, amelyet a hatóságok végül üresen találtak. Ekkora vagyon húszezresekben történő tárolása extrém fizikai és logisztikai kihívást jelent a bankjegyek irdatlan térfogata és majdnem féltonnás súlya miatt - számolt be a Telex.

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Döbbenetes, hogy mit szenvedhetett végig Seszták Miklós azért, hogy otthon rejtegesse a 9 milliárd forint készpénzt
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Holnap zárul a széltender, az utolsó pillanatban nyúlna bele a kormány a szabályokba

Mérsékelné a szélerőművek építésének pénzügyi kockázatát egy új rendelettervezet: ha egy nyertes beruházás meghatározott nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rádiófrekvenciás akadály miatt nem kap építési engedélyt, a fejlesztő visszakaphatná a teljesítési biztosítékát. A javaslat emellett egyértelműsítené, hogyan rangsorolják a szűkös hálózati kapacitásokért versengő pályázatokat. A módosítások időzítése különösen érdekes, hiszen holnap, október 30-án jár le a szélerőművek hálózati csatlakozási kapacitásaira kiírt pályázat beadási határideje.

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Holnap zárul a széltender, az utolsó pillanatban nyúlna bele a kormány a szabályokba
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Megvan Magyar Péter csehországi programja

Magyar Péter és Andrej Babis négyszemközti tárgyalásával kezdődik az első cseh-magyar kormányülés Prágában - derül ki Magyar Péter a Facebook-oldalára csütörtök reggel feltöltött videójából. A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar kormány nyolc minisztere vesz majd részt az első cseh-magyar közös kormányülésen,

ami után a kormányfőt a cseh köztársasági elnök fogadja.

A cseh kormányhivatal által hétfőn nyilvánosságra hozott program szerint a tárgyalások témáját

  • az időszerű európai és nemzetközi kérdések, kiemelten az Európai Unió versenyképessége,
  • az energetikai biztonság,
  • a migráció,
  • az európai költségvetés jövője és
  • az Európai Unió bővítése fogja képezni.

A kormányközi konzultációk további témái: a regionális és a kétoldalú együttműködés, a gazdaság, a közlekedés, a védelmi ipar, a digitalizáció, a tudomány, a kutatás, az innováció és az egészségügy. A tárgyalásokat követően a két fél képviselői sajtóértekezletet tartanak.

(Forrás: MTI)

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A kormány nyilvánosságra hozta: 1408 milliárd forint tao-támogatás ment sportra 11 év alatt Magyarországon, mutatjuk, ki kapta!

A Miniszterelnökség egy új, interaktív adatbázisban hozta nyilvánosságra az elmúlt tizenegy év összesen 1408 milliárd forintra rúgó sport-tao-támogatásainak adatait. Mivel a jelenlegi rendszer sok szempontból fenntarthatatlan és nem hozta meg a várt eredményeket, a kormány 2027-től megszünteti az adókedvezményen alapuló finanszírozást, amelyet közvetlen és átláthatóbb költségvetési támogatással vált fel - olvasható a Kormany.hu-n.

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A kormány nyilvánosságra hozta: 1408 milliárd forint tao-támogatás ment sportra 11 év alatt Magyarországon, mutatjuk, ki kapta!
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Fontos bejelentés a kormánytól: kedvező változás jön a szolgálati járandóságoknál Magyarországon

Két lépcsőben megszüntetik a hon- és rendvédelmi szolgálati járandóságot érintő korlátozásokat, így 2027-től eltörlik a bérplafont, 2028-tól pedig nem vonják le a juttatásból a 15 százalékos személyi jövedelemadót – jelentette be közös Facebook-videójában Pósfai Gábor belügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz belügyminiszter.

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Fontos bejelentés a kormánytól: kedvező változás jön a szolgálati járandóságoknál Magyarországon
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Van olyan bank, ahol már elindult az előregisztráció a Wekerle Plusz lakáshitelre

Elindult az előregisztráció a Wekerle Plusz lakáshitelre az Erste Banknál, a tényleges hitelkérelmek befogadása pedig a tervek szerint már a jövő héten megkezdődik - közölte a társaság. Az új, legfeljebb 50 millió forintos konstrukció indulásával párhuzamosan a pénzintézet november 15-ig még befogadja a kifutó Otthon Start programhoz kapcsolódó utolsó igényléseket is.

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Van olyan bank, ahol már elindult az előregisztráció a Wekerle Plusz lakáshitelre
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Iskolafejlesztési programot hirdetett Lannert Judit

Átfogó iskolafejlesztési programot indít az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hazai oktatási intézmények modernizálására - jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter egy Facebookra feltöltött videóban. A korszerű építészet kiemelkedő alakjáról elnevezett Jeney Lajos-program célja, hogy az épületek felújításával és az oktatási terek átalakításával a 21. századi igényeknek megfelelő, fenntartható és gyermekközpontú környezetet teremtsen a diákok számára.

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Iskolafejlesztési programot hirdetett Lannert Judit
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Az Alkotmánybíróság dönthet róla, alapjog-e a készpénzes parkolás

Az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy tisztázza a készpénzes fizetés alkotmányos jogát a közszolgáltatások esetében. A vizsgálat a KDNP korábbi panasza nyomán indult, miután a fővárosban megszüntették a készpénzes parkolás lehetőségét - tudósított az ATV.

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Az Alkotmánybíróság dönthet róla, alapjog-e a készpénzes parkolás
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Tisza-kormány: Prágába utazik a kormány, közben sorra derülnek ki a gazdasági program részletei

A szerdai nap legfontosabb eseményei a következők voltak:

  • Kármán András pénzügyminiszter kedd esti videójában ismertette a kormány új adócsomagját. A miniszter megismételte korábbi bejelentéseit, mely szerint 2027 januártól 9 százalékra csökken a minimálbéresek szja-terhelése, megduplázódik a családi pótlék,

    az évi legalább 500 millió eurós bevételű cégekre pedig 15 százalékos társasági adó vonatkozna.

  • A benyújtott, 110 oldalas csomagból további részletek is kiderültek: a nagy teljesítményű céges autók adója akár havi 204 500 forintra nőhet, az átalányadózóknak beígért 50 százalékos költséghányad pedig elmarad.
  • A vagyonadó szabályai több ponton módosultak a korábbi tervezethez képest, a mostani javaslat pedig az exit taxot is tartalmazza: a külföldre költöző, több mint 500 millió forintnyi érintett vagyonnal rendelkező magánszemélyek a nem realizált nyereség után 15 százalékos szja-t fizetnének.
  • A kata módosított javaslata alig tér el az októberi tervezettől: 2027-től havi 100 ezer, mellékállásban 50 ezer forint tételes adót kellene fizetni, a bevételi határ pedig 22 millió forintra emelkedne.
  • A nyugdíjemelési törvényjavaslat megerősíti, hogy januártól 120 ezer forintra nő az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege. A 146 ezer forint alatti ellátások felzárkóztatását külön kormányrendelet szabályozná, amelynek végleges szövege még hiányzik.
  • A Pénzügyminisztérium közzétette a kormány középtávú gazdasági előrejelzését is: a hiány 2027-ben 4,9, 2030-ra 2,8 százalékra csökkenne, az infláció az idei 1,7 százalék után jövőre 3 százalékra gyorsulna. Barabás Gyula a Portfolionak adott interjújában elmondta, hogy szerint a PM és az MNB felkészül az ERM II-be vezető tárgyalásokra.

A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A szerdai nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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Címlapkép forrása: Portfolio

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Jön a magyar gazdaság egyik legfontosabb adata - Egy fájdalmas meglepetés is benne van a pakliban

Várhatóan a második negyedévihez hasonló éves növekedési ütemet mutatott a magyar gazdaság a július és szeptember közötti időszakban. Ez azonban a bázishatás miatt azt jelenti, hogy negyedéves összevetésben jelentősen lassulhatott a GDP-növekedés, sőt kellemetlen esetben egy stagnálás is benne lehet a pakliban. A kockázatok ugyanis jelentősek, elsősorban a mezőgazdaság okozhatott csalódást a nyáron.

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Belenyúl a lakáspiacba a kormány, a szakértők már látják a Wekerle Plusz buktatóit

Útjára indítja a Tisza-kormány a Wekerle Plusz programot, - amely célzottabban támogatná az első otthonukat megszerző fiatalokat -, annak várható hatásairól, a pozitívumokról és javításra szoruló területekről, illetve esetleges gyermekbetegségeiről kérdeztük a hazai lakóingatlan-fejlesztőket, akik valóban a bőrüket viszik a vásárra minden hasonló kormányzati bejelentés után. Megszólalóink közül többen is előadók lesznek a Future of Construction konferencián, érdemes lesz ott lenni!

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