Tisza-kormány: véget ért a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is

Lépett az MNB: felügyeleti biztost neveztek ki a Matolcsy-botrányban érintett alapkezelő élére
A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti biztost rendelt ki a QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez annak további jogszerű működésének szavatolása érdekében, ugyanis a társaság vezérigazgatója jelenleg nem tudja ellátni a feladatát – közölte a felügyelet.
Képtelen elvárás a kormány részéről: félmilliárdos kiadás fenyegeti a magyar várost az azbeszt miatt
Jelenlegi formájában sem Szombathely, sem a többi érintett település nem tud sikeresen indulni a kormány 3 milliárd forintos azbesztmentesítési pályázatán a teljesíthetetlen és szakmailag hibás feltételek miatt – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Nemény András, Szombathely megyei jogú város polgármestere.
A Wekerle Plusz helyett sokan a piaci lakáshiteleket választhatják
Az OTP Bank is megkezdte a leadgyűjtést a Wekerle Plusz Programban - tudta meg a Portfolio. A piaci kamatozású hitelek egyszerűsége, kisebb adminisztrációja és szélesebb ügyfélkörben való elérhetősége miatt a bank szerint az ügyfelek egy része várhatóan inkább a piaci kamatzoású kölcsönt fogja igényelni használt lakás vásárlása esetén.
Cseh miniszterelnök Magyar Péter mellett állva: abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie
Lezajlott az első közös cseh-magyar kormányülés, ami után sajtótájékoztatót tartott Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök. Babis a V4-ek együttműködésének fontosságáról beszélt, különösen a hét éves uniós költségvetés elfogadása előtt. Magyar Péter tavasszal újabb kormányülésre invitálta cseh kabinetet, és hangsúlyozta, folyamatosak az egyeztetések a két kormány miniszterei közt. Konkrét területként a régiós, például a Budapest és Prága közti vasúti összeköttetések fejlesztését jelölte meg, erre próbálnak uniós támogatást is szerezni. Az is kiderült, hogy a cseh kormányfő támogatja, hogy ne kelljen az országnak napi egy milliós migrációs bírságot fizetnie. Magyar Péter az Orbán Viktor ENSZ-főtitkári pozíciójáról felreppent hírekre is reagált: szerinte ez jó út lenne a szervezet megszüntetéséhez. A tájékoztató jó hangulatban zajlott, Babis egy ponton azt mondta: "nem tudom, miben nincsen összhang köztünk".
Amikor maga telefonált, a NAV szólt a nemzetközi körözéséről a Szijjártó Péter által kötött üzlet kulcsfigurájának
Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Májer Bálint, a 2020-as állami lélegeztetőgép-beszerzésekben érintett OTT-One Nyrt. egykori vezérigazgatója ellen. Miután a NAV zárolta a számláit, a jelenleg Balin élő üzletember nyílt levélben jelezte, hogy nem rejtőzködik, és amint elrendezte kinti ügyeit, hazautazik Magyarországra tisztázni magát – közölte a 24.hu.
Két embert letartóztattak a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében
Letartóztatott egy férfit és egy nőt csütörtökön a Győri Járásbíróság nyomozati bírája a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében indult adóhatósági eljárásban - közölte a Győri Törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel.
Prágából jelentkezik Magyar Péter
Zajlik a cseh-magyar közös kormányülés, amelyen Magyar Péter miniszterelnök szerint a tervek szerint több megegyezésre is sor kerül a két ország között. Az egyeztetések fő témája a gazdaság, a kutatás-fejlesztés, a pénzügyek, a védelempolitika, az egészségügy, a mezőgazdaság, a közlekedés és a kultúra lesznek.
Megszűnik a Nemzeti Sportrádió
Megszűnik november elsejével a Nemzeti Sportrádió - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága az MTI-vel csütörtökön.
A közlemény szerint gazdaságilag nem fenntartható a Nemzeti Sportrádió, ezért médiaszolgáltatója,
a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. kérte, hogy a médiatanács törölje a rádiót a közszolgálati médiaszolgáltatások jegyzékéből.
Mivel a közszolgálati média - a médiatanáccsal történő konzultációt követően - maga dönti el, milyen szolgáltatásokat működtet, a testület hozzájárult az MRTV kéréséhez, így a Nemzeti Sportrádió november 1-jétől elhallgat, a budapesti 105,9 MHz-es frekvencia felszabadul - olvasható a közleményben.
Minimálbér 2027: egy számítás megmutatja, mennyivel emelné a kormány jövőre a minimálbért?
A kormány adócsökkentési bejelentéseiből arra lehet következtetni, hogy jövőre mérsékelt, nagyjából 5 százalékos minimálbér-emelés jöhet. Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, hogy 2027-ben a minimálbér személyi jövedelemadója 15-ről 9 százalékra csökken, és 680 ezer forintos fizetésig mindenki adója mérséklődik. A kormány közleménye, illetve a héten benyújtott törvényjavaslat ugyanakkor a bruttó minimálbér kétszereséről írt, ezért ha a két határ azonos, a jövő évi minimálbér 340 ezer forint lenne. Ez 5,3 százalékos emelést jelentene, ami közelebb áll a munkaadók 4 százalékos ajánlatához, mint a szakszervezetek által kért 14 százalékhoz. Az ilyen mértékű emelés a Pénzügyminisztérium középtávú tervébe is beleillene, amely 2027-re 5,6 százalékos átlagkereset-növekedéssel számol. Kérdéseinket elküldtük a Pénzügyminisztériumnak és a Szociális és Családügyi Minisztériumnak is.
Kedden eldőlhet, ki lesz az új legfőbb ügyész
A jövő héten várhatóan hétfőtől csütörtökig, az azt követő héten pedig hétfőn ülésezik a parlament. Az Országgyűlés kedden szavazhat a legfőbb ügyészről - tájékoztatta György Bálint, az Országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-t.
Ma pótolják Orbán Anita és Marco Rubio elhalasztott találkozóját
Az amerikai kormány naptára szerint
Marco Rubio és Orbán Anita csütörtökön 16 órakor egyetértési megállapodást ír alá, majd kétoldalú tárgyalást folytat.
A találkozót eredetileg keddre tervezték, de az amerikai fél kérésére elhalasztották.
Ez most más lesz? − Mérlegen a kormány új lakástámogatás-politikája
A Portfolio Checklist szerdai adásában többek között a kabinet új lakáspiaci szabályozásáról ejtettünk szót, egy sor változás érkezik ugyanis az állami támogatások rendszerében vásárlás, hitelfelvétel, illetve felújítás terén, nem beszélve a lakástakarékról, illetve a babaváró hitelről. Palkó István, a Portfolio vezető elemzőjének segítségével tekintettük át a legfontosabb újdonságokat. (A megszólalás 19:39-nél indul.) Az adás első részében a kormány adócsomagjával foglalkoztunk. A meglepetéseket sem nélkülöző rendelkezések számos területen hoznak komolyabb változást, így csökkenhet például a minimálbéresek szja-terhelése, megduplázzák a családi pótlékot, miközben a nagyvállalatoktól és egyes gazdasági ágazatoktól magasabb közterheket szednének be. Szakértő vendégeink segítségével néhány kifejezetten fontos változást vettünk górcső alá. Vendégünk Szücs Andrea, a KPMG partnere, a magászemélyek adózásáért felelős csoport vezetője, valamint Varga Zsófia, a KPMG társasági adó, átvilágítási és adóvizsgálati csoportjának directora volt.
Kátai-Németh Vilmos: több pénz jut a gyermekvédelemre és a szociális ágazatra
Húszmilliárd forinttal többet fordít a kormány a szociális ágazatra, a gyermekvédelemre pedig 15,5 milliárd forinttal több pénz jut - közölte a szociális és családügyi miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában csütörtökön.
(Forrás: MTI)
Döbbenetes, hogy mit szenvedhetett végig Seszták Miklós azért, hogy otthon rejtegesse a 9 milliárd forint készpénzt
A nyomozati iratok szerint Seszták Miklós 9 milliárd forintot tartott otthoni széfjében, amelyet a hatóságok végül üresen találtak. Ekkora vagyon húszezresekben történő tárolása extrém fizikai és logisztikai kihívást jelent a bankjegyek irdatlan térfogata és majdnem féltonnás súlya miatt - számolt be a Telex.
Holnap zárul a széltender, az utolsó pillanatban nyúlna bele a kormány a szabályokba
Mérsékelné a szélerőművek építésének pénzügyi kockázatát egy új rendelettervezet: ha egy nyertes beruházás meghatározott nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rádiófrekvenciás akadály miatt nem kap építési engedélyt, a fejlesztő visszakaphatná a teljesítési biztosítékát. A javaslat emellett egyértelműsítené, hogyan rangsorolják a szűkös hálózati kapacitásokért versengő pályázatokat. A módosítások időzítése különösen érdekes, hiszen holnap, október 30-án jár le a szélerőművek hálózati csatlakozási kapacitásaira kiírt pályázat beadási határideje.
Megvan Magyar Péter csehországi programja
Magyar Péter és Andrej Babis négyszemközti tárgyalásával kezdődik az első cseh-magyar kormányülés Prágában - derül ki Magyar Péter a Facebook-oldalára csütörtök reggel feltöltött videójából. A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar kormány nyolc minisztere vesz majd részt az első cseh-magyar közös kormányülésen,
ami után a kormányfőt a cseh köztársasági elnök fogadja.
A cseh kormányhivatal által hétfőn nyilvánosságra hozott program szerint a tárgyalások témáját
- az időszerű európai és nemzetközi kérdések, kiemelten az Európai Unió versenyképessége,
- az energetikai biztonság,
- a migráció,
- az európai költségvetés jövője és
- az Európai Unió bővítése fogja képezni.
A kormányközi konzultációk további témái: a regionális és a kétoldalú együttműködés, a gazdaság, a közlekedés, a védelmi ipar, a digitalizáció, a tudomány, a kutatás, az innováció és az egészségügy. A tárgyalásokat követően a két fél képviselői sajtóértekezletet tartanak.
(Forrás: MTI)
A kormány nyilvánosságra hozta: 1408 milliárd forint tao-támogatás ment sportra 11 év alatt Magyarországon, mutatjuk, ki kapta!
A Miniszterelnökség egy új, interaktív adatbázisban hozta nyilvánosságra az elmúlt tizenegy év összesen 1408 milliárd forintra rúgó sport-tao-támogatásainak adatait. Mivel a jelenlegi rendszer sok szempontból fenntarthatatlan és nem hozta meg a várt eredményeket, a kormány 2027-től megszünteti az adókedvezményen alapuló finanszírozást, amelyet közvetlen és átláthatóbb költségvetési támogatással vált fel - olvasható a Kormany.hu-n.
Fontos bejelentés a kormánytól: kedvező változás jön a szolgálati járandóságoknál Magyarországon
Két lépcsőben megszüntetik a hon- és rendvédelmi szolgálati járandóságot érintő korlátozásokat, így 2027-től eltörlik a bérplafont, 2028-tól pedig nem vonják le a juttatásból a 15 százalékos személyi jövedelemadót – jelentette be közös Facebook-videójában Pósfai Gábor belügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz belügyminiszter.
Van olyan bank, ahol már elindult az előregisztráció a Wekerle Plusz lakáshitelre
Elindult az előregisztráció a Wekerle Plusz lakáshitelre az Erste Banknál, a tényleges hitelkérelmek befogadása pedig a tervek szerint már a jövő héten megkezdődik - közölte a társaság. Az új, legfeljebb 50 millió forintos konstrukció indulásával párhuzamosan a pénzintézet november 15-ig még befogadja a kifutó Otthon Start programhoz kapcsolódó utolsó igényléseket is.
Iskolafejlesztési programot hirdetett Lannert Judit
Átfogó iskolafejlesztési programot indít az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hazai oktatási intézmények modernizálására - jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter egy Facebookra feltöltött videóban. A korszerű építészet kiemelkedő alakjáról elnevezett Jeney Lajos-program célja, hogy az épületek felújításával és az oktatási terek átalakításával a 21. századi igényeknek megfelelő, fenntartható és gyermekközpontú környezetet teremtsen a diákok számára.
Az Alkotmánybíróság dönthet róla, alapjog-e a készpénzes parkolás
Az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy tisztázza a készpénzes fizetés alkotmányos jogát a közszolgáltatások esetében. A vizsgálat a KDNP korábbi panasza nyomán indult, miután a fővárosban megszüntették a készpénzes parkolás lehetőségét - tudósított az ATV.
Tisza-kormány: Prágába utazik a kormány, közben sorra derülnek ki a gazdasági program részletei
A szerdai nap legfontosabb eseményei a következők voltak:
- Kármán András pénzügyminiszter kedd esti videójában ismertette a kormány új adócsomagját. A miniszter megismételte korábbi bejelentéseit, mely szerint 2027 januártól 9 százalékra csökken a minimálbéresek szja-terhelése, megduplázódik a családi pótlék,
az évi legalább 500 millió eurós bevételű cégekre pedig 15 százalékos társasági adó vonatkozna.
- A benyújtott, 110 oldalas csomagból további részletek is kiderültek: a nagy teljesítményű céges autók adója akár havi 204 500 forintra nőhet, az átalányadózóknak beígért 50 százalékos költséghányad pedig elmarad.
- A vagyonadó szabályai több ponton módosultak a korábbi tervezethez képest, a mostani javaslat pedig az exit taxot is tartalmazza: a külföldre költöző, több mint 500 millió forintnyi érintett vagyonnal rendelkező magánszemélyek a nem realizált nyereség után 15 százalékos szja-t fizetnének.
- A kata módosított javaslata alig tér el az októberi tervezettől: 2027-től havi 100 ezer, mellékállásban 50 ezer forint tételes adót kellene fizetni, a bevételi határ pedig 22 millió forintra emelkedne.
- A nyugdíjemelési törvényjavaslat megerősíti, hogy januártól 120 ezer forintra nő az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege. A 146 ezer forint alatti ellátások felzárkóztatását külön kormányrendelet szabályozná, amelynek végleges szövege még hiányzik.
- A Pénzügyminisztérium közzétette a kormány középtávú gazdasági előrejelzését is: a hiány 2027-ben 4,9, 2030-ra 2,8 százalékra csökkenne, az infláció az idei 1,7 százalék után jövőre 3 százalékra gyorsulna. Barabás Gyula a Portfolionak adott interjújában elmondta, hogy szerint a PM és az MNB felkészül az ERM II-be vezető tárgyalásokra.
A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A szerdai nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Portfolio
Jön a magyar gazdaság egyik legfontosabb adata - Egy fájdalmas meglepetés is benne van a pakliban
Várhatóan a második negyedévihez hasonló éves növekedési ütemet mutatott a magyar gazdaság a július és szeptember közötti időszakban. Ez azonban a bázishatás miatt azt jelenti, hogy negyedéves összevetésben jelentősen lassulhatott a GDP-növekedés, sőt kellemetlen esetben egy stagnálás is benne lehet a pakliban. A kockázatok ugyanis jelentősek, elsősorban a mezőgazdaság okozhatott csalódást a nyáron.
Belenyúl a lakáspiacba a kormány, a szakértők már látják a Wekerle Plusz buktatóit
Útjára indítja a Tisza-kormány a Wekerle Plusz programot, - amely célzottabban támogatná az első otthonukat megszerző fiatalokat -, annak várható hatásairól, a pozitívumokról és javításra szoruló területekről, illetve esetleges gyermekbetegségeiről kérdeztük a hazai lakóingatlan-fejlesztőket, akik valóban a bőrüket viszik a vásárra minden hasonló kormányzati bejelentés után. Megszólalóink közül többen is előadók lesznek a Future of Construction konferencián, érdemes lesz ott lenni!
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