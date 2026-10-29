Tisza-kormány: sorjáznak a bejelentések a cseh-magyar kormányülés után, letartóztatás történt lélegeztetőgép-ügyben

A találkozók középpontjában a Tisza-kormány által kezdeményezett, az Alaptörvény 17. módosítását övező, az ellenzék szerint súlyos alkotmányossági aggályok álltak.

Bóka János frakcióvezető tájékoztatása szerint a Fidesz részletes jogi elemzést adott át az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének, hogy "rávilágítson a kormányzati intézkedések mögötti valódi szándékokra". A dokumentum arra figyelmeztet, hogy a kormánypárti javaslat korábbi országgyűlési képviselőket zárhat ki végleg az újraválasztásból, ami szerintük csorbítja a választók döntési szabadságát. A delegációval személyesen tárgyaló fideszes és KDNP-s politikusok – köztük Bóka János, Gulyás Gergely, Németh Zsolt, Hidvéghi Balázs és Nacsa Lőrinc – emellett a köztársasági elnök és öt alkotmánybíró tervezett elmozdítása ellen is felemelték szavukat.

Kormányzása idején a Fidesz többször is éles kritikával illette a Velencei Bizottságot, a testületet akkor szerintük nem kellett komolyan venni.

Csütörtökön a Mi Hazánk képviselői is tárgyalóasztalhoz ültek a nemzetközi delegációval. Toroczkai László frakcióvezető beszámolója alapján pártja a Fideszhez hasonlóan élesen bírálta a képviselői mandátumkorlátozást. Ezen túlmenően a győztest szerintük aránytalanul segítő magyar választási rendszert, valamint a Meta hazai választásokba történő beavatkozását is problémaként tárták a testület elé.