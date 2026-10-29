Tisza-kormány: zajlik a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is

Minimálbér 2027: egy számítás megmutatja, mennyivel emelné a kormány jövőre a minimálbért?
A kormány adócsökkentési bejelentéseiből arra lehet következtetni, hogy jövőre mérsékelt, nagyjából 5 százalékos minimálbér-emelés jöhet. Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, hogy 2027-ben a minimálbér személyi jövedelemadója 15-ről 9 százalékra csökken, és 680 ezer forintos fizetésig mindenki adója mérséklődik. A kormány közleménye, illetve a héten benyújtott törvényjavaslat ugyanakkor a bruttó minimálbér kétszereséről írt, ezért ha a két határ azonos, a jövő évi minimálbér 340 ezer forint lenne. Ez 5,3 százalékos emelést jelentene, ami közelebb áll a munkaadók 4 százalékos ajánlatához, mint a szakszervezetek által kért 14 százalékhoz. Az ilyen mértékű emelés a Pénzügyminisztérium középtávú tervébe is beleillene, amely 2027-re 5,6 százalékos átlagkereset-növekedéssel számol. Kérdéseinket elküldtük a Pénzügyminisztériumnak és a Szociális és Családügyi Minisztériumnak is.
Kedden eldőlhet, ki lesz az új legfőbb ügyész
A jövő héten várhatóan hétfőtől csütörtökig, az azt követő héten pedig hétfőn ülésezik a parlament. Az Országgyűlés kedden szavazhat a legfőbb ügyészről - tájékoztatta György Bálint, az Országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-t.
Letartóztattak egy férfit és egy nőt a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében
Letartóztatott egy férfit és egy nőt csütörtökön a Győri Járásbíróság nyomozati bírája a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében indult adóhatósági eljárásban - közölte Havasiné Kulcsár Petra, a Győri Törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel.
A férfi és a nő annak a bűnszervezetnek voltak a tagjai, amelynek célja lélegeztetőgépek és maszkok adásvételéből származó haszon adóterhek megfizetése nélküli megszerzése volt - közölte a letartóztatást kezdeményező Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség a honlapján szerdán közzétett közleményében.
A vádhatóság szerint a nő a céghálózat könyvelését végezte, a férfi a "bűnös pénz" egy részét egy külföldi cég bankszámlájáról készpénzben vette fel.
A nyomozó hatóság összehangolt, Ausztria területére is kiterjedő akciót hajtott végre az ügyben,
költségvetési csalás, valamint pénzmosás bűntette miatt tizenegy embert gyanúsítottként hallgatott ki, továbbá több mint egymilliárd forint összegű vagyont biztosított.
(Forrás: MTI)
Ma pótolják Orbán Anita és Marco Rubio elhalasztott találkozóját
Az amerikai kormány naptára szerint
Marco Rubio és Orbán Anita csütörtökön 16 órakor egyetértési megállapodást ír alá, majd kétoldalú tárgyalást folytat.
A találkozót eredetileg keddre tervezték, de az amerikai fél kérésére elhalasztották.
Ez most más lesz? − Mérlegen a kormány új lakástámogatás-politikája
A Portfolio Checklist szerdai adásában többek között a kabinet új lakáspiaci szabályozásáról ejtettünk szót, egy sor változás érkezik ugyanis az állami támogatások rendszerében vásárlás, hitelfelvétel, illetve felújítás terén, nem beszélve a lakástakarékról, illetve a babaváró hitelről. Palkó István, a Portfolio vezető elemzőjének segítségével tekintettük át a legfontosabb újdonságokat. (A megszólalás 19:39-nél indul.) Az adás első részében a kormány adócsomagjával foglalkoztunk. A meglepetéseket sem nélkülöző rendelkezések számos területen hoznak komolyabb változást, így csökkenhet például a minimálbéresek szja-terhelése, megduplázzák a családi pótlékot, miközben a nagyvállalatoktól és egyes gazdasági ágazatoktól magasabb közterheket szednének be. Szakértő vendégeink segítségével néhány kifejezetten fontos változást vettünk górcső alá. Vendégünk Szücs Andrea, a KPMG partnere, a magászemélyek adózásáért felelős csoport vezetője, valamint Varga Zsófia, a KPMG társasági adó, átvilágítási és adóvizsgálati csoportjának directora volt.
Kátai-Németh Vilmos: több pénz jut a gyermekvédelemre és a szociális ágazatra
Húszmilliárd forinttal többet fordít a kormány a szociális ágazatra, a gyermekvédelemre pedig 15,5 milliárd forinttal több pénz jut - közölte a szociális és családügyi miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában csütörtökön.
(Forrás: MTI)
Döbbenetes, hogy mit szenvedhetett végig Seszták Miklós azért, hogy otthon rejtegesse a 9 milliárd forint készpénzt
A nyomozati iratok szerint Seszták Miklós 9 milliárd forintot tartott otthoni széfjében, amelyet a hatóságok végül üresen találtak. Ekkora vagyon húszezresekben történő tárolása extrém fizikai és logisztikai kihívást jelent a bankjegyek irdatlan térfogata és majdnem féltonnás súlya miatt - számolt be a Telex.
Holnap zárul a széltender, az utolsó pillanatban nyúlna bele a kormány a szabályokba
Mérsékelné a szélerőművek építésének pénzügyi kockázatát egy új rendelettervezet: ha egy nyertes beruházás meghatározott nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rádiófrekvenciás akadály miatt nem kap építési engedélyt, a fejlesztő visszakaphatná a teljesítési biztosítékát. A javaslat emellett egyértelműsítené, hogyan rangsorolják a szűkös hálózati kapacitásokért versengő pályázatokat. A módosítások időzítése különösen érdekes, hiszen holnap, október 30-án jár le a szélerőművek hálózati csatlakozási kapacitásaira kiírt pályázat beadási határideje.
Megvan Magyar Péter csehországi programja
Magyar Péter és Andrej Babis négyszemközti tárgyalásával kezdődik az első cseh-magyar kormányülés Prágában - derül ki Magyar Péter a Facebook-oldalára csütörtök reggel feltöltött videójából. A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar kormány nyolc minisztere vesz majd részt az első cseh-magyar közös kormányülésen,
ami után a kormányfőt a cseh köztársasági elnök fogadja.
A cseh kormányhivatal által hétfőn nyilvánosságra hozott program szerint a tárgyalások témáját
- az időszerű európai és nemzetközi kérdések, kiemelten az Európai Unió versenyképessége,
- az energetikai biztonság,
- a migráció,
- az európai költségvetés jövője és
- az Európai Unió bővítése fogja képezni.
A kormányközi konzultációk további témái: a regionális és a kétoldalú együttműködés, a gazdaság, a közlekedés, a védelmi ipar, a digitalizáció, a tudomány, a kutatás, az innováció és az egészségügy. A tárgyalásokat követően a két fél képviselői sajtóértekezletet tartanak.
(Forrás: MTI)
A kormány nyilvánosságra hozta: 1408 milliárd forint tao-támogatás ment sportra 11 év alatt Magyarországon, mutatjuk, ki kapta!
A Miniszterelnökség egy új, interaktív adatbázisban hozta nyilvánosságra az elmúlt tizenegy év összesen 1408 milliárd forintra rúgó sport-tao-támogatásainak adatait. Mivel a jelenlegi rendszer sok szempontból fenntarthatatlan és nem hozta meg a várt eredményeket, a kormány 2027-től megszünteti az adókedvezményen alapuló finanszírozást, amelyet közvetlen és átláthatóbb költségvetési támogatással vált fel - olvasható a Kormany.hu-n.
Fontos bejelentés a kormánytól: kedvező változás jön a szolgálati járandóságoknál Magyarországon
Két lépcsőben megszüntetik a hon- és rendvédelmi szolgálati járandóságot érintő korlátozásokat, így 2027-től eltörlik a bérplafont, 2028-tól pedig nem vonják le a juttatásból a 15 százalékos személyi jövedelemadót – jelentette be közös Facebook-videójában Pósfai Gábor belügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz belügyminiszter.
Van olyan bank, ahol már elindult az előregisztráció a Wekerle Plusz lakáshitelre
Elindult az előregisztráció a Wekerle Plusz lakáshitelre az Erste Banknál, a tényleges hitelkérelmek befogadása pedig a tervek szerint már a jövő héten megkezdődik - közölte a társaság. Az új, legfeljebb 50 millió forintos konstrukció indulásával párhuzamosan a pénzintézet november 15-ig még befogadja a kifutó Otthon Start programhoz kapcsolódó utolsó igényléseket is.
Iskolafejlesztési programot hirdetett Lannert Judit
Átfogó iskolafejlesztési programot indít az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hazai oktatási intézmények modernizálására - jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter egy Facebookra feltöltött videóban. A korszerű építészet kiemelkedő alakjáról elnevezett Jeney Lajos-program célja, hogy az épületek felújításával és az oktatási terek átalakításával a 21. századi igényeknek megfelelő, fenntartható és gyermekközpontú környezetet teremtsen a diákok számára.
Az Alkotmánybíróság dönthet róla, alapjog-e a készpénzes parkolás
Az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy tisztázza a készpénzes fizetés alkotmányos jogát a közszolgáltatások esetében. A vizsgálat a KDNP korábbi panasza nyomán indult, miután a fővárosban megszüntették a készpénzes parkolás lehetőségét - tudósított az ATV.
Tisza-kormány: Prágába utazik a kormány, közben sorra derülnek ki a gazdasági program részletei
A szerdai nap legfontosabb eseményei a következők voltak:
- Kármán András pénzügyminiszter kedd esti videójában ismertette a kormány új adócsomagját. A miniszter megismételte korábbi bejelentéseit, mely szerint 2027 januártól 9 százalékra csökken a minimálbéresek szja-terhelése, megduplázódik a családi pótlék,
az évi legalább 500 millió eurós bevételű cégekre pedig 15 százalékos társasági adó vonatkozna.
- A benyújtott, 110 oldalas csomagból további részletek is kiderültek: a nagy teljesítményű céges autók adója akár havi 204 500 forintra nőhet, az átalányadózóknak beígért 50 százalékos költséghányad pedig elmarad.
- A vagyonadó szabályai több ponton módosultak a korábbi tervezethez képest, a mostani javaslat pedig az exit taxot is tartalmazza: a külföldre költöző, több mint 500 millió forintnyi érintett vagyonnal rendelkező magánszemélyek a nem realizált nyereség után 15 százalékos szja-t fizetnének.
- A kata módosított javaslata alig tér el az októberi tervezettől: 2027-től havi 100 ezer, mellékállásban 50 ezer forint tételes adót kellene fizetni, a bevételi határ pedig 22 millió forintra emelkedne.
- A nyugdíjemelési törvényjavaslat megerősíti, hogy januártól 120 ezer forintra nő az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege. A 146 ezer forint alatti ellátások felzárkóztatását külön kormányrendelet szabályozná, amelynek végleges szövege még hiányzik.
- A Pénzügyminisztérium közzétette a kormány középtávú gazdasági előrejelzését is: a hiány 2027-ben 4,9, 2030-ra 2,8 százalékra csökkenne, az infláció az idei 1,7 százalék után jövőre 3 százalékra gyorsulna. Barabás Gyula a Portfolionak adott interjújában elmondta, hogy szerint a PM és az MNB felkészül az ERM II-be vezető tárgyalásokra.
A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A szerdai nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Portfolio
Jön a magyar gazdaság egyik legfontosabb adata - Egy fájdalmas meglepetés is benne van a pakliban
Várhatóan a második negyedévihez hasonló éves növekedési ütemet mutatott a magyar gazdaság a július és szeptember közötti időszakban. Ez azonban a bázishatás miatt azt jelenti, hogy negyedéves összevetésben jelentősen lassulhatott a GDP-növekedés, sőt kellemetlen esetben egy stagnálás is benne lehet a pakliban. A kockázatok ugyanis jelentősek, elsősorban a mezőgazdaság okozhatott csalódást a nyáron.
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Útjára indítja a Tisza-kormány a Wekerle Plusz programot, - amely célzottabban támogatná az első otthonukat megszerző fiatalokat -, annak várható hatásairól, a pozitívumokról és javításra szoruló területekről, illetve esetleges gyermekbetegségeiről kérdeztük a hazai lakóingatlan-fejlesztőket, akik valóban a bőrüket viszik a vásárra minden hasonló kormányzati bejelentés után. Megszólalóink közül többen is előadók lesznek a Future of Construction konferencián, érdemes lesz ott lenni!
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