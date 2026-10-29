Tisza-kormány: zajlik a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is

Letartóztatott egy férfit és egy nőt csütörtökön a Győri Járásbíróság nyomozati bírája a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében indult adóhatósági eljárásban - közölte Havasiné Kulcsár Petra, a Győri Törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel.

A férfi és a nő annak a bűnszervezetnek voltak a tagjai, amelynek célja lélegeztetőgépek és maszkok adásvételéből származó haszon adóterhek megfizetése nélküli megszerzése volt - közölte a letartóztatást kezdeményező Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség a honlapján szerdán közzétett közleményében.

A vádhatóság szerint a nő a céghálózat könyvelését végezte, a férfi a "bűnös pénz" egy részét egy külföldi cég bankszámlájáról készpénzben vette fel.

A nyomozó hatóság összehangolt, Ausztria területére is kiterjedő akciót hajtott végre az ügyben,

költségvetési csalás, valamint pénzmosás bűntette miatt tizenegy embert gyanúsítottként hallgatott ki, továbbá több mint egymilliárd forint összegű vagyont biztosított.

(Forrás: MTI)