Történelmi rekord a külkereskedelemben, éledezik a magyar gazdaság fontos oszlopa

Szeptemberben jelentős javulást mutatott a magyar külkereskedelem, sőt az export történelmi csúcsot ért el – derül ki a KSH csütörtök reggeli beszámolójából. Ezzel párhuzamosan az augusztusi adatokat is felfelé módosították, így a korábbinál lényegesen kedvezőbben néznek ki a harmadik negyedéves számok a magyar gazdaság szempontjából.

A KSH adatai szerint szeptemberben 16,2 milliárd eurót tett ki a magyar kivitel értéke, ez

új történelmi csúcsot jelentett, korábban egyetlen hónapban sem fordult elő hasonlóan magas export.

Ezzel párhuzamosan az import 15,3 milliárd euró volt, így a külkereskedelmi egyenleg 907 millió eurós többletet mutatott. Fontos, hogy a szeptemberi adatközléssel az előző havi számokat is jelentősen felfelé módosították, a korábban közölt majdnem 500 millió eurós hiányból így hirtelen 46 millió eurós többlet lett, ami még így is tavaly november óta a leggyengébb adat.

A 12 havi import 153 milliárd eurót tett ki, míg a kivitel volumene 160,4 milliárd euró volt, így egy év alatt 7,4 milliárd eurós többlet volt a magyar külkereskedelemben. A statisztikai hivatal közlése szerint az import volumene 5,4%-kal, míg az exporté 4,6%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál, ez euróban kifejezve 20, illetve 21%-os növekedést jelentett.

Az év első kilenc hónapjában 6,3 milliárd euró volt a külkereskedelmi többlet, ami elmaradt az egy évvel korábbi 7,2 milliárd eurótól.

A KSH közleménye szerint

a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 9,9%-kal, importvolumene 18%-kal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport volumenváltozása a kiviteli oldalon 5,7 százalékponttal, a behozatalban 8,7 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom növekedéséhez.

a feldolgozott termékek exportvolumene 0,8%-kal nőtt, importvolumene 7,2%-kal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport volumenváltozása az exportban 0,1 százalékponttal gyorsította, az importban 2,6 százalékponttal visszafogta a teljes forgalom emelkedését.

az energiahordozók exportvolumene 28%-kal, az importjuké 7,9%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók volumenváltozása az export oldalon 1,1 százalékponttal, az import oldalon 0,6 százalékponttal visszafogta a teljes forgalom növekedését.

az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 0,3%-kal nőtt, a behozatalé 1,8%-kal csökkent. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban nem befolyásolta érdemben a teljes kivitel alakulását, az importban 0,1 százalékponttal ellensúlyozta a teljes behozatal volumennövekedését.

Címlapkép forrása: Pásztor Roxána