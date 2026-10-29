Tisza-kormány: véget ért a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is

Magyar Péter és Andrej Babis négyszemközti tárgyalásával kezdődik az első cseh-magyar kormányülés Prágában - derül ki Magyar Péter a Facebook-oldalára csütörtök reggel feltöltött videójából. A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar kormány nyolc minisztere vesz majd részt az első cseh-magyar közös kormányülésen,

ami után a kormányfőt a cseh köztársasági elnök fogadja.

A cseh kormányhivatal által hétfőn nyilvánosságra hozott program szerint a tárgyalások témáját

az időszerű európai és nemzetközi kérdések, kiemelten az Európai Unió versenyképessége,

az energetikai biztonság,

a migráció,

az európai költségvetés jövője és

az Európai Unió bővítése fogja képezni.

A kormányközi konzultációk további témái: a regionális és a kétoldalú együttműködés, a gazdaság, a közlekedés, a védelmi ipar, a digitalizáció, a tudomány, a kutatás, az innováció és az egészségügy. A tárgyalásokat követően a két fél képviselői sajtóértekezletet tartanak.

(Forrás: MTI)