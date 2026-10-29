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Tisza-kormány: Prágába utazik a kormány, közben sorra derülnek ki a gazdasági program részletei
Gazdaság

Tisza-kormány: Prágába utazik a kormány, közben sorra derülnek ki a gazdasági program részletei

Portfolio
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Csütörtökön újabb részletek derülhetnek ki a 2027-es költségvetésről és a Tisza új gazdasági programjáról, eközben pedig Magyar Péter és a kormány 8 minisztere Prágában tart közös ülést cseh partnereivel. Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára szerint a kormány pénteken nyújtja be a teljes törvényjavaslatot. A szerdai nap legfontosabb eseményei a benyújtott új adócsomag, a 2030-ig szóló középtávú gazdasági program és az elszámoltatási eljárások új fejleményei voltak.

A szerdai nap legfontosabb eseményei a következők voltak:

  • Kármán András pénzügyminiszter kedd esti videójában ismertette a kormány új adócsomagját. A miniszter megismételte korábbi bejelentéseit, mely szerint 2027 januártól 9 százalékra csökken a minimálbéresek szja-terhelése, megduplázódik a családi pótlék,

    az évi legalább 500 millió eurós bevételű cégekre pedig 15 százalékos társasági adó vonatkozna.

  • A benyújtott, 110 oldalas csomagból további részletek is kiderültek: a nagy teljesítményű céges autók adója akár havi 204 500 forintra nőhet, az átalányadózóknak beígért 50 százalékos költséghányad pedig elmarad.
  • A vagyonadó szabályai több ponton módosultak a korábbi tervezethez képest, a mostani javaslat pedig az exit taxot is tartalmazza: a külföldre költöző, több mint 500 millió forintnyi érintett vagyonnal rendelkező magánszemélyek a nem realizált nyereség után 15 százalékos szja-t fizetnének.
  • A kata módosított javaslata alig tér el az októberi tervezettől: 2027-től havi 100 ezer, mellékállásban 50 ezer forint tételes adót kellene fizetni, a bevételi határ pedig 22 millió forintra emelkedne.
  • A nyugdíjemelési törvényjavaslat megerősíti, hogy januártól 120 ezer forintra nő az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege. A 146 ezer forint alatti ellátások felzárkóztatását külön kormányrendelet szabályozná, amelynek végleges szövege még hiányzik.
  • A Pénzügyminisztérium közzétette a kormány középtávú gazdasági előrejelzését is: a hiány 2027-ben 4,9, 2030-ra 2,8 százalékra csökkenne, az infláció az idei 1,7 százalék után jövőre 3 százalékra gyorsulna. Barabás Gyula a Portfolionak adott interjújában elmondta, hogy szerint a PM és az MNB felkészül az ERM II-be vezető tárgyalásokra.

A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A szerdai nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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Címlapkép forrása: Portfolio

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